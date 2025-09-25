Trump erklärt Russland zum Verlierer – Putins Armee verkriecht sich

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lagebild Ukraine Trump erklärt Russland zum Verlierer – Putins Armee verkriecht sich

Von Philipp Dahm

25.9.2025

Trump: Ukraine kann ihr ganzes Territorium zurückerobern

Trump: Ukraine kann ihr ganzes Territorium zurückerobern

STORY: US-Präsident Donald Trump sagte am Dienstag, die Ukraine könne ihr gesamtes Territorium von Russland zurückerobern.     «Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der Nato sind die Grenzen von vor Kriegsbeginn durchaus eine Option», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Damit vollzieht er eine Kehrtwende, nachdem er bislang erklärt hatte, dass sowohl Kiew als auch Moskau für ein Ende des Krieges Gebiete abtreten müssten.     Trump kritisierte die russische Kriegsführung zudem als «ziellos». Eine «echte Militärmacht» hätte den Krieg in «weniger als einer Woche» gewonnen, schrieb er. Die Ukraine könne ihr Land in seiner ursprünglichen Form zurückerobern «und, wer weiss, vielleicht sogar noch weiter gehen», schrieb Trump.  Nach einem Treffen mit Trump am Rande der UN-Generalversammlung in New York sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, er habe mit Trump über die russische Wirtschaft gesprochen, deren Lage, so Selenskyj, «sehr schlecht» sei.   Im US-Nachrichtensender «Fox News» zeigte sich Selenskyj anschliessend überrascht über Trumps Aussagen. Er wertete es als positives Signal, dass Trump und die USA bis zum Ende des Krieges an der Seite der Ukraine stehen wollen. 

24.09.2025

Die Ukraine könnte alle besetzten Gebiete zurückerobern, sagt plötzlich Donald Trump. Wolodymyr Selenskyjs Militär lässt sich von der Politik derweil nicht ablenken. Warum auch? Die Strategie stimmt.

Von Philipp Dahm

25.09.2025, 04:30

25.09.2025, 09:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump glaubt plötzlich an eine russische Militär-Niederlage in der Ukraine – pro-ukrainische Kommentatoren bleiben dennoch skeptisch, was seinen Sinneswandel angeht.
  • Trump für Abschuss von Russen-Jets im Nato-Luftraum: Was er von der Türkei lernen kann.
  • Raffinerien, Pipelines, Eisenbahn-Logistik: Kiews Strategie, Russlands Wirtschaft zu schwächen, zahlt sich aus.
  • Was für Luftschläge bereitet Kiew vor? Die ukrainische Armee jagt gezielt russische Radar- und Flugabwehrsysteme.
  • In Karten: Wie sich die Front im September verändert hat.
Mehr anzeigen

Vollzieht Donald Trump im Krieg in der Ukraine eine Kehrtwende? «Ich denke, mit der Unterstützung der Europäischen Union ist die Ukraine in der Lage, zu kämpfen und alles von der ursprünglichen Form der Ukraine zurückzugewinnen», überrascht der US-Präsident auf Truth Social.

Die Reddit-Gemeinde in der Ukraine-Community ist skeptisch.

«Er neigt dazu, das Letzte, was er gehört hat, wiederzukäuen», schreibt der Kommentierende mit dem meisten Zuspruch. «Da er gerade einige Zeit auf dem UN-Gipfel verbracht hat, hat er einige gute Argumente gehört. Morgen wird er einen russischen Spitzel auf ‹Fox News› hören, der das Gegenteil behauptet, und wieder die Seite wechseln.»

Wie die Türkei reagiert hat

«Ich weiss nicht das ‹Warum›, aber es ist besser als das Gegenteil. Dennoch sollte man sich auf [seine] Taten konzentrieren», meint ein anderer. Darauf erwidert der nächste, man müsse die Wortwahl beachten: Trump erwähne nur die Unterstützung der EU, die offenbar via die Nato US-Waffen für Kiew einkaufen solle. «Er bereitet das ‹Europa den Europäern überlassen› vor.»

