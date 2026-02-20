  1. Privatkunden
«Sie sind real» Nach Wirbel um Obama-Aussage will Trump jetzt Akten zu Aliens freigeben

Sven Ziegler

20.2.2026

Donald Trump will Akten zu Aliens freigeben.
Donald Trump will Akten zu Aliens freigeben.
Imago / Keystone / Bildmontage blue News

US-Präsident Donald Trump kündigt die mögliche Veröffentlichung von Regierungsakten zu UFOs und ausserirdischen Phänomenen an. Gleichzeitig wirft er Barack Obama vor, mit Aussagen über Aliens geheime Informationen preisgegeben zu haben.

,

DPA, Helene Laube

20.02.2026, 09:32

20.02.2026, 09:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump hat Ministerien angewiesen, Akten zu UFOs und unbekannten Phänomenen für eine mögliche Veröffentlichung zu prüfen.
  • Der genaue Umfang und ein Zeitpunkt für die Freigabe der Unterlagen sind bislang unklar.
  • Zugleich griff Trump Barack Obama wegen dessen scherzhaften Aussagen zu Aliens öffentlich an.
Mehr anzeigen

Ausserirdische, Ufos und andere unbekannte Phänomene: Zu diesen und weiteren «hochkomplexen, aber äusserst interessanten und wichtigen Themen» will US-Präsident Donald Trump Akten der Regierung veröffentlichen lassen. Aufgrund des «enormen Interesses» habe er Verteidigungsminister Pete Hegseth und weitere Ministerien und Behörden angewiesen, entsprechendes Material zu identifizieren und später freizugeben, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Unklar waren zunächst der Umfang der in Aussicht gestellten Veröffentlichung und bis wann die Informationen der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht werden sollen. Zuletzt hatte es vor allem Druck auf Trump gegeben, alle Akten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Kritiker werfen der Regierung vor, zu viele Stellen geschwärzt zu haben und manches zurückzuhalten.

Wirbel um Obama-Aussage

Ex-Präsident Barack Obama hatte vor wenigen Tagen in einem Podcast auf eine entsprechende Frage scherzhaft geantwortet, dass Ausserirdische «real» seien. Er selbst habe aber noch keine gesehen, sagte der Demokrat. Der Republikaner Trump warf ihm daraufhin am Donnerstag vor, geheime Informationen «preisgegeben» und damit einen «grossen Fehler» begangen zu haben. Um welche Art angeblich geheimer Informationen es sich dabei handelte, sagte Trump nicht.

Obama stellte wenige Tage nach seiner allem Anschein nach scherzhaften Äusserung in einem Instagram-Post klar: «Statistisch gesehen ist das Universum so riesig, dass es wahrscheinlich ist, dass es da draussen ausserirdisches Leben gibt.» Angesichts der Entfernungen zwischen verschiedenen Sonnensystemen sei es aber wenig wahrscheinlich, dass die Erde von Aliens besucht worden sei.

Er selbst habe während seiner Präsidentschaft «keinerlei Beweise dafür gewesen, dass Ausserirdische Kontakt mit uns aufgenommen haben. Wirklich!»

Richter verhängt Zwangsgeld von 10.000 Dollar pro Tag gegen Trump

Richter verhängt Zwangsgeld von 10.000 Dollar pro Tag gegen Trump

Donald Trump Der frühere US-Präsident Donald Trump ist zu einem Zwangsgeld von 10.000 Dollar pro Tag verurteilt worden, falls er weiter die Übergabe von Finanzunterlagen an die Justiz verweigert.

26.04.2022

Mehr internationale News

Parteien. Die Oberwalliser Partei Neo trennt sich von der Mitte

ParteienDie Oberwalliser Partei Neo trennt sich von der Mitte

Politik. Polens Präsident stoppt Reform für unabhängige Justiz

PolitikPolens Präsident stoppt Reform für unabhängige Justiz

Ukraine-Ticker. See- und Luftdrohnen greifen Sewastopol an +++ Russische Bomber vor Alaska

Ukraine-TickerSee- und Luftdrohnen greifen Sewastopol an +++ Russische Bomber vor Alaska

