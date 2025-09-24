«Trump tobt wie ein Kind, das kein Spielzeug bekommen hat»

Trump und Putin trafen sich am 15. August in Alaska. KEYSTONE

US-Präsident Donald Trump stellte sich bei der UNO klarer an die Seite der Ukraine und verspottete Russlands Armee als «Papiertiger». In Moskau reagiert man mit Spott, trotzigem Nationalstolz und der Gewissheit, dass Trumps Haltung nicht von Dauer sei.

Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trump versprach bei der UNO weitere Waffenlieferungen an Kiew und spottete über Russlands Militär.

Kreml-Sprecher Peskow konterte mit dem Bild des «echten Bären» und sprach von einer stabilen Wirtschaft.

Ex-Präsident Medwedew erklärte, Trump werde «immer wieder» zu seiner alten Linie zurückkehren. Mehr anzeigen

Die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump haben in Moskau für heftige Reaktionen gesorgt. Vor der UNO erklärte er, die Ukraine könne ihr gesamtes Territorium zurückerobern, und verspottete das russische Militär als «Papiertiger». Russland habe es trotz Übermacht nicht geschafft, den Krieg zu gewinnen, so Trump. Auch die Wirtschaft des Landes sei in einem «fürchterlichen Zustand».

Diese Worte markieren einen Bruch mit seiner bisherigen Haltung, wonach Kiew Territorium hätte abtreten sollen, um einen Frieden zu erreichen.

Der Kreml reagierte umgehend. Sprecher Dmitri Peskow erklärte im Radiosender RBK, Russland sei kein Tiger, sondern ein Bär – und Papierbären existierten nicht. «Russland ist ein echter Bär», sagte er. Zwar gebe es Schwierigkeiten aufgrund der Sanktionen, doch insgesamt sei die Wirtschaft stabil.

Moskaus Medien spekulieren über Beweggründe

Peskow führte Trumps Kurswechsel auf dessen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in New York zurück: «Offenbar hat Trump Selenskyjs Darstellung übernommen, und darauf basieren nun seine Aussagen.» Gleichwohl betonte er, der Gesprächskanal zwischen Trump und Putin bleibe offen. Ein neuer Termin sei nicht vereinbart, könne aber jederzeit organisiert werden. Den Dialog mit der aktuellen US-Regierung bezeichnete Peskow als deutlich konstruktiver als unter Trumps Vorgänger Joe Biden.

In russischen Medien wird Trumps neue Rhetorik scharf kritisiert. Die «Komsomolskaja Prawda» verhöhnte ihn als «Kind, das einen Wutanfall bekommt, weil es kein Spielzeug bekommen hat». Der «Moskowski Komsomolez» vermutete, dass gescheiterte Friedensgespräche und jüngste Zwischenfälle im Luftraum den Präsidenten provoziert hätten.

Steckt ein taktisches Manöver dahinter?

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew legte nach. Auf Telegram schrieb er, Trump sei «nur vorübergehend in eine Scheinwelt abgedriftet» – nach einem Treffen «mit den Clowns aus Kiew und Paris». Medwedew zeigte sich überzeugt: «Trump ist nicht so! Er kehrt zurück. Er kehrt immer zurück.»

Andere Stimmen sehen Trumps Rede als taktisches Manöver. Der Militärjournalist Alexander Kots sprach auf Telegram von einem Balanceakt, um weder Putin direkt zu verärgern noch in der Nato schwach zu erscheinen. Der Abgeordnete Andrey Gurulyov deutete die neue Linie in seinem Telegram-Kanal als wirtschaftliches Kalkül: Die USA wollten mit Waffenlieferungen vor allem ihre Rüstungsindustrie stärken.

Insgesamt herrscht in Russland die Überzeugung, dass Trumps Worte keine grundlegende Wende der US-Politik markieren. Vielmehr sei die Rhetorik ein kurzfristiges Signal, das innenpolitisch motiviert sei – ein Versuch, zwischen den Erwartungen der Nato-Partner und den Beziehungen zu Putin zu lavieren.