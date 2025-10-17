Ein 35 Jahre altes Militärsystem bringt Putin jetzt ins Schwitzen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kampf um die Tomahawks Ein 35 Jahre altes Militärsystem bringt Putin jetzt ins Schwitzen

Sven Ziegler

17.10.2025

Plötzlich darf Putin bei Trumps Waffenlieferungen an die Ukraine mitreden

Plötzlich darf Putin bei Trumps Waffenlieferungen an die Ukraine mitreden

Nach einem langen Telefonat mit Wladimir Putin zeigt sich US-Präsident Donald Trump plötzlich zögerlich bei Tomahawk-Lieferungen an die Ukraine – und sagt offen, er habe die Waffenfrage direkt mit dem Kremlchef besprochen.

17.10.2025

Bei seinem Treffen mit Wolodymyr Selenskyj im Weissen Haus will US-Präsident Donald Trump über eine mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern sprechen. Das wäre ein symbolischer Schritt mit grosser Sprengkraft – militärisch wie politisch.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

17.10.2025, 09:45

17.10.2025, 09:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump erwägt laut Kiew, der Ukraine Tomahawk-Marschflugkörper zu liefern.
  • Experten sehen darin eher ein politisches Signal als eine militärische Wende.
  • Russland spricht von einer «neuen Stufe der Eskalation» und droht mit Gegenmassnahmen.
Mehr anzeigen

Wenn US-Präsident Donald Trump am Freitag den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weissen Haus empfängt, ist die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine nach Angaben Kiews das wichtigste Thema. Tomahawks haben eine grosse Reichweite und würden der Ukraine damit Angriffe tief in russischem Gebiet ermöglichen. Als «Wunderwaffe», die den Kriegsverlauf entscheidend verändern könnte, schätzen Fachleute den Tomahawk aber nicht ein.

Was ist der Tomahawk?

Der Tomahawk ist ein Marschflugkörper, also eine Lenkwaffe, der von den US-Streitkräften vor 42 Jahren in den Dienst gestellt wurde und erstmals bei der «Operation Desert Storm» («Wüstensturm») 1991 im Irak und zuletzt bei den Angriffen auf Atomanlagen im Iran im Juni zum Einsatz kam. Wie aus Finanzunterlagen der US-Marine hervorgeht, wurden bisher 8959 Tomahawks produziert und mehr als 2350 Stück abgefeuert.

Tomahawk-Marschflugköfper werden für Präzisionsangriffe aus grosser Entfernung genutzt. Sie können von Schiffen, U-Booten und vom Boden aus abgeschossen werden und treffen ihre Ziele in der Regel mit einer Genauigkeit von wenigen Metern. Die Ausführung BGM-109 kann mit einer Geschwindigkeit von 880 Stundenkilometern Ziele in 1600 Kilometern Entfernung erreichen und fliegt dabei lediglich in einer Höhe von einigen Dutzend Metern, so dass sie nur schwer geortet und bekämpft werden kann.

Eine Ausführung des Tomahawk, die mit einem Atomsprengkopf bestückt werden konnte, wurde 2013 ausser Dienst gestellt. Die Kosten für einen Tomahawk der fünften Generation belaufen sich den Marinedokumenten zufolge auf 2,5 Millionen Dollar (gut 2,1 Millionen Euro).

Wie könnte die Ukraine Tomahawks nutzen?

Die 1,5 Tonnen schweren Marschflugkörper können Sprengköpfe mit einem Gewicht von 450 Kilogramm transportieren und stark befestigte Ziele wie Flugabwehrsysteme, Kommandozentralen und Militärflugplätze angreifen. Ihre Reichweite ist fünfmal grösser als die der ATACMS-Raketen, die Washington seit 2023 an Kiew liefert. Für ukrainische Angriffe mit Tomahawks kommen nach Einschätzung des in den USA ansässigen Instituts für Kriegsstudien (ISW) mindestens 1655 Ziele in Russland infrage, darunter 67 Luftwaffenstützpunkte, die teilweise weit im Hinterland liegen.

Tomahawks für Kiew. Tut Trump Putin jetzt erstmals wirklich weh?

