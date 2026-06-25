Die Sanierung des Lincoln Memorial Reflecting Pools artet völlig aus: Wegen des Bauwerks sind inzwischen 6 Personen verhaftet worden. Donald Trump tobt, weil alles schiefläuft – eine Analogie auf seine Präsidentschaft?

Darum geht’s Donald Trump hat sich selbst fett auf die Schulter geklopft, weil er den Reflecting Pool in Washington so günstig saniert.

Die Aufträge gingen ohne Ausschreibung an Vertraute von Trump.

Die Sanierung entpuppt sich als Desaster: Nun sucht der Präsident Schuldige und lässt Leute verhaften.

Gerade noch ging es boss darum, den Lincoln Memorial Reflecting Pool zu verschönern. Jetzt stinkt es aus dem Bauwerk in Washington vor sich hin, der Lack ist ab – und mindestens fünf Personen wurden verhaftet.

Der Präsident redet von Verschwörung, die Opposition dagegen von Korruption. Die Wasserfläche selbst wurde inzwischen abgeschirmt. Eine astreine amerikanische Farce in 8 Akten.

Trumps Sanierung für 2 Millionen Dollar

Donald Trump verkündet am 24. April auf seiner Plattform Truth Social, dass der Lincoln Memorial Reflecting Pool renoviert wird. Eigentlich hätte die Sanierung satte 301 Millionen Dollar kosten sollen und drei Jahre dauern sollen, behauptet der 80-Jährige.

Arbeiter versehen den Lincoln Memorial Reflecting Pool mit einer Schutzschicht in der Farbe «American Flag Blue» TruthSocial/@RealDonaldTrump

Doch «mit der Hilfe von Doug Burgum und seinem Innenministerium» werde das Ganze innert nur einer Woche für bloss zwei Millionen Dollar erledigt. «Ich mache viele solche Dinge für die Regierung, und als Präsident ist es mir eine Ehre, das zu tun», lobt sich der Präsident selbst.

Trump: Das hält 100 Jahre

Donald Trump ist ein Immobilienmann, der schon «Hunderte» Pools gebaut haben will. Am 2. Mai postet er ein KI-Bild, das ihn mit seinen Ministern und einer üppigen Dame beim Chillen im Reflecting Pool zeigt. Auf Kritik reagiert der New Yorker jedoch dünnhäutig.

Am 2. Mai postet Trump dieses KI-Bild, das ihn mit JD Vance, Marco Rubio, Doug Burgum und einer Frau beim Baden im Reflecting Pool zeigt. TruthSocial@realDonaldTrump

Die «Washington Post» habe «bösartig» geschrieben, an dem Bauwerk würden bloss «Malerarbeiten» verrichtet. «Das war keine Malerarbeit», klagt Trump am 5. Juni. «Das war ein hochentwickeltes Material in Industriequalität, das 100 Jahre halten könnte und von sehr talentierten Leuten aufgetragen wurde.»

Aufträge ohne Ausschreibung für Bekannte

Die «New York Times» enthüllt, dass die Sanierung fast siebenmal so teuer wird wie von Trump veranschlagt. Ohne das Projekt auszuschreiben, sieht das Innenministerium eine Zahlung von 13,1 Millionen Dollar an die Firma Atlantic Industrial Coatings vor.

Der Präsident hat das Unternehmen ausgewählt, weil er schon mit ihm beim Trump National Golf Club in Virginia zusammengearbeitet hat. Zusätzliche 1,7 Millionen werden weiterhin investiert, um Algenblüten vorzubeugen. Diesen Auftrag erhält die Firma Greenwater Services aus Brookfield, Ohio.

Trump donor John J. Cafaro was awarded a no-bid contract for Trump's Reflecting Pool renovation.Cafaro has pled guilty for campaign finance violations and attempting to bribe a public official.



[image or embed] — FactPost (@factpostnews.bsky.social) 22. Juni 2026 um 19:14

Später wird sich herausstellen, dass der Besitzer von Greenwater Services ein Mann namens John Cafaro ist, der nicht nur in der Nähe von Trumps Luxusclub Mar-a-Lago lebt, sondern auch für seinen Wahlkampf gespendet hat. Der Name seiner Firma wird noch für einige Lacher sorgen.

Trump dankt sich selbst

«Grosse amerikanische Patrioten begutachten die äusserst komplexe, aber beeindruckende dunkelblaue Oberfläche des Reflecting Pool, bevor sie ihn mit sauberem, schönen Wasser füllen», frohlockt Donald Trump am 6. Juni auf Truth Social, bevor das Bauwerk wieder mit Wasser gefüllt wird.

«Es wurde ursprünglich 1922 eröffnet, hat aber nie richtig funktioniert – jetzt schon! Danke, Präsident Trump», lobt sich der Präsident selbst. Sein Innenministerium legt am 18. Juni nach: Die Technologie, die bei der Sanierung angewendet worden sei, habe sich als «unglaublich effektiv» bewährt. Das Wasser sei «kristallklar».

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Frühere Administrationen – vor allem unter dem Demokraten Barack Obama – hätten dagegen mit dem Reflecting Pool Probleme gehabt: «Nachdem der Pool wieder aufgefüllt worden war, wurde das Wasser schnell trüb und dickflüssig, und riesige Algenklumpen trieben an der Oberfläche.»

