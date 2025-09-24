«Trump tobt wie ein Kind, das kein Spielzeug bekommen hat»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kreml verhöhnt Trump «Trump tobt wie ein Kind, das kein Spielzeug bekommen hat»

Sven Ziegler

24.9.2025

Trump und Putin trafen sich am 15. August in Alaska. 
Trump und Putin trafen sich am 15. August in Alaska. 
KEYSTONE

US-Präsident Donald Trump stellte sich bei der UNO klarer an die Seite der Ukraine und verspottete Russlands Armee als «Papiertiger». In Moskau reagiert man mit Spott, trotzigem Nationalstolz und der Gewissheit, dass Trumps Haltung nicht von Dauer sei.

24.09.2025, 14:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump versprach bei der UNO weitere Waffenlieferungen an Kiew und spottete über Russlands Militär.
  • Kreml-Sprecher Peskow konterte mit dem Bild des «echten Bären» und sprach von einer stabilen Wirtschaft.
  • Ex-Präsident Medwedew erklärte, Trump werde «immer wieder» zu seiner alten Linie zurückkehren.
Mehr anzeigen

Die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump haben in Moskau für heftige Reaktionen gesorgt. Vor der UNO erklärte er, die Ukraine könne ihr gesamtes Territorium zurückerobern, und verspottete das russische Militär als «Papiertiger». Russland habe es trotz Übermacht nicht geschafft, den Krieg zu gewinnen, so Trump. Auch die Wirtschaft des Landes sei in einem «fürchterlichen Zustand».

Diese Worte markieren einen Bruch mit seiner bisherigen Haltung, wonach Kiew Territorium hätte abtreten sollen, um einen Frieden zu erreichen.

Der Kreml reagierte umgehend. Sprecher Dmitri Peskow erklärte im Radiosender RBK, Russland sei kein Tiger, sondern ein Bär – und Papierbären existierten nicht. «Russland ist ein echter Bär», sagte er. Zwar gebe es Schwierigkeiten aufgrund der Sanktionen, doch insgesamt sei die Wirtschaft stabil.

Moskaus Medien spekulieren über Beweggründe

Peskow führte Trumps Kurswechsel auf dessen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in New York zurück: «Offenbar hat Trump Selenskyjs Darstellung übernommen, und darauf basieren nun seine Aussagen.» Gleichwohl betonte er, der Gesprächskanal zwischen Trump und Putin bleibe offen. Ein neuer Termin sei nicht vereinbart, könne aber jederzeit organisiert werden. Den Dialog mit der aktuellen US-Regierung bezeichnete Peskow als deutlich konstruktiver als unter Trumps Vorgänger Joe Biden.

In russischen Medien wird Trumps neue Rhetorik scharf kritisiert. Die «Komsomolskaja Prawda» verhöhnte ihn als «Kind, das einen Wutanfall bekommt, weil es kein Spielzeug bekommen hat». Der «Moskowski Komsomolez» vermutete, dass gescheiterte Friedensgespräche und jüngste Zwischenfälle im Luftraum den Präsidenten provoziert hätten.

Steckt ein taktisches Manöver dahinter?

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew legte nach. Auf Telegram schrieb er, Trump sei «nur vorübergehend in eine Scheinwelt abgedriftet» – nach einem Treffen «mit den Clowns aus Kiew und Paris». Medwedew zeigte sich überzeugt: «Trump ist nicht so! Er kehrt zurück. Er kehrt immer zurück.»

Wutrede vor der UNO-Vollversammlung. Trump verhöhnt Europa und zieht über die Schweiz her

Wutrede vor der UNO-VollversammlungTrump verhöhnt Europa und zieht über die Schweiz her

Andere Stimmen sehen Trumps Rede als taktisches Manöver. Der Militärjournalist Alexander Kots sprach auf Telegram von einem Balanceakt, um weder Putin direkt zu verärgern noch in der Nato schwach zu erscheinen. Der Abgeordnete Andrey Gurulyov deutete die neue Linie in seinem Telegram-Kanal als wirtschaftliches Kalkül: Die USA wollten mit Waffenlieferungen vor allem ihre Rüstungsindustrie stärken.

Insgesamt herrscht in Russland die Überzeugung, dass Trumps Worte keine grundlegende Wende der US-Politik markieren. Vielmehr sei die Rhetorik ein kurzfristiges Signal, das innenpolitisch motiviert sei – ein Versuch, zwischen den Erwartungen der Nato-Partner und den Beziehungen zu Putin zu lavieren.

Mehr internationale News

Tote und Verletzte. Schüsse bei ICE-Zentrale – Polizei sucht Scharfschützen

Tote und VerletzteSchüsse bei ICE-Zentrale – Polizei sucht Scharfschützen

Leiche nach tagelanger Suche gefunden. Touristin wird in Norditalien von Fluten weggeschwemmt – tot

Leiche nach tagelanger Suche gefundenTouristin wird in Norditalien von Fluten weggeschwemmt – tot

Russland. Tote nach Drohnenangriff in russischer Stadt Noworossijsk

RusslandTote nach Drohnenangriff in russischer Stadt Noworossijsk

Meistgelesen

«Trump tobt wie ein Kind, das kein Spielzeug bekommen hat»
Ex-Migros-Tochter schliesst elf Filialen – 63 Jobs weg
Schüsse bei ICE-Zentrale – Polizei sucht Scharfschützen
Einkaufstourismus wird für viele Schweizer zur Notwendigkeit
Ukraine greift russische Stadt mit Drohnen an – Tote und Verletzte