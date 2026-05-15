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Ton erneut verschärft «Ich habe gar nichts unterschätzt», sagt Trump über den Iran-Krieg

SDA

16.5.2026 - 01:55

«Ich habe gar nichts unterschätzt», sagt Trump

«Ich habe gar nichts unterschätzt», sagt Trump

US-Präsident Donald Trump weist Vorwürfe zurück, die Widerstandsfähigkeit des Irans unterschätzt zu haben.

16.05.2026

US-Präsident Donald Trump weist Vorwürfe zurück, die Widerstandsfähigkeit des Irans unterschätzt zu haben. Gleichzeitig verschärft er den Ton gegenüber Teheran erneut – obwohl die fragile Waffenruhe weiterhin hält.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

16.05.2026, 01:55

16.05.2026, 08:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump weist Kritik zurück, die USA hätten den Iran falsch eingeschätzt.
  • Der US-Präsident drohte erneut mit Angriffen auf iranische Infrastruktur und Energieversorgung.
  • Trotz Waffenruhe bleibt eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran weiter aus.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat von sich gewiesen, die Widerstandsfähigkeit des Irans unterschätzt zu haben. Auf die Frage, ob er die Schmerztoleranz des Irans verkannt habe, sagte Trump dem Sender Fox News: «Ich habe nichts unterschätzt.»

Eine Lösung des von den USA und Israel Ende Februar begonnenen Kriegs mit dem Iran ist trotz diplomatischer Bemühungen nach wie vor nicht in Sicht. Die US-Regierung hatte zu Beginn des Kriegs gesagt, dass der Einsatz zwischen vier und sechs Wochen dauern würde.

«Unglaublich hart getroffen»

Die USA hätten den Iran «unglaublich hart» getroffen, betonte Trump nun. Man hätte die Brücken stehen und die Stromversorgung intakt gelassen. «Wir können das alles in zwei Tagen lahmlegen», sagte Trump. Der US-Präsident hatte dem Iran im Laufe des Kriegs mehrfach mit Angriffen auf dessen Energiesektor und Infrastruktur gedroht.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Seit Anfang April gilt in dem Krieg eine von Trump zuletzt einseitig verlängerte Waffenruhe. Spannungen in der Region hatten diese jedoch mehrfach ins Wanken gebracht.

Zudem sorgte der mangelnde Fortschritt bei den diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Kriegs in Washington zunehmend für Frust. Die Waffenruhe hänge nur noch am seidenen Faden, sagte Trump vor seiner Reise nach China. Auch nach dieser war zunächst unklar, ob Trumps Besuch Chinas – einem wichtigen Verbündeten Irans – ein Kriegsende in irgendeiner Form näher gebracht hat.

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