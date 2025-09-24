Trump am Dienstag nach dem UN-Auftritt. KEYSTONE

Bei seinem Auftritt vor der UNO-Generalversammlung klagte Donald Trump über eine defekte Rolltreppe und einen kaputten Teleprompter. Doch die Vereinten Nationen sehen die Schuld nicht bei sich – sondern bei Trumps Leuten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trump beklagte bei der UNO technische Pannen mit Rolltreppe und Teleprompter.

Sein Team sprach gar von möglicher Sabotage und forderte Konsequenzen.

Die UNO widersprach und verwies auf Fehler im Umfeld des Präsidenten. Mehr anzeigen

Donald Trump kam schon schlecht gelaunt auf die Bühne der UNO-Generalversammlung in New York. Der US-Präsident ärgerte sich über eine «schlechte Rolltreppe» und einen «schlechten Teleprompter». Beides habe ihn bei seinem Auftritt behindert, wetterte er – und kündigte an, frei zu sprechen. «Wer auch immer den Teleprompter bedient, ist in grossen Schwierigkeiten», drohte er.

If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately.



The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025

Aus dem Weissen Haus wurden die Pannen sofort politisch aufgeladen. Präsidialamtssprecherin Karoline Leavitt sprach auf X von möglicher Sabotage. Sollte jemand die Rolltreppe absichtlich angehalten haben, müsse diese Person «umgehend entlassen» und gegen sie ermittelt werden, so Leavitt.

Eigenes Team löste Stopp aus

Die UNO wiederum wies alle Vorwürfe zurück. Ein Sprecher erklärte, es sei Trumps eigenes Team gewesen, das die Probleme verursacht habe. So habe ein Kameramann des Präsidenten beim Filmen versehentlich den Sicherheitsmechanismus der Rolltreppe ausgelöst. Dieser schaltet automatisch ab, wenn an der oberen Kammplatte ein Hindernis erkannt wird – etwa, um eingeklemmte Gegenstände zu verhindern.

Auch beim Teleprompter sei die Verantwortung nicht bei den Vereinten Nationen zu suchen. Trumps Delegation habe für die Rede auf ein eigenes Gerät zurückgegriffen, hiess es. «Die Teleprompter der UNO funktionieren einwandfrei», betonte UN-Vollversammlungspräsidentin Annalena Baerbock nach der Rede.

Trotz dieser Erklärung zeigte sich Trumps Sprecherin weiterhin misstrauisch. Sie verwies auf Medienberichte, wonach UN-Mitarbeiter im Scherz angedeutet hätten, man könne Trump die Nutzung von Rolltreppen oder Aufzügen verweigern, um auf die US-Beitragskürzungen aufmerksam zu machen.

Neben Teleprompter- und Rolltreppenproblemen habe es zudem Schwierigkeiten mit der Lautstärke von Trumps Rede gegeben. Leavitt erklärte, angesichts der Häufung von Zwischenfällen wirke dies nicht wie ein Zufall.