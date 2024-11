Trump mobilisiert Anhänger bei Grossveranstaltung in New York

STORY: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat am Sonntag bei einer Grossveranstaltung im New Yorker Madison Square Garden seine Anhänger mobilisiert. «Ich möchte mit einer ganz einfachen Frage beginnen. Geht es Ihnen heute besser als vor vier Jahren? (BUH) «Ich bin heute hier mit einer Botschaft der Hoffnung. Mit ihrer Stimme bei dieser Wahl werde ich die Inflation beenden. Ich werde die Invasion von Kriminellen in unser Land» zu stoppen. Und ich werde den amerikanischen Traum zurückbringen. Wir müssen zusehen, dass der amerikanische Traum wieder nach Hause kommt.» Vor tausenden Anhängern griff der Ex-Präsident auch seine demokratische Herausforderin und derzeitige Vizepräsidentin Kamala Harris scharf an. In der Arena wurde er für seine harte Rhetorik unter anderem gegen Einwanderer gefeiert. Trumps Auftritt wurde von rund 20 zum Teil umstrittenen Rednern eingeleitet, darunter Tesla-Gründer Elon Musk. Einige von ihnen fielