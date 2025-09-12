Russland frohlockt: «Jetzt muss Amerika auf die Seite der Guten kommen»

Polen schiesst Drohnen über eigenem Gebiet ab und ruft Nato auf Plan STORY: Polen hat nach Regierungsangaben mehrere Drohnen abgeschossen, die während eines russischen Angriffs auf die Ukraine am Mittwoch in den Luftraum des Nato-Staats eindrangen. Es ist der erste bekannte Fall, bei dem ein Mitglied des westlichen Militärbündnisses seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Schüsse abgefeuert hat. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg habe man einem offenen Konflikt so nahe gestanden, erklärte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk im Parlament. Die politische Lage habe sich verändert und er habe daher Konsultationen der Nato-Verbündeten beantragt. Tusk berief sich dabei auf Artikel 4 des Bündnisvertrags, der Beratungen der Militärallianz vorsieht, wenn sich eines ihrer Mitglieder bedroht sieht. Nato-Generalsekretär Rutte erklärte, unabhängig davon, ob es sich um eine absichtliche Verletzung des Luftraums handele oder nicht, sei Russlands Verhalten, Zitat, «absolut rücksichtslos» und «absolut gefährlich». Zugleich betonte er, die vergangene Nacht habe gezeigt, dass die Nato ihr Gebiet und ihren Luftraum verteidigen könne. Neben polnischen und niederländischen Kampfflugzeugen seien auch italienische Awacs-Überwachungsflugzeuge, Luftbetankungsflugzeuge sowie deutsche Patriot-Luftabwehreinheiten im Einsatz oder in Alarmbereitschaft gewesen. Hier der Versuch einer Einordnung der möglichen Folgen durch einen Experten am Mittwoch in Frankfurt. Sascha Hach, Politikwissenschaftler am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung: «Trotzdem ist erstmal nicht mit einer direkten militärischen Reaktion der Nato oder direkten Konfrontation zu rechnen. Polen hat zunächst jetzt gemäss Artikel 4 Konsultationen über eine Gefährdungslage beantragt. Das löst aber noch lange nicht Artikel 5 aus. Das wäre dann der Bündnisfall. Hierfür bräuchte es einen Konsens innerhalb des Nordatlantik-Rates. Und dann gäbe es auch noch mal ein grosses Spektrum, wenn es dann überhaupt zu einem solchen Beschluss käme. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Welche Reaktion dann stattfindet, da hätte man auch nochmal ein Spektrum von politischer Unterstützung, finanzieller Unterstützung bis hin zu militärischer. Und ich denke, eine militärische Unterstützung zum jetzigen Zeitpunkt ist eher unwahrscheinlich.» Der Kreml lehnte eine Stellungnahme zu dem Vorfall ab und verwies auf das Verteidigungsministerium, von dem zunächst kein Kommentar vorlag. Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 kam es vereinzelt vor, dass russische Raketen oder Drohnen in den Luftraum von Nachbarländern der Ukraine eindrangen. Dies geschah jedoch nie in einem solchen Ausmass, und von Abschüssen wurde bislang nichts bekannt. 10.09.2025

Europa erwartet nach dem Eindringen russischer Drohnen in polnischen Luftraum eine Reaktion aus Washington, doch Donald Trump bleibt merkwürdig passiv. Kann der US-Präsident im Krieg in der Ukraine noch etwas erreichen? Es gibt Anzeichen dafür – aber auch einige dagegen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump sagt, das Eindringen russischer Drohnen in polnischen Luftraum könne ein «Versehen» gewesen sein.

Diese drei Argumente schliessen das aus.

Trump fährt im Umgang mit Russland und der Ukraine einen Schlingerkurs: Was will der Mann erreichen?

Die optimistische Deutung: Trump pokert, um Putin wirtschaftlich in die Knie zu zwingen und zeigt einen Missstand bei den Europäern auf, was Russlands Energie-Exporte angeht.

Die pessimistische Deutung: Trump ist nicht willens, mit Blick auf Putin Konsequenzen zu ziehen. Die russische Propaganda weiss, die Polen-Drohnen würden keine Folge haben.

TV-Propagandist Wladimir Solowjow wähnt sich ob Trumps Reaktion – und wegen des Mordes von Charlie Kirk – im selben Kampf wie Donald Trump. Mehr anzeigen

Auf die massive Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen reagiert Donald Trump zunächst mit einem kryptischen Post auf seiner Plattform Truth Social: «Jetzt geht's los» – aber was denn bloss?

Gestern Nachmittag wird der 79-Jährige vor dem Weissen Haus erneut auf das Thema angesprochen: «Es könnte ein Versehen gewesen sein», sagt Trump nun zu dem Vorfall. «Aber trotzdem, ich bin nicht über gar nichts glücklich, das mit dieser ganzen Situation zu tun hat. Hoffentlich hat das bald ein Ende.»

