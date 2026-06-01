  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Keine Schwergewichter erlaubt Nur fitte Soldaten dürfen zu Trumps UFC-Spektakel

Sven Ziegler

1.6.2026

Donald Trump veranstaltet vor dem Weissen Haus einen riesigen UFC-Event.
Donald Trump veranstaltet vor dem Weissen Haus einen riesigen UFC-Event.
Keystone / Bildmontage blue News

Für den geplanten UFC-Kampf im Weissen Haus gelten strenge Regeln. Soldaten dürfen nur teilnehmen, wenn sie bestimmte Fitnesskriterien erfüllen – und ihre Reise nach Washington selbst bezahlen.

Sven Ziegler

01.06.2026, 10:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Weissen Haus ist für den 14. Juni ein UFC-Kampf mit Tausenden Gästen geplant.
  • Soldaten benötigen dafür einen Fitnessnachweis und müssen weitere Vorgaben erfüllen.
  • Die Reisekosten übernimmt das US-Verteidigungsministerium nicht.
Mehr anzeigen

Der von US-Präsident Donald Trump geplante UFC-Kampf im Weissen Haus sorgt bereits vor der Austragung für Diskussionen.

Wie die «Washington Post» berichtet, dürfen Angehörige des US-Militärs nur dann Tickets erhalten, wenn sie bestimmte körperliche Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört unter anderem ein vorgeschriebenes Verhältnis von Taillenumfang zu Körpergrösse von unter 0,55 sowie das Erfüllen sämtlicher Fitnessanforderungen der jeweiligen Teilstreitkraft.

Veranstaltung am Geburtstag Trumps

Geplant ist der Anlass für den 14. Juni – den Tag, an dem Trump seinen 80. Geburtstag feiert. Mehr als 4000 Gäste sollen auf dem Gelände des Weissen Hauses dabei sein. Unter den möglichen Besuchern befinden sich auch Soldaten aus verschiedenen Kommandos weltweit.

Donald Trump News

Nach seinem Sieg am 5. November 2024 ist Donald Trump erneut als US-Präsident für vier Jahre im Weissen Haus. blue News begleitet die zweite Amtszeit von Trump eng mit: Mit dem Blick aus der Schweiz und Berichten direkt aus den USA.

Donald Trump verlangt höhere Verteidigungsausgaben der Nato-Partner. (Archivbild)
Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa

Für sie gelten allerdings zusätzliche Vorgaben. So müssen sie in Uniform erscheinen und bestimmte Kleidervorschriften einhalten. Die Veranstaltung findet im Freien statt, ohne Überdachung und ausschliesslich mit Stehplätzen.

Das Pentagon verlangt zudem ein faires Auswahlverfahren bei der Vergabe der begehrten Tickets. Gleichzeitig müssen die Soldaten die Kosten für Anreise und Aufenthalt selbst tragen. Eine finanzielle Unterstützung durch das Verteidigungsministerium ist nicht vorgesehen.

Damit hängt die Teilnahme nicht nur von der körperlichen Verfassung ab, sondern auch davon, ob sich die Betroffenen die Reise nach Washington leisten können.

Trump vergibt viele Karten selbst

Die Nachfrage nach den Eintrittskarten soll gross sein. Trump kündigte bereits an, einen erheblichen Teil der Tickets persönlich zu vergeben. In einem Interview erklärte er, dass er sich mit dieser Entscheidung wohl «viele Feinde» machen werde, weil die Zahl der Interessenten die verfügbaren Plätze deutlich übersteige.

250 Jahre USA. Trumps grosse Party für Amerika sorgt für Häme, Kritik und jede Menge Absagen

250 Jahre USATrumps grosse Party für Amerika sorgt für Häme, Kritik und jede Menge Absagen

Hinter der Veranstaltung steht die UFC, die grösste Organisation für Mixed Martial Arts. Deren Präsident Dana White zählt seit Jahren zu den engen politischen Unterstützern Trumps.

Mehr internationale News

Ukraine-Ticker. Franzosen entern russischen Öltanker +++ Kiews Drohnen zerstören Tu-142 am Boden

Ukraine-TickerFranzosen entern russischen Öltanker +++ Kiews Drohnen zerstören Tu-142 am Boden

Politik. Höchststrafe für Terroranschlag in Deutschland

PolitikHöchststrafe für Terroranschlag in Deutschland

USA unter Donald Trump. «Rump» – bei der 640-Dollar-Uhr fehlt was ++ Trumps Golf-Projekt: Vietnam lässt Tote umbetten

USA unter Donald Trump«Rump» – bei der 640-Dollar-Uhr fehlt was ++ Trumps Golf-Projekt: Vietnam lässt Tote umbetten

Meistgelesen

Franzosen entern russischen Öltanker +++ Kiews Drohnen zerstören Tu-142 am Boden
Mario Fehr greift Linke nach Messerangriff frontal an
Britische Touristen rasen durchs Wallis – jetzt droht beiden Gefängnis
Nicht jedes Märchen hat ein Happy End, aber …
«Rump» – bei der 640-Dollar-Uhr fehlt was ++ Trumps Golf-Projekt: Vietnam lässt Tote umbetten