Tomahawks für KiewTut Trump Putin jetzt erstmals wirklich weh?

Fraglich ist allerdings, wie viele Tomahawks die USA überhaupt liefern könnten. Die Expertin Stacie Pettyjohn vom Politikinstitut CNAS hält eine Lieferung von 20 bis 50 Tomahawks für möglich. Für 2026 hat die US-Marine selbst nur 57 Tomahawks bestellt. Der Hersteller Raytheon könne aber nicht einfach die Produktion hochfahren, sagt der deutsche Raketenexperte Fabian Hoffmann. Tomahawks für die Ukraine müssten daher aus US-Beständen entnommen werden.

Was könnte sich dadurch ändern?

Wie bereits an die Ukraine gelieferte Kampfpanzer oder Kampfflugzeuge vom Typ F-16 oder Mirage sei auch der Tomahawk «keine Wunderwaffe», mit der die Ukraine den Krieg gewinnen werde, schrieb Expertin Pettyjohn im Onlinedienst X. Dieser Ansicht ist auch der Generalstabschef des französischen Heeres, Pierre Schill: Kein Waffensystem allein könne die Lage «radikal verändern». Mit dem Flamingo-Marschflugkörper, den die Ukraine selbst produziert, verfüge die ukrainische Armee zudem schon über eine Langstreckenwaffe für Angriffe tief in Russland.

Tomahawk-Raketen könnten Putin weh tun. 
Tomahawk-Raketen könnten Putin weh tun. 
DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD)

Die mögliche Lieferung von Tomahawks sei daher vor allem als «politisches und strategisches Signal» von US-Präsident Trump an Kreml-Chef Wladimir Putin zu verstehen, sagt Schill. Trump könne Putin damit klarmachen, dass er Fortschritte «in Richtung eines Friedens» sehen wolle und andernfalls bereit sei, «die Ukraine zu unterstützen».

Wie reagiert Russland?

Putin erklärte bereits, dass eine Lieferung von Tomahawks an die Ukraine eine «komplett neue Stufe der Eskalation» bedeuten und die Beziehungen zwischen Moskau und Washington massiv beschädigen würde.

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew, der derzeit Vizevorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats ist, warnte sogar vor einer Eskalation bis hin zu einem Atomkrieg: Eine Lieferung von Tomahawks an die Ukraine könne «für alle und vor allem für Trump selbst böse enden».

Der Experte Peter Dickinson vom US-Institut Atlantic Council gibt allerdings zu bedenken: «Moskau hat immer wieder neue rote Linien gezogen und den Westen vor möglichen russischen Vergeltungsschlägen gewarnt, aber dann nichts unternommen, wenn diese roten Linien überschritten wurden.»

Ob die USA allerdings tatsächlich Tomahawk-Flugkörper an die Ukraine liefern werden, ist fraglich. Trump betonte nach seinem Telefonat mit Putin vom Donnerstagabend, der Kreml-Chef habe die Idee «nicht gemocht». Zudem brauche die USA auch selbst Marschflugkörper.

Mehr zum Thema

Deutschland. Prozess: Magdeburger Todesfahrer ab November vor Gericht

DeutschlandProzess: Magdeburger Todesfahrer ab November vor Gericht

Spaziergängerin findet Leiche. Ermittler entdecken Brandspuren am Fundort des toten Fabian

Spaziergängerin findet LeicheErmittler entdecken Brandspuren am Fundort des toten Fabian

«Er mochte die Tomahawk-Idee nicht». Plötzlich darf Putin bei Trumps Waffenlieferungen an die Ukraine mitreden

«Er mochte die Tomahawk-Idee nicht»Plötzlich darf Putin bei Trumps Waffenlieferungen an die Ukraine mitreden

Meistgelesen

Ein 35 Jahre altes Militärsystem bringt Putin jetzt ins Schwitzen
«Er hat gesagt, er will meine Tochter vergewaltigen»
Ukrainer geht mit 32 Jahren in Pension – jetzt lebt er im Paradies
Plötzliche Nervosität am Aktienmarkt – SMI verliert deutlich
Für Einkaufstouristen könnte «Panzerblitzer Toni» teuer werden