🇺🇦🇵🇱🇷🇺🇺🇸Trump on russian drones in Poland: “It could have been a mistake. But regardless, I’m not happy about anything having to do with that whole situation”



[image or embed] — 24Hours Ukraine (@24hoursukraine.bsky.social) 11. September 2025 um 23:38

Das Echo in Polen ist ungewöhnlich unverblümt. Warschau gehört in Europa zu Washingtons engsten Verbündeten. Doch der stellvertretende Premier und Aussenminister verzichtet auf Diplomatie: «Nein, es war kein Versehen», schreibt Radoslaw Sikorski auf X.

❗️🇵🇱Polish Foreign Minister Sikorski responded to 🇺🇸Trump: "No, it was not a mistake" pic.twitter.com/p3OTEKUFCW — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 12, 2025

Es gibt für Trumps These auch keine Argumente. Russland hat sich mit seinen Drohnen eindeutig in Nato-Territorium vorgetastet, wie die vergangenen Tage belegen. Die in Polen gefundenen Trümmer zeigen, dass die Drohnen zum Teil extra mit Zusatztanks ausgestattet worden waren und programmiert wurden, über Nato-Stützpunkte zu fliegen.

Polnische SIM-Karte «aus Versehen»?

Als wäre das nicht schon Beweis genug, berichtet der ukrainische «Defense Express», dass in russischen Drohnen 4G-Modems entdeckt worden sind, in denen SIM-Karten polnischer Mobilfunkanbieter stecken. Diese ermöglichen Wladimir Putins Fluggeräten, auf fremden Terrain zu navigieren. Auch SIM-Karten aus Litauen seien schon gefunden worden.

Trump wird das alles wissen – und entscheidet sich dennoch, von einem «Versehen» zu sprechen.

#03: Trump – das ist nicht neutral: Wer solche Waffenruhe-Freunde hat, braucht keine Feinde Donald Trump hat Druck gemacht – und erreicht, dass in Saudi-Arabien über eine Waffenruhe in der Ukraine verhandelt wird. Gleichmässig verteilt war dieser Druck allerdings nicht, wie dieses Video zeigt. 24.03.2025

Auf der einen Seite spricht der New Yorker seit über einem Jahr davon, er könne den Krieg im Nullkommanichts beenden – zu sehen in den Videos oben und unten vom 24. März und 8. Juli. Das Töten an der Front belaste ihn: Trump spielt den Friedensengel und schielt dabei nonchalant auf den Nobelpreis.

#06: Trump – das ist nicht neutral: Der US-Präsident beendet den Ukraine-Krieg. Schon wieder. Vielleicht Donald Trump kennt Wladimir Putin: Der Russe ist für eine Waffenruhe zu haben. Und er will Frieden. Und er will alles und tötet weiter Menschen – der US-Präsident legt beim Ukraine-Krieg öffentlich eine Lernkurve hin. 08.07.2025

Auf der anderen Seite folgen seinen Worten keine Taten. Ultimaten vergehen, Fristen verstreichen, und während Russland gar keine Zölle zahlen muss, wird Indien – nicht China – mit einem 25-Prozent-Hammer getroffen, weil Neu-Delhi Öl im sanktionierten Russland kauft.

Die optimistische Sichtweise

Und nun diese Zurückhaltung, was Putins Drohnen-Operation in Polen angeht. Die Wirkung nach aussen ist fatal. Skeptiker werden fragen: Würde ein Donald Trump die europäischen Nato-Partnerländer wirklich verteidigen, wenn es zum Ernstfall käme?

Was will Trump? Man kann seinen Ukraine Kurs optimistisch und pessimistisch deuten.

Wer es mit dem US-Präsidenten und der Ukraine hält, kann auf kleinere Details und grössere Zusammenhänge verweisen: Washington liefert Kiew derzeit 3350 Luft-Boden-Raketen. Weiter sind im gerade abgesegneten Pentagon-Budget explizit 400 Millionen Dollar für die Ukraine vorgesehen

Auf der strategischen Ebene bemüht sich das Weisse Haus angeblich darum, dass die EU sekundäre Sanktionen für die Importeure von Putins Öl und Gas beschliesst – die USA würden dann folgen. So könnte Russland wirtschaftlich der Garaus gemacht und der Krieg beendet werden.

Womit Trump recht hat

Trump stellt die Europäer damit vor ein Problem, und das zurecht: 2024 hat Brüssel Kiew mit rund 17,5 Milliarden Franken unterstützt. Doch Moskau hat im dritten Kriegsjahr mehr von den EU-Ländern bekommen: Sie haben laut der finnischen Denkfabrik Centre for Research on Energy and Clean Air in Russland Öl und Gas für rund 20,5 Milliarden Franken gekauft.