Trumps Politik im Newsticker: USA unter Donald Trump Zwist mit eigener Partei: Trump blockiert Wohnraumgesetz

Die Blamage

Zu diesem Zeitpunkt war das Kind jedoch schon in den Brunnen gefallen: Social-Media-Nutzer*innen halten fest, dass sich bereits am 18. Juni Algen in dem Bauwerk sammeln. Die Behörden reagieren, indem sie Chemikalien in den Reflecting Pool kippen.

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Das wiederum sorgt dafür, dass sich die blaue Schutzschicht im Reflecting Pool löst und an die Oberfläche treibt. Die Blamage ist perfekt: Die Sanierung entpuppt sich als Schlag ins Wasser.

CNN put together a supercut of Trump gassing up the reflecting pool in recent weeks, before it turned into a catastrophe 😆



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 22. Juni 2026 um 18:28

Der Spott ist ob der grossen Töne, die zuvor gespuckt worden sind, umso grösser.

Trump sucht Schuldige

Pool? Ja. Reflektieren? Nein. Im deutlich dunkleren Bauwerk geht die Algenblüte um – und irgendjemand muss daran Schuld haben. «Mehrere Individuen» seien verhaftet worden, weil sie den Pool «mutwillig beschädigt» hätten, schreibt Trump am 21. Juni. «Wer würde sowas tun?», fragt der 80-Jährige und fordert «Jahre im Knast».

Q: Are the contractors who did the initial work for the reflecting pool to blame for the condition of it?TRUMP: No no. We had vandalism. They went in there with a knife.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 22. Juni 2026 um 22:19

Pfusch am Bau schliesst Trump am nächsten Tag aus: «Wir hatten Vandalismus. Sie haben es mit einem Messer gemacht», tönt der Republikaner. Dumm nur, dass Trump am 4. Mai noch gesagt hat: «Wenn man ein Messer hätte, könnte man [die aufgetragene Farbe] nicht zerschneiden.»

Wieder einen Tag später rüffelt der Präsident die Presse: Die berichte nicht darüber, dass «Barack Hussein Obama» und Joe Biden 147 Millionen Dollar im Reflecting Pool versenkt hätten. Seine verhassten Vorgänger hätten das Bauwerk mit Flusswasser verunreinigt und zerstört.

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In denselben Aussagen schiessen die Zahlen in die Höhe – Trup endet mit: «Sie wollten 400 Millionen [Dollar] ausgeben. Ich habe 10 Millionen ausgegeben. Sie wollten es in vier Jahren machen. Ich habe 2 Monate gebraucht, vielleicht weniger, und ich habe ein besseres Ergebnis.»

Aber wenn Leute den Pool mit Messern beschädigten, könne er auch nichts machen.

Verhaftungswelle wegen Reflecting Pool

Sechs Personen seien verhaftet und sieben vorgeladen worden – «für den Schaden, den sie an dem wunderschönen Reflecting Pool unseres Landes angerichtet haben», schreibt Trump am 23. Juni. 106 Metern hätten die Vandalen eingeschnitten – am Vortag waren es noch 76 Meter.

Took this video of a guy getting detained and a citation for putting his hand in the water an hour ago.



[image or embed] — amanda moore 🐢 (@noturtlesoup17.bsky.social) 21. Juni 2026 um 00:47

Die Zahl der Delinquenten muss nicht falsch sein: Schon das Berühren des Wassers gilt inzwischen als Vergehen, wie nicht nur Tourist*innen erfahren müssen, sondern auch ...

... diese Journalistin aus Schweden, die über das Debakel berichten wollte.

Unter den Festgenommenen ist auch ein 67-Jähriger, der einst die USA bei den Olympischen Spielen vertreten hat. Der Mann heisst David Hearn und war aus Bethesada in Maryland in die Hauptstadt gereist. Weil er den Grund des Pools berührt hatte, wurde der Mann fünf Stunden festgehalten.

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«Ich bin ein neugieriger Bürger. Ich habe heruntergefasst, um zu sehen, wie es sich anfühlt. Es war sehr gummiartig», sagt Hearn, der nächsten Monat vor Gericht erscheinen muss, der Nachrichtenagentur AP. Sein Anwalt Norm Eisen betont bei «MS Now»: «Jeder Amerikaner sollte sich [wegen der Verhaftung] Sorgen machen. Es ist ein Zeichen von autoritärem Verhalten.»

Wer den Schaden hat – braucht Sichtschutz

Und was ist mit dem Spott? Den gibt es natürlich auch – zum Beispiel im Form des «Team Alge», das Budenzauber an dem Monument veranstaltet.

Doch wie soll das Weisse Haus nun mit der Peinlichkeit umgehen? Schön aussehen tut das alles ja nicht?

Genau, man stellt einen Zaun auf ...

... und verdeckt das ganze Elend einfach. Trumps Versprechen: Nach den Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der USA am 4. Juli ...

... soll der Pool trockengelegt werden. Dann beginnt die Sanierung der Sanierung. Mal sehen, ob's klappt.

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