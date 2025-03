Trump startet neue Reality-Show – doch sie ist bitterer Ernst

Verantwortlich für die Abschiebungen: Präsident Trump. Bild: Keystone

Mit drastischen Bildern und Promi-Begleitung setzt Donald Trump neue Massstäbe in der US-Abschiebepolitik. Festnahmen werden medial inszeniert, Migranten vor laufender Kamera vorgeführt – und selbst ein Gefängnisvideo aus El Salvador wird zum Teil der PR-Strategie.

Kurz nach der Landung wird es laut. Schwer bewaffnete und vermummte Soldaten stürmen in das blaue Flugzeug, packen die Insassen und ziehen sie nach draussen. Belagert von Foto- und TV-Kameras werden 238 Männer in schwer gepanzerte Fahrzeuge gezerrt, sie sind gefesselt, der Kopf wird ihnen nach unten gedrückt.

Dann werden die Männer in ein Gefängnis gefahren. Begleitet von Blaulicht-Fahrzeugen erreichen sie mitten in der Nacht das «Zentrum für Terrorismus», ein Mega-Gefängnis im Nirgendwo von El Salvador. Die Köpfe werden ihnen rasiert, dann geht es in riesige Zellen – begleitet von Kameras, untermalt von dramatischer Musik.

Seit Donald Trumps Rückkehr ins Weisse Haus hat die US-Regierung Abschiebungen nicht nur verschärft, sondern auch in Szene gesetzt. Öffentlichkeitswirksame Razzien, soziale Medien und sogar prominente Gastauftritte prägen die «Show» der Immigration Enforcement.

«Holen Drecksäcke von der Strasse»

Anders als frühere Regierungen, die Razzien eher diskret durchführten, sorgt Trump dafür, dass Einsätze live begleitet und propagiert werden. Ministeriumsvertreter posten Echtzeit-Updates in sozialen Medien: So twitterte Trumps neue Heimatschutzministerin Kristi Noem noch während einer Razzia im Bronx-Viertel von New York City: «Live this AM from NYC. I’m on it», gefolgt von Videos und Bildern des Einsatzes.

Stunden später erklärte sie per Video stolz den Erfolg der Mission: «We are getting the dirtbags off the streets», zu Deutsch: «Wir holen die Drecksäcke von der Strasse.»

Offizielle Social-Media-Kanäle wie das X-Konto (Twitter) des Weissen Hauses veröffentlichten Fotos von festgenommenen Migranten und feierten Abschiebeflüge mit Slogans wie «Promises made. Promises kept.» Besonders fragwürdig: Teilweise werden die Abschiebe-Videos auch mit Liedern unterlegt. «Hier kannst du nicht bleiben», heisst es etwa in einem Song.

In einem Beitrag wurden gefesselte Abzuschiebende beim Besteigen eines Militärflugzeugs gezeigt – eine ungewohnt dramatische Darstellung, da Abschiebungen normalerweise per Charterflug erfolgen.

Regierungsfreundliche Medien erhielten teils Exklusiv-Zugang: Der konservative Sender Fox News durfte etwa einen ICE-Einsatz in Boston begleiten und bewarb dies als «exclusive access».

Plötzlich sind TV-Stars unterwegs

Trumps Team vermarktet die Abschiebungen nahezu wie Reality-TV. CNN-Analyst Brian Stelter prägte dafür den Begriff «Deportation TV» und konstatiert: Trump «produziert Abschiebe-Fernsehen – er sorgt dafür, dass Menschen rund um die Welt seine Einwanderungspolitik in Aktion sehen können»

Ein Beispiel für gezielte Inszenierung: Bei einem Einsatz in Chicago liessen Trump und sein «Border Czar» Tom Homan den TV-Psychologen Dr. Phil (Phil McGraw) mitlaufen. Der bekannte Talkshow-Moderator – ein Trump-Unterstützer von 2024 – «embedded» sich mit ICE-Agenten und interviewte Festgenommene vor laufender Kamera.

Kritiker wie der demokratische Abgeordnete Chuy García verurteilten diese Reality-Show-Taktik scharf: «Die Regierung versucht, aus diesen Einsätzen eine Reality-Show zu machen… Das ist Optik, keine öffentliche Sicherheit. Eine kalkulierte Grausamkeit, um die Öffentlichkeit abzuhärten.»

So spannt sich auch der Bogen zum Hochglanz-Gefängnisvideo aus El Salvador: Der dort amtierende Präsident Nayib Bukele spielt eine wichtige Rolle in Trumps Abschiebe-PR. Das drei Minuten lange Video soll gezielt Härte demonstrieren – schon seit längerem herrscht in El Salvador ein Ausnahmezustand, um gegen die Gang-Kriminalität vorgehen zu können.

Das führt allerdings auch zu Kritik. So seien Personen willkürlich verhaften worden, monieren Menschenrechtsorganisationen. Hinter Gittern hätten sie häufig kaum Rechte, dürften etwa nicht mit Anwälten sprechen. Zahlreiche Personen sässen unschuldig im Gefängnis.

Für die Regierung von El Salvador ist das kein Hindernis, sie verdient mit den rund 250 «Neuankömmlingen» rund 6 Millionen Dollar. Das Weisse Haus in Washington untermauerte die Botschaft, indem Pressesprecherin Karoline Leavitt die Deportierten pauschal als «heinous monsters», zu Deutsch «abscheuliche Ungeheuer», und Mitglieder «einer der gewalttätigsten Terrorbanden auf dem Planeten» bezeichnete.

Weisses Haus ignoriert Gerichtsentscheid

Als juristisches «Schwergerät» für Massenabschiebungen greift Trump auf teils jahrhundertealte Gesetze zurück. Besonders aufsehenerregend ist der Rückgriff auf den «Alien Enemies Act» von 1798, ein Notstandsgesetz aus Zeiten der französischen Kriege.

Dieses Gesetz erlaubt es dem Präsidenten «feindliche Ausländer» in Kriegszeiten zu internieren oder abzuschieben. Trump hat das Gesetz aktiviert, indem er Mitglieder der venezolanischen Bande Tren de Aragua pauschal als «invasorische feindliche Aliens» deklarierte und nach El Salvador abschob.

Rechtsexperten bezweifeln allerdings die Zulässigkeit: Der Alien Enemies Act beziehe sich eigentlich auf feindliche Nationen, nicht auf kriminelle Banden – eine Bundesrichter ordnete denn auch umgehend einen Abschiebestopp nach diesem Gesetz an.

Das Weisse Haus ignorierte jedoch den Gerichtsbescheid und liess die Flugzeuge trotzdem landen – Bukele twitterte hämisch «Oopsie… Too late» als sie bereits in El Salvador angekommen waren.

Extrem umstritten ist auch der Plan, bis zu 30'000 Migranten in das Gefangenenlager Guantánamo Bay (Kuba) zu deportieren. Flüge dorthin sollten Ende März starten. Menschenrechtsorganisationen wie IRAP warnten, dies käme einer unbefristeten Internierung ohne Anklage gleich und sei rechtlich höchst zweifelhaft, solange kein reguläres Verfahren stattfindet