Ob Trumps Post eine tiefere Bedeutung hat, werden die nächsten Wochen zeigen. Ein wichtiges Zeichen setzt der 79-Jährige jedoch mit der Aussage, er sei dafür, russische Flugzeuge abzuschiessen, die den Luftraum eines Bündnispartners verletzen. Er folgt damit dem Beispiel des tschechischen Präsidenten Peter Pavl und von Polens Premier Donald Tusk.

Ganze zwölf Minuten waren zuletzt drei russische MiG-31 im estnischen Luftraum unterwegs: Dass Entschiedenheit in so einer Lage das Mittel der Wahl wäre, suggeriert ein Vorfall aus dem Jahr 2015. Nur 17 Sekunden war damals eine russische Su-24M im türkischen Luftraum unterwegs, bevor sie von einer F-16 abgeschossen wurde, die sie zuvor zehnmal gewarnt hat.

Die Reaktionen? Wladimir Putin sprach von einem «Stich in den Rücken» von «Komplizen von Terroristen», der «ernsthafte Folgen» haben werde. Moskau droht mit Sanktionen. Einen Tag nach dem Vorfall wird ein Gesetz eingebracht, dass das Leugnen des Völkermords an den Armeniern unter Strafe stellt. Das war’s.

Russland am Rande einer Rezession?

Einen Hinweis auf das, was ihn womöglich umgestimmt hat, gibt Donald Trump: Er schreibt in seinem Truth-Social-Post vom «wirtschaftlichen Ärger», den der Krieg Wladimir Putin bereitet. Er nennt auch explizit den Treibstoffmangel.

Und Kiew lässt nicht locker. Tatsächlich können auch nur wiederholte Attacken nachhaltig Sand ins Getriebe der russischen Kriegsmaschinerie streuen. So wurde die oben erwähnte Pipeline-Pumpstation nun bereits zum dritten Mal innert weniger Wochen getroffen. Dasselbe gilt für die russischen Raffinerien.

Ein weiteres Ziel von Kiews Strategen sind die russischen Eisenbahnen, wie Reporting from Ukraine in diesem Video anschaulich zusammenfasst: 

Die Folgen sind spürbar: «Russische Treibstoffexporte sinken, während die Ukraine ihre Schläge gegen Raffinerien verschärft», weiss die «Financial Times». «Die russische Wirtschaft kühlt fast bis zum Stillstand ab», stellt der «Economist» fest. «Russland steht am Rande einer Rezession», warnt «Forbes». Eine gute Zusammenfassung bietet dieses Video der «Sun»:

Was für Luftschläge bereitet Kiew vor?

Spannend bleibt auch die ukrainische Kampagne gegen russisches Radar und die Luftabwehr. Diese dient wohl doch nicht der Vorbereitung eines Angriffs auf die Kertschbrücke auf der Krim, sondern will offenbar auf der gesamten Breite der Front die Flugabwehr blind machen oder ganz ausschalten.

Das ermöglicht einerseits der ukrainischen Luftwaffe, mit Kampfjets ungefährdeter an der Font einzusetzen. Andererseits könnte das Vorgehen dazu dienen, Kiews Raketen den Weg zu ebnen: Die neuen Flugkörper Flamingo und Peklo sind zwar vorgestellt, aber noch nicht in grösserem Masse benutzt worden.

«Russland hat nicht unendlich viele Flugabwehrsysteme», kommentiert Reporting from Ukraine. «Der Ersatz jedes zerstörte S-300- oder Buk-Systems kostet Millionen, benötigt besondere Teile und belastet eine ohnehin schon überlastete Rüstungsindustrie.»

Drohnen zwingen Russen unter die Erde

Zurück auf den Boden der Tatsachen: An der Front soll Moskaus Militär zwar im Süden und Osten Truppen für eine Offensive sammeln, die aber wohl erst im Winter startet, wenn das matschige Schlachtfeld nach dem Herbst zufriert.

Seit der Einnahme von Awdijwka im Februar 2024 hat die russische Armee keinen grossen Erfolg mehr gefeiert. Sie kann ihre theoretische Überlegenheit bei der Mannstärke in der Praxis nicht ausspielen. Den Grund dafür sieht man im obigen Video, das zeigt, wie unzählige Glasfaserkabel von Drohnen in einem Feld in der Sonne leuchten.

