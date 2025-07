Trumps Truppen langweilen sich in L.A. – und rebellieren

Mitglieder der Nationalgarde in Los Angeles: Viele haben nichts zu tun. Keystone/AP Photo/Wally Skalij

Rund die Hälfte der Nationalgarde in Los Angeles wird nach dem Befehl von US-Präsident Donald Trump wieder abgezogen. Die grosse Mobilmachung verliert an Rückhalt: Vor Ort herrscht Leerlauf und in den Reihen der Soldaten wächst die Unzufriedenheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach anfänglichen Einsätzen gegen Proteste sind die Truppen grösstenteils untätig – 90 Prozent sitzen laut Insiderangaben untätig auf Stützpunkten.

Gouverneur Gavin Newsom und L.A.s Bürgermeisterin Karen Bass verlangen den Abzug, während Washington daran festhält, die Mission sei notwendig.

Sechs Soldaten berichten von sinkender Moral, zweifeln an der Rechtmässigkeit des Einsatzes und denken ans Aufhören. Mehr anzeigen

Als im Juni die ersten Militärkonvois nach Los Angeles rollten, begründete Präsident Donald Trump den Einsatz mit «gewaltsamen Aufständen» nach umstrittenen Immigration-Razzien. Rund 4 800 Soldaten wurden kommandiert – darunter 4 100 Angehörige der kalifornischen Nationalgarde, die eigentlich dem Gouverneur unterstellt ist, sowie 700 Marines.

Inzwischen wirkt der Einsatz wie ein überdimensioniertes Standby-Programm. Beobachter berichten von Zeltstädten auf der Basis Los Alamitos, in denen Soldaten Fussball spielen, Musik hören oder auf Handys scrollen. «Es gibt einfach nichts zu tun», klagte ein Marine vor einem Bundesgebäude in Westwood gegenüber der «Los Angeles Times». Nach Angaben aus dem Umfeld von Gouverneur Newsom werden derzeit nur etwa 3 Prozent der Truppe tatsächlich täglich eingesetzt. Mittlerweile wurde rund die Hälfte der Truppen wieder abkommandiert.

Parallel wächst die politische Kritik. Newsom wirft Trump vor, Kräfte für «Show‑Zwecke» von dringend benötigten Aufgaben wie Waldbrandbekämpfung abzuziehen. L.A.s Bürgermeisterin Karen Bass moniert, die Soldaten seien wochenlang von ihren Familien und Jobs weggerissen worden – ohne dass es vor Ort überhaupt Zwischenfälle gebe.

Notdurft in Fahrzeugen verrichtet

Auch aus den Reihen der Nationalgarde selbst kommen deutliche Worte. Sechs Soldaten und Offiziere schilderten der «New York Times» ihre Zweifel: Sie wollten nicht an Razzien gegen Migranten beteiligt sein, fühlten sich als «politische Schachfiguren» und fürchten langfristige Schäden fürs Ansehen der Truppe.

«Ich will nicht mit einer Waffe auf Bürger dieses Landes zielen», erklärte ein Soldat anonym gegenüber der Zeitung. Ein anderer schilderte, dass er lieber verhaftet worden wäre, als an einer geplanten Razzia mitzuwirken.

Mehr als 50 Soldaten haben laut Gouverneursamt bereits signalisiert, ihren Dienst nicht zu verlängern – ein historisch hoher Wert. Hinter den Kulissen rumort es laut der Zeitung gewaltig. Mindestens 105 Soldaten suchten psychologische Betreuung, zwei Kommandanten wurden wegen Kritik am Einsatz versetzt. Aus internen Berichten geht hervor: «Einige Soldaten waren so frustriert, dass es mehrere Meldungen gab, dass sie in Humvees (gepanzerten Einsatzfahrzeuen) und Duschen ihre Notdurft verrichtet haben.»

Zwar betont das Northern Command, die Mission diene lediglich dem Schutz von Bundesgebäuden und der Absicherung von Einsätzen, doch selbst innerhalb des Pentagon wird über den Nutzen diskutiert. Experten warnen vor einer gefährlichen Präzedenz: Militär im Inland einzusetzen, ohne dass Katastrophen oder Unruhen es erfordern, könne Grundrechte aushöhlen.

Wie lange der Einsatz noch andauert, ist offen. Ein Teil der Truppe wurde inzwischen abgezogen, weitere Entscheidungen werden erwartet. Für viele Soldaten ist klar: Sie wollen nur eines – endlich zurück zu ihren eigentlichen Aufgaben.