Russlands Einnahmen aus dem Export von Öl, Gas und Kohle zwischen Februar 2021 und Februar 2025: Die Gewinne sind im dritten Kriegsjahr nur um 6 Prozent gesunken. CREA

Putins Gesamteinnahmen belaufen sich beim Energie-Export demnach auf insgesamt rund 226 Milliarden Franken. Der grösste Kunde ist mit rund 73 Milliarden Franken China, Indien und die Türkei folgen mit 46 Milliarden und rund 32 Milliarden Franken. Dieses Länder-Trio beschert Russland damit fast drei Viertel seiner Energie-Einnahmen.

Dass die EU dem Kreml mehr Geld gibt als Kiew, ist paradox. Die Lage der russischen Kriegswirtschaft scheint volatil. Sollte der Westen den Geldhahn weiter zudrehen, könnte Putin womöglich endlich zu Zugeständnissen bewegt werden oder stürzen. Hat Trump etwa doch einen Plan?

Die pessimistische Sichtweise

Pessimisten werden dagegenhalten. In den USA liegt ein überparteilicher Gesetzentwurf schon lange in der Schublade, der den Präsidenten quasi bittet, solche sekundären Sanktionen zu verhängen. Doch solange Trump kein grünes Licht gibt, bleibt der auch dort.

Sanktionen gegen russische Energie-Exporte scheinen den Präsidenten vor allem dann zu interessieren, wenn sie wie bei Indien als bilaterales Instrument genutzt werden können. Putin hingegen lässt Trump den roten Teppich auslegen, als er ihn in Alaska trifft.

Trumps Kuschelkurs mit Putin ist so markant, dass sich verschiedene verschwörerische Theorien etabliert haben, um das Phänomen zu erklären. Die Kernfrage: Was hat Putin gegen Trump in der Hand, dass er so zahm reagiert? Mal ist er dann ein KGB-Agent, mal ein Freund von Natursekt-Spielchen: Die vermeintlichen Antworten sind bizarr wie die Sache selbst.

Nato wird «absolut nichts» bringen

Und was sagt Russland selbst über die Sanktionen, Drohnen und Trump? Als US-Finanzminister Scott Bessent sekundäre Sanktionen ins Spiel bringt, nennt TV-Propagandist Wladimir Solowjow ihn einen «Päderasten»: «Wir greifen einfach mit unseren Atomwaffen an, und das war's», droht er.

Bald darauf stellt Olga Skabejewa in ihrer Sendung «60 Minut» erfreut fest, dass Trump anscheinend anders denkt als sein Finanzminister. Auch die fehlende Reaktion auf das Drohnen-Drama im Polen entgeht der 40-jährigen Moderatorin nicht.

Mehr noch: Trumps Vize JD Vance spricht in einem Interview in den USA über Geschäfte, die nach dem Krieg mit Moskau gemacht werden könnten – notabene nach dem Luftalarm in Polen. Der russische Abgeordnete Aleksej Schurawljow verhöhnt derweil die «quiekenden» Europäer und weiss, dass die Nato-Konsultationen «absolut nichts» bringen würden.

«An alle gesunden, traditionellen, konservativen Kräfte der Welt»

Wladimir Solowjow stösst in selbe Horn: «Die Geschichte mit all' der Hysterie, die sie verursacht hat, sieht inzwischen recht lachhaft aus», sagt er in seiner Sendung «Vollkontakt» über die Polen-Drohnen. Der Grund: Das Attentat auf Trumps Vertrauten Charlie Kirk in den USA.

Wladimir Solowjow spielt einen Clip ab, mit dem Geld für die Ausrüstung von Soldaten gesammelt werden soll. Das Video ist nicht eingebunden, sondern nur verlinkt, weil es auch die Tötung von Charlie Kirk zeigt. YouTube/Russia Media Monitor

Der sei sehr anti-ukrainisch gewesen und habe sich für eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland ausgesprochen, erklärt der Träger des Ordens der Ehre seinem Publikum: «Er hat Selenskyj erachtet.» Das sei «kein Zufall»: Alle Angriffe auf Trump und seine Leute hätten mit der Ukraine zu tun.

«Das ist ein religiöser Krieg», sagt der 61-Jährige. «Er findet auf dem Territorium der Ukraine statt.» Unter Biden hätte Washington auf die falsche Seite gewechselt: «Jetzt muss Amerika auf die Seite der Guten kommen und mit uns das universale Böse zerstören, das in den USA selbst Wurzeln geschlagen hat und frei in Europa blüht.»

Eine KI-Szene mit Ursula von der Leyen, die stellvertretend für Europa das «Nazi-Regime» in Kiew vor dem Sterben bewahrt. YouTube/Russia Media Monitor

Inklusive – natürlich – die Ukraine: «Darum wenden wir uns an alle gesunden, traditionellen, konservativen Kräfte der Welt: Wenn Ihr das globale Böse besiegen wollt, müsst Ihr Schulter an Schulter mit uns stehen.»

Dass Donald Trumps Reaktion auf russische Drohnen in Polen einen Wladimir Solowjow zu einem Verbänderungsaufruf einlädt, ist für die Nato kein gutes Zeichen.