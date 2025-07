Trump unterzeichnet Steuer- und Ausgabengesetz am Unabhängigkeitstag US-Präsident Donald Trump hat am Freitag (Ortszeit) das umstrittene Steuer- und Ausgabengesetz im Weissen Haus unterzeichnet. Die Zeremonie fand am Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli statt. Er dankte dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, und dem Mehrheitsführer im Senat, John Thune, dafür, dass sie den Gesetzentwurf durch die beiden Häuser des Kongresses gebracht haben. Die Verabschiedung des Gesetzes ist ein Triumph für Trump und seine republikanischen Verbündeten. 11.07.2025

Werden die Kürzungen des «Big Beautifull Bill» im Sozialbereich zum Stolperstein für die Republikaner bei den Zwischenwahlen? Ein Trick von Trump soll das verhindern, kann es aber wahrscheinlich nur zum Teil.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die geplanten Kürzungen der Regierung im Gesundheitswesen wirken sich auch stark auf Swing States aus, in denen im kommenden Jahr Senatoren neu gewählt werden.

Donald Trump lässt Steuererleichterungen schon in diesem Jahr wirksam werden, während er die Medicaid-Kürzungen wegen der Zwischenwahlen bewusst auf 2027 geschoben hat.

Erklärt: Während ein Wechsel der Mehrheit im Senat 2026 unwahrscheinlich scheint, haben die Demokraten im Kongress potenziell gute Chancen, das Ruder herumzureissen

«Donald Trumps ‹Big Beautiful Bill› ist der ultimative Betrug an seiner Basis», schreibt Sidney Rosenthal in einem Kommentar im «Guardian». Unter anderem sollen eine Billion Dollar im Gesundheitswesen eingespart werden: 17 Millionen Menschen werden ihre Krankenversicherung verlieren, rechnet der Autor und Journalist vor.

«Betrug ist Trumps Arbeitsprinzip», klagt der frühere Berater von US-Präsident Bill Clinton. Und auch wenn der jetzige Amtsinhaber meint, er habe «das beliebteste Gesetz überhaupt» abgesegnet, sei das Gegenteil vorbei: In der jüngsten Umfrage hätten nur 27 Prozent das Vorhaben gutgeheissen.

Für die Zwischenwahlen im kommenden Jahr kann das nichts Gutes heissen, sollte man annehmen. «Bloomberg» berichtet, dass die Mehrheit im US-Senat an den Wahlen in den Swing States Georgia und North Carolina abhängt.

Trump hat Einschnitte bewusst auf 2027 geschoben

Im letztgenannten Bundesstaat könnten 660'000 Menschen ihre Krankenversicherung verlieren. Fünf ländliche Spitäler stünden vor dem Aus. In Georgia sind es 310'000 erwartete Betroffene und vier Krankenhäuser, die geschlossen werden könnten.

Trump unterzeichnet am 4. Juli in Washington das sogenannte Big Beautiful Bill. KEYSTONE

Doch die Kürzungen im Gesundheitswesen hätten «einen sehr dienlichen Zeitplan», so «Bloomberg»: Dass Wählende in Swing Stars die Republikaner abstrafen, sei nicht absehbar, weil «der Schmerz wird bis nach der Wahl aufgeschoben» werde.

Während die Steuererleichterungen schon dieses Jahr in Kraft treten würden, seien die Einschnitte und Verschärfungen bei der Gesundheit ganz bewusst auf 2027 terminiert worden. Beschränkungen bei Essensmarken würden dagegen allerdings in neun Monaten wirksam werden.

Den Senat zu holen, wird für die Demokraten schwer

Wo genau die Front bei den Zwischenwahlen verlaufen wird, hat Steve Kornacki anschaulich aufbereitet: Der Daten-Spezialist von «NBC News» erklärt, dass im Senat die Republikaner bisher mit 53 zu 47 Stimmen führen. Die Demokraten müssten vier Sitze für eine Mehrheit holen.

Das Problem: Höchstens Maine mit der Republikanerin Susan Collins in Maine könnte die Seite wechseln. Der Senat dürfte also in der Hand von Donald Trumps Partei bleiben. Ganz anders im Repräsentantenhaus: Dort liegen die Republikaner mit 220 zu 212 vorne.

Allerdings sind drei Plätze in demokratisch dominierten Bezirken offen, weshalb 2020 zu 215 realistisch ist, so Kornacki: «Das heisst: Wenn [die Republikaner] drei Sitze verlieren, ist ihre Mehrheit dahin.» Dann zeigt der 45-Jährige eine Karte: Sie verdeutlicht, dass die Regierungspartei im Kongress bei den Zwischenwahlen immer an Zustimmung einbüsst.

Mehrheit in Repräsentantenhaus gefährdet

Das war nur 1998 unter Bill Clinton und 2002 unter George W. Bush anders, als 5 beziehungsweise 8 Sitze hin zugewonnen wurden. Re hatte von einem unpopulären Absetzungsversuch durch die Republikaner profitiert, Bush wurde nach den Anschlägen vom 11. September vom Wahlvolk gestärkt.

Steve Kornacki macht Daten verständlich. YouTube/NBC News

Interessant ist der Vergleich zu den Zwischenwahlen 2022: Joe Biden hatte zuvor einen Zustimmungswert von 44 Prozent, was seiner Partei bei dem Urnengang 9 Sitze gekostet hat. Donald Trump liege derzeit bei 45 Prozent, fügt Kornacki hinzu. Im Repräsentantenhaus ist Trumps Mehrheit also potenziell gefährdet.

Zuletzt muss jedoch gesagt sein: Bis zum Wahltermin am 3. November 2006 wird noch viel passieren. Es bleibt abzuwarten, wie die das sogenannte «Big Beautiful Bill» auf den Ausgang auswirkt.