Dass von Einsätzen der US-Einwanderungsbeamten eine tödliche Gefahr ausgehen kann, hat sich in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Trump mehrfach gezeigt. Der Republikaner bescheinigt der Behörde ICE nach neuen Todesfällen, sie leiste grossartige Arbeit.

Darum geht’s Mehrere Menschen wurden durch die US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen.

US-Präsident Donald Trump hat der ICE nach den tödlichen Einsätzen sein volles Vertrauen ausgesprochen.

Für Trump machen die Beamten einen grossartigen Job, der erledigt werden muss. Zusammenfassung erstellt mit

US-Präsident Donald Trump hat der Einwanderungsbehörde ICE nach weiteren tödlichen Einsätzen sein volles Vertrauen ausgesprochen. ICE mache einen grossartigen Job, der erledigt werden müsse, schrieb der Republikaner am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social. Die Kriminalität in den USA sei stark rückläufig, «in vielen Fällen mit Zahlen, die man seit Jahrzehnten nicht gesehen hat», behauptete er.

Die Politik offener Grenzen unter seinem Vorgänger Joe Biden, den er mit seinem Schmähbegriff «Sleepy Joe» (schläfriger Joe) bedachte, habe dafür gesorgt, dass 25 Millionen Menschen ohne jede Kontrolle ins Land gelangt seien. Viele von ihnen seien Verbrecher, die es loszuwerden gelte. «Dafür müssen wir stark, hart und klug sein», erklärte Trump. Auf keinen Fall dürfe man eines der wichtigsten Werkzeuge der ICE in der Verbrechensbekämpfung aufgeben: «DIE VERKEHRSKONTROLLE», wie Trump in Versalien schrieb. Ansonsten spiele man Kriminellen in die Hände.

Die «radikale Linke» bei den Demokraten, für die er einen verunglimpfenden Begriff nutzte, wolle das. Aber unter seiner Aufsicht werde das nicht passieren. Die ICE forderte er auf, ihren «sehr wichtigen Job» weiter zu erledigen. Die Behörde werde in den USA «geliebt und respektiert».

Footage from a security camera captured the shooting Monday during an immigration enforcement operation in the city of Biddeford. The incident marked the second time in a week that ICE used deadly force and at least the ninth death since President Donald Trump began his… pic.twitter.com/rxx9ir03dA — The Associated Press (@AP) July 14, 2026

Die Nachrichtenagentur AP hatte am Dienstag aus informierten Kreisen erfahren, dass ICE-Beamte nach den jüngsten Todesfällen strengere Auflagen bekommen sollen. Fahrzeuge sollten nur noch in Ausnahmefällen angehalten und kontrolliert werden, etwa wenn ein Haftbefehl vollstreckt werde oder die ICE-Beamten mit Partnerbehörden zusammenarbeiteten, hiess es.

Am Montag hatte ein ICE-Beamter im Bundesstaat Maine einen Kolumbianer in seinem Auto erschossen, der laut Aktivisten eine Arbeitserlaubnis für die USA besass. Das Heimatschutzministerium erklärte jedoch am Mittwoch, der 25-Jährige sei im September 2023 illegal über die Südgrenze in die USA eingereist.

Der US-Senator Angus King erklärte, Heimatschutzminister Markwayne Mullin habe ihm am Montag gesagt, ICE-Beamte seien in der unweit von Portland gelegenen Stadt Biddeford gewesen, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Dieser habe allerdings nicht der Person gegolten, die erschossen worden sei.

Einige Tage zuvor war in Houston ein Mensch erschossen worden. Am Dienstag starb in Florida ein weiterer Mann nach einer Begegnung mit Einwanderungsbeamten. Das Vorgehen der Einwanderungsbehörden unter Trump stand bereits im Winter nach den Tötungen der US-Staatsbürger Alex Pretti und Renee Good in Minnesota international in der Kritik.

Mindestens zehn Menschen sind seit dem Beginn der Massenabschiebungsbemühungen der US-Regierung unter Trump bei Einwanderungseinsätzen getötet worden. In mindestens vier Fällen waren Menschen beteiligt, die sich in ihren Fahrzeugen befanden. Bei den US-Behörden hat sich das Narrativ etabliert, das Feuer sei nur eröffnet worden, weil die Fahrzeuge eine Gefahr dargestellt hätten. Polizeiexperten warnen indes seit Jahren davor, dass Schüsse auf fahrende Autos ein ganz eigenes Gefahrenpotenzial bergen und um jeden Preis vermieden werden sollten.