Richter und Anwälte nutzen es fleissig Trump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern

Sven Ziegler

11.8.2025

US-Präsident Donald Trump: Jubelte er zu früh?
US-Präsident Donald Trump: Jubelte er zu früh?
KEYSTONE

Ende Juni feierte Donald Trump einen «monumentalen Sieg» vor dem Obersten Gerichtshof – doch nur Wochen später blockieren Gerichte seine umstrittensten Erlasse weiter. Es zeigt sich: Der US-Präsident hat – zumindest vorerst – wohl zu schnell gejubelt. 

Sven Ziegler

11.08.2025, 04:30

11.08.2025, 07:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Supreme Court schränkte im Juni landesweite einstweilige Verfügungen stark ein.
  • Mehrere Gerichte fanden dennoch Wege, Trumps Geburtsrechts-Order erneut national zu stoppen.
  • Auch andere Dekrete der Regierung wurden jüngst per Verfügung ausgesetzt.
Mehr anzeigen

Ende Juni 2025 feierte der amtierende US-Präsident Donald Trump einen vermeintlich historischen Erfolg vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Der Supreme Court hatte mit konservativer Mehrheit entschieden, die Befugnis unterer Gerichte für landesweite einstweilige Verfügungen erheblich einzuschränken.

Trump rühmte das Urteil als «monumentalen Sieg für die Verfassung» – endlich, so verkündete er im Weissen Haus, könne seine Regierung «zahlreiche [blockierte] politische Themen zügig vorantreiben», darunter das Ende des Geburtsrechts für Kinder von Nicht-Staatsbürgern.

Doch nur sechs Wochen später zeigt sich: Die Gerichte durchkreuzen Trumps Triumphzug weiter. Inzwischen stoppen sogar mehr Richter Trumps Erlasse als vor dem Supreme-Court-Urteil, wie die «Washington Post» berichtet.

Dabei war sich Trump seines Sieges sicher. Mit 6 zu 3 Stimmen gab der Supreme Court am 27. Juni der Trump-Regierung recht und kippte mehrere landesweite einstweilige Verfügungen gegen Trumps Erlasse. Solche «universal injunctions» einzelner Bundesrichter hatten wiederholt Trumps Politik blockiert – aus Sicht von Trump ein «gravierendes Unding», das seine Agenda «exzessiv aushebelte».

«Oopsie, zu spät». Trump pfeift auf Gericht – und bringt Amerika an den Rand der Verfassungskrise

«Oopsie, zu spät»Trump pfeift auf Gericht – und bringt Amerika an den Rand der Verfassungskrise

Die obersten Richter erklärten Ende Juni, diese flächendeckenden Verbote überschritten vermutlich die Befugnisse, welche der Kongress den Gerichten eingeräumt habe. Untere Instanzen dürften fortan nur noch so weit gehen, «wie nötig, um den Klägern vollständig zu helfen», so das Urteil.

Für Trump war das ein Grund zum Jubeln: «Monumentaler Sieg für die Verfassung, die Gewaltenteilung und den Rechtsstaat», erklärte er stolz vor den Medien – seine Pressesprecherin zählte fast 40 Urteile auf, die in den Augen der republikanischen Partei «rechtswidrig» waren.

Doch bereits bei der Urteilsverkündung warnte die liberale Richterin Sonia Sotomayor eindringlich vor den Folgen. «Kein Recht ist sicher unter dem neuen juristischen Regime», schrieb sie in ihrem Minderheitenvotum. Heute gehe es um die Geburtsrechts-Klausel, morgen könnte eine andere Regierung beispielsweise Waffenverbote oder Glaubensverbote erlassen – und Gerichte könnten «solch offenkundig ungesetzliche Politiken nicht mehr vollständig untersagen», es sei denn per umständlicher Sammelklage. 

Richter machen trotz Anordnung weiter

Was Sotomayor wohl ahnte: Genau diese Lücke nutzen Trumps Gegner nun konsequent. Denn trotz Trumps Triumphgeheul sind seine umstrittensten Verfügungen nach wie vor blockiert – teils sogar von mehr Gerichten als zuvor. Besonders anschaulich zeigt das der Streit um Trumps Exekutivorder zur Abschaffung des Geburtsrechts: Noch am Tag des Supreme-Court-Urteils reichten Bürgerrechtsorganisationen neue Sammelklagen ein.

Tatsächlich haben inzwischen vier Gerichte das Dekret erneut landesweit gestoppt, wie CBS News meldet. 

Trump dürfte an den richterlichen Anordnungen wenig Freude haben. 
Trump dürfte an den richterlichen Anordnungen wenig Freude haben. 
KEYSTONE

So versetzte Bundesrichterin Deborah Boardman in Maryland Anfang August Trump einen weiteren Dämpfer: Sie untersagte Trumps Geburtsrechts-Order per einstweiliger Verfügung landesweit, indem sie eine Klägergruppe aller betroffenen US-Kinder als Klasse anerkannte.

Es war bereits das vierte Urteil seit dem Supreme-Court-Sieg, das Trumps Order auf nationaler Ebene einfriert. Boardman hatte schon im Februar ein solches Verbot erlassen, musste es aber nach dem Urteil des Supreme Court aus Washington D.C. zunächst aussetzen.

Nun begründete sie ihren Schritt detailliert: Die Kläger – darunter 22 Bundesstaaten und mehrere NGOs – hätten nahezu sicher Erfolg in der Hauptsache, da Trumps Erlass klar verfassungswidrig sei und ihnen irreparabler Schaden drohe. Ausserdem ginge ein Flickenteppich unterschiedlicher Regeln in den verschiedenen Staaten oder sogar Countys nicht nur zulasten der Kinder, sondern würde auch die Verwaltung vor unlösbare Probleme stellen, argumentierte die Richterin.

