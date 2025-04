1.09 Uhr

Ein weiterer Student der Columbia-Universität in New York ist im Zusammenhang mit propalästinensischen Protesten festgenommen worden. Mohsen Mahdawi sei am Montag in einer Einwanderungsbehörde in Colchester im US-Bundesstaat Vermont vorstellig geworden, um an einem Einbürgerungstest teilzunehmen, teilten seine Anwälte mit. Stattdessen sei er von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE festgenommen worden, die zivil gekleidet und teils maskiert gewesen seien. Die Anwälte sagten, sie wüssten nicht, wo Mahdawi festgehalten werde.

In einem Videostandbild ist zu sehen, wie Mohsen Mahdawi am Montag in Colchester (Vermont) von Beamten der US-Einwanderungsbehörde festgenommen und danach in ein Auto verfrachtet wird. Bild: Keystone/Christopher Helali via AP

Er hatte gemeinsam mit Machmud Chalil eine propalästinensische Gruppe gegründet. Chalil war am 8.März der erste propalästinensische Aktivist, der seit Donald Trumps Amtsantritt festgenommen wurde. Er wurde in eine Haftanstalt im Tausende Kilometer entfernten Louisiana gebracht und soll abgeschoben werden. Chalil ist ein in Syrien geborener Palästinenser, hat aber ebenfalls ein gültiges Aufenthaltsrecht in den USA. Er ist mit einer US-Staatsbürgerin verheiratet, die in den kommenden Wochen ein Kind erwartet.

EXCLUSIVE FOOTAGE: Columbia student and Palestinian Mohsen Madawi was just arrested during a visit to the immigration office here in Colchester, VT. More to follow. Footage by: Christopher Helali pic.twitter.com/I9JvPS2DLn — Christopher Helali (@ChrisHelali) April 14, 2025

Auch der im Westjordanland geborene Mohsen Mahdawi hatte nach Angaben der Sender eine Greencard und war für den Einbürgerungstest im nördlichen Bundesstaat Vermont. Der linke US-Senator Bernie Sanders aus Vermont nannte die Aktion in einem Post au X «unmoralisch, inhuman und illegal». Mohsen Mahdawi sei von in zivil gekleideten und teils maskierten Männern abgeführt worden. Wohin der junge Mann gebracht wurde, war zunächst unklar.

Mohsen Mahdawi of White River Junction, Vermont was illegally detained by ICE during what was supposed to be the final step in his citizenship process.



Mr. Mahdawi, a legal resident of the US, must be afforded due process under the law and immediately released from detention. pic.twitter.com/URoGmqa7Td — Bernie Sanders (@SenSanders) April 14, 2025

Dem Gerichtsantrag zufolge wurde Mahdawi in einem Flüchtlingslager im Westjordanland geboren und zog 2014 in die Vereinigten Staaten. Er sei in den Endzügen seines Studiums und wolle im Herbst noch ein Master-Studium beginnen. In den Gerichtsunterlagen wird er als überzeugter Buddhist beschrieben, der «Gewaltlosigkeit und Empathie als zentrale Grundsätze seiner Religion» betrachtet. Der Student sei ein ausgesprochener Kritiker des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen gewesen und organisierte bis März 2024 Proteste auf dem Campus.