Weil das Schlachtfeld von Drohnen übersättigt und die Überlebenschance gering ist, schickt der Kreml seine Soldaten unter die Erde. Beim Kupjansk im Norden der Front hätten sie laut «Kyiv Independent» versucht, durch unterirdische Röhren vorzurücken, sollen aber aufgehalten worden sein.

Wie sich die Front im September verändert hat

Diese Orte stellen wir auf Karten dar und vergleichen die Lage am 1. und 23. September:

1: Sumy, 2: Kupjansk, 3: Lyman, 4: Kostjantyniwka und Pokrowsk, 5: Pokrowske.
1: Sumy, 2: Kupjansk, 3: Lyman, 4: Kostjantyniwka und Pokrowsk, 5: Pokrowske.
Bild: DeepStateMap/phi

Los geht es im Norden in der Region Sumy.

Die Front in Sumy am 1. September
Die Front in Sumy am 1. September
DeepStateMap
Die Front in Sumy am 23. September: Bei Konstjantjniwka hat die ukainische Armee Boden gutgemacht. Gut 205 Quadratkilometer des Sumy-Oblasts bleiben in russischer Hand. 
Die Front in Sumy am 23. September: Bei Konstjantjniwka hat die ukainische Armee Boden gutgemacht. Gut 205 Quadratkilometer des Sumy-Oblasts bleiben in russischer Hand. 
Bild: DeepStateMap

Bei Kupjansk kommen Moskaus Männer kaum voran.

Die Front in Kupjansk am 1. September.
Die Front in Kupjansk am 1. September.
Bild: DeepStateMap
Die Front in Kupjansk am 23. September.
Die Front in Kupjansk am 23. September.
Bild: DeepStateMap

Wir fahren die Front weiter nach Norden bis nach Lyman. Dort ist der russische Fortschritt sichtbarer.

Die Front bei Lyman am 1. September.
Die Front bei Lyman am 1. September.
Bild: DeepStateMap
Die Front bei Lyman am 23. September.
Die Front bei Lyman am 23. September.
Bild: DeepStateMap

50 Kilometer nördlich von Lyman liegt Kostjantyniwka, das wiederum knapp 50 Kilometer von Pokrowsk entfernt ist. So sieht die Front bei den beiden letztgenannten Städten aus:

Kostjantyniwka und Pokrowsk am 1. Spetember.
Kostjantyniwka und Pokrowsk am 1. Spetember.
Bild: DeepStateMap
Kostjantyniwka und Pokrowsk am 23. Spetember.
Kostjantyniwka und Pokrowsk am 23. Spetember.
Bild: DeepStateMap
Lagebild Ukraine. Russen bei Pokrowsk schon wieder eingekesselt

Lagebild UkraineRussen bei Pokrowsk schon wieder eingekesselt

75 Kilometer nordwestlich von Pokrowsk liegt Pokrowske, auf das sich die russische Armee sichtlich zubewegt hat.

Die Lage vor Pokowske am 1. September.
Die Lage vor Pokowske am 1. September.
Bild: DeepStateMap
Die Lage vor Pokowske am 23. September.
Die Lage vor Pokowske am 23. September.
Bild: DeepStateMap

Mehr zum Thema

Ukraine-Ticker. Ukrainer schiessen angeblich Su-34 ab +++ US-Flugzeugträger zu Nato-Übung in der Nordsee

Ukraine-TickerUkrainer schiessen angeblich Su-34 ab +++ US-Flugzeugträger zu Nato-Übung in der Nordsee

USA unter Donald Trump. Rolltreppe bremst Präsidenten aus: «Entweder wir verlassen die UN oder wir bombardieren sie»

USA unter Donald TrumpRolltreppe bremst Präsidenten aus: «Entweder wir verlassen die UN oder wir bombardieren sie»

Meistgelesen

Neffe erschlägt Onkel auf gemeinsamem Hof – heute steht er vor Gericht
Trump erklärt Russland zum Verlierer – Putins Armee verkriecht sich
Rolltreppe bremst Präsidenten aus: «Entweder wir verlassen die UN oder wir bombardieren sie»
«Senioren hatten jahrzehntelang Privilegien – jetzt jammern sie»
Nationalrat kippt Witwenrente – und schliesst Senioren von AHV-Erhöhung aus