Supreme Court lässt Schlupfloch offen

Tatsächlich hatte der Supreme Court selbst in seinem Juni-Urteil Ausnahmen eingeräumt: Wenn es nötig sei, um Kläger vollständig zu schützen, dürfe eine Verfügung weiterhin national gelten. Genau darauf stützt sich Boardmans Order.

Auch andere Gerichte schlugen rasch in diese Kerbe. Bereits Ende Juli erweiterte Richter Joseph LaPlante in New Hampshire eine zuvor örtlich begrenzte Verfügung zur Geburtsrechts-Klage auf das gesamte Staatsgebiet, nachdem die Bürgerrechtsbewegung ACLU die Anerkennung als Sammelklage beantragt hatte. Fast zeitgleich bestätigte ein Berufungsgericht in San Francisco (9. Circuit) das Urteil eines Richters in Seattle, der Trumps Order als verfassungswidrig bewertet und landesweit gestoppt hatte. 

Und Bundesrichter Leo Sorokin in Boston weigerte sich ausdrücklich, seine bestehende Verfügung zu entschärfen: Es gebe «keine machbare, engere Alternative», die den klagenden Bundesstaaten hinreichenden Schutz böte, so Sorokin in seiner 23-seitigen Entscheidung vom 25. Juli. Viele der betroffenen Kinder könnten in andere Bundesstaaten umziehen – die Kosten und Verwaltungslasten für die klagenden Staaten blieben also selbst dann «substanziell», wenn Trumps Order nur ausserhalb dieser Staaten greifen würde. Die Begründung ist im Kern die gleiche: Das landesweite Verbot bleibt vollumfänglich bestehen.

Schlupflöcher werden systematisch genutzt

Bemerkenswert: Trumps juristische Niederlagen beschränken sich nicht auf das Thema Geburtsrecht. Nur einen Tag nach Boardmans Entscheid sorgte ein anderes Urteil für Aufsehen: Ein Bundesrichter in Rhode Island setzte neue Richtlinien des Justizministeriums ausser Kraft, mit denen die Regierung Fördergelder kürzen wollte, wenn Hilfsprogramme gegen häusliche Gewalt sogenannte «Diversitäts- und Inklusions»-Initiativen oder Transgender-Unterstützung anbieten. 

Richter William Smith begründete die landesweite einstweilige Verfügung mit dem öffentlichen Interesse: Ohne Aussetzung der Trump-Auflagen drohe «die Unterbrechung wichtiger, teils lebensrettender Dienste für Opfer sexualisierter und häuslicher Gewalt». Auch diese Verfügung gilt vorerst für alle betroffenen Programme im ganzen Land.

Es zeigt sich damit: Auch nach dem vermeintlich klaren Supreme-Court-Urteil finden Gerichte Wege, um Trumps Entscheide auf- oder zumindest anzuhalten. Denn der Supreme Court hat die Spielregeln für einstweilige Verfügungen zwar verändert, aber doch nicht komplett neu geschrieben.

USA. Verurteilter Sean Combs hofft auf Begnadigung durch Trump

USAVerurteilter Sean Combs hofft auf Begnadigung durch Trump

Diese Schlupflöcher nutzen findige Klägeranwälte nun systematisch, etwa durch das Instrument der bundesweiten Sammelklage, auf das die Obersten Richter ausdrücklich hingewiesen haben.

Auch Trump v. CASA, der konkrete Fall ums Geburtsrecht, wurde vom Supreme Court lediglich zurück an die Untergerichte verwiesen, um die genaue Reichweite der Verfügungen auszuloten. Die eigentliche Verfassungsmässigkeit von Trumps Order blieb vorerst ungeklärt.

Somit tobt nun ein neues juristisches Tauziehen darum, wie eng oder weit Gerichte ihre Injunktionen fassen dürfen. Nicholas Bagley, Professor für Verwaltungsrecht, erwartet gemäss der «Washington Post» eine längere Phase der Unsicherheit: Es werde Zeit brauchen, bis sich ein «neues Gleichgewicht» herausbilde und klar werde, in welchen Fällen Richter weiterhin weitreichende Verbote erlassen können. 

Für Trump bedeutet dies: Sein Jubel über den vermeintlichen Gerichtssieg war womöglich vorschnell. Zwar hat der Supreme Court die Hürden für landesweite Verfügungen erhöht. Doch Richter*innen haben deutlich gemacht, dass sie sich nicht völlig entmachten lassen wollen. «Die Präsidenten haben uns weitgehend in die Gesetzgebung eingebunden – im Guten wie im Schlechten», erklärt Bagley sinngemäss, «eine einzelne Massnahme weniger ändert daran wenig.»

Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal

Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal

Man kann Karin Keller-Sutter nicht vorwerfen, dass sie alleine Schuld an Donald Trumps Zoll-Hammer ist. Doch im Nachhinein sind ihre Aussagen zu den Verhandlungen mit Washington wirklich nicht gut gealtert.

07.08.2025

Mehr zum Thema

Politik. Auch Australien will Palästina als Staat anerkennen

PolitikAuch Australien will Palästina als Staat anerkennen

USA unter Donald Trump. Bessent: USA erwarten Zolldeals «bis Ende Oktober» – auch mit der Schweiz?

USA unter Donald TrumpBessent: USA erwarten Zolldeals «bis Ende Oktober» – auch mit der Schweiz?

Nahost-Ticker. Netanjahu: Kriegsplan umfasst auch zentrale Flüchtlingslager +++ Prominenter Al-Dschasira-Korrespondent in Gaza getötet

Nahost-TickerNetanjahu: Kriegsplan umfasst auch zentrale Flüchtlingslager +++ Prominenter Al-Dschasira-Korrespondent in Gaza getötet

