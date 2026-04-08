Trump stellt Feuerpause als «totalen und vollständigen Sieg» dar

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Das ist in der Nacht passiert Trump stellt Feuerpause als «totalen und vollständigen Sieg» dar

Agenturen

8.4.2026

Iran spottet über Trump – Dramatische Eskalation im Iran-Krieg?

Iran spottet über Trump – Dramatische Eskalation im Iran-Krieg?

Eskalation befürchtet: Im Krieg zwischen den USA und dem Iran rückt der Ablauf eines Ultimatums näher. US-Präsident Donald Trump fordert, dass Teheran die Strasse von Hormus bis Mittwochnacht öffnet. Andernfalls droht er mit der Zerstörung iranischer Kraftwerke. Irans Militärführung verspottet die Warnung und bezeichnet Trump als «wahnhaft».

07.04.2026

Iran hat einer zweiwöchigen Waffenruhe mit den USA zugestimmt. Die Strasse von Hormus soll geöffnet werden. Und ab Freitag sind direkte Verhandlungen in Pakistan geplant. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen

08.04.2026, 06:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Trump hat die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine zweiwöchige Feuerpause als einen «totalen und vollständigen Sieg» für die USA bezeichnet.
  • Laut dem Iran sind ab Freitag direkte Verhandlungen mit den USA in Pakistan geplant.
  • Trump nennt den 10-Punkte-Plan des Iran «praktikabel».
  • Einige Spitzenpolitiker in den USA haben verhalten auf die Verkündung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg reagiert.
  • Israel ist auch nach der Waffenruhe-Verkündung unter Beschuss
Mehr anzeigen

Die Eskalation in Nahost ist – vorerst – abgewendet: Nach der vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran kann die Welt durchatmen. Bis die nächste Deadline kommt.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Mittwoch (8.4.) passiert ist.

Trump stellt Feuerpause als Sieg dar

US-Präsident Donald Trump hat die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine zweiwöchige Feuerpause als einen «totalen und vollständigen Sieg» für die USA bezeichnet. «100 Prozent, daran besteht kein Zweifel» sagte Trump in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AFP.

Gleichzeitig wollte Trump von seiner ursprünglichen Drohung über massive Angriffe auf Brücken und Kraftwerke im Iran nicht abrücken. «Das werden wir sehen müssen», sagte er. Vor der Einigung hatte Trump dem Iran mit der Auslöschung «einer ganzen Zivilisation» gedroht.

Ein iranischer Zivilist blickt am Dienstag (7.4.) aus seinem zerstörten Wohnblock neben der ebenfalls zerstörten Khorasaniha Synagoge in Teheran. 
Ein iranischer Zivilist blickt am Dienstag (7.4.) aus seinem zerstörten Wohnblock neben der ebenfalls zerstörten Khorasaniha Synagoge in Teheran. 
Bild: Keystone/EPA/Abedin Taherkenareh

Iran: Direkte Verhandlungen mit USA ab Freitag in Pakistan geplant

Die USA und der Iran wollen nach iranischen Angaben ab Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts verhandeln. Irans Nachbarland Pakistan hatte im Krieg zwischen Vertretern aus Washington und Teheran vermittelt. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie ihre Verbündeten hätten einer sofortigen Waffenruhe einschliesslich in Libanon und andernorts zugestimmt, schrieb Premierminister Shehbaz Sharif auf X. Beide Seiten hätten in den Gesprächen «bemerkenswerte Weisheit und Verständnis» bewiesen und sich konstruktiv für Frieden und Stabilität eingesetzt.

Sharif lud Delegationen beider Länder für weitere Gespräche am Freitag in die pakistanische Hauptstadt Islamabad ein, wo Vertreter aus Washington und Teheran über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts verhandeln sollen.

Trump nennt 10-Punkte-Plan des Iran «praktikabel»

Trump bestätigte auf seinem Onlinedienst, einen 10-Punkte-Plan des Iran zur Beendigung des Kriegs erhalten zu haben. Demnach sei der Vorschlag «praktikabel».

Iranischen Staatsmedien zufolge soll der Plan mehrere Bedingungen enthalten, die die US-Regierung bislang abgelehnt hatte. Dazu sollen gehören:

• dass die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus künftig mit der iranischen Armee abgestimmt werden soll;
• dass die USA sämtliche Truppen aus Militärstützpunkten in der Region abziehen sollen;
• zudem verlangt der Iran laut Staatsmedien Reparationszahlungen  und die Aufhebung der harten internationalen Sanktionen sowie der Strafmassnahmen des UN-Sicherheitsrats,
• auch Resolutionen des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA sollen demnach aufgehoben werden.
• Der Krieg soll an allen Fronten enden, einschliesslich im Libanon.

Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

US-Spitzenpolitiker reagieren verhalten auf Vereinbarung

Einige Spitzenpolitiker in den USA haben verhalten auf die Verkündung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg reagiert. «Eine Waffenruhe ist eine gute Nachricht – allerdings nur, weil dieser sinnlose Krieg so schnell wie möglich beendet werden sollte», schrieb etwa der demokratische Senator Richard Blumenthal auf X. US-Präsident Donald Trump könne weiterhin nicht erklären, warum er den Krieg begonnen habe. «Eine Waffenruhe ist für das amerikanische Volk kein Sieg», fügte Blumenthal hinzu.

Der demokratische Kongressabgeordnete Gregory Meeks betonte indes, dass eine Waffenruhe nicht genug sei. Trump müsse dem Kongress erklären, warum er die USA in den Krieg mit dem Iran geführt habe, in dem 13 Militärangehörige gestorben seien.

Spöttischer zeigte sich der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer. Er sei froh, dass Trump einen «Rückzieher» gemacht habe und «nun verzweifelt nach einem Ausweg aus seinem lächerlichen Getöse» suche, schrieb er auf X.

Der Iran und die USA hatten sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Trump in der Nacht zum Mittwoch auf eine Waffenruhe geeinigt. Trump schrieb auf Truth Social, dass der vom Iran vorgelegte Zehn-Punkte-Plan eine «praktikable Grundlage für Verhandlungen bietet.»

Der republikanische Senator Lindsey Graham verlangte derweil, dass das US-Kongress bei dem Plan einbezogen werden müsse. Er wolle den Entwurf dem Kongress zur Abstimmung vorlegen, damit der Kongress wie beim Atom-Abkommen mit dem Iran unter Ex-US-Präsident Barack Obama darüber abstimmen könne.

Israel auch nach Waffenruhe-Verkündung unter Beschuss

Auch nach der Verkündung einer Waffenruhe durch die USA und den Iran ist Israel in der Nacht weiter unter Raketenbeschuss geraten. Aus den Städten Petach Tikva und Bnei Brak gebe es Berichte über Einschläge, meldete die israelische Nachrichtenseite «ynet». Kurz darauf heulten im Zentrum und Süden des Landes erneut die Sirenen. Bewohner berichteten von heftigen Explosionen. Die Luftabwehr sei im Einsatz, um die Bedrohung abzuwehren, teilte die israelische Armee auf Telegram mit.

Der Iran und die USA hatten kurz zuvor mitgeteilt, dass sie sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt haben. Auch Israel wolle sich an die zwischen Washington und Teheran vereinbarte Waffenruhe halten, teilte ein ranghoher US-Regierungsvertreter mit. Die USA und Israel hatten den Krieg gegen den Iran am 28. Februar begonnen.

Trump feiert Ostern, Jesus – und den Krieg

Trump feiert Ostern, Jesus – und den Krieg

Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun: Das Osterfest im Weissen Haus stand 2026 angesichts des Iran-Krieges nicht im Zeichen des Friedens.

07.04.2026

Mehr zum Iran-Krieg

Angriff auf den Iran. Trump und Teheran einigen sich auf zweiwöchige Feuerpause – ab sofort +++ Iran will Strasse von Hormus öffnen

Angriff auf den IranTrump und Teheran einigen sich auf zweiwöchige Feuerpause – ab sofort +++ Iran will Strasse von Hormus öffnen

Irans «unsinkbare Flugzeugträger». Warum die USA in der Strasse von Hormus keine Chance haben

Irans «unsinkbare Flugzeugträger»Warum die USA in der Strasse von Hormus keine Chance haben

Milliarden-Einnahmen. «Russland ist der grosse Gewinner des Krieges im Nahen Osten»

Milliarden-Einnahmen«Russland ist der grosse Gewinner des Krieges im Nahen Osten»

Meistgelesen

Trump und Teheran einigen sich auf zweiwöchige Feuerpause – ab sofort +++ Iran will Strasse von Hormus öffnen
Trump stellt Feuerpause als «totalen und vollständigen Sieg» dar
Salmonellen in Weichkäse von PurCrü – Rückruf gestartet
Bayern gewinnen hochstehendes Giganten-Duell bei Real Madrid 2:1
Warum deine Eltern eine Rolle spielen, ob du Heuschnupfen hast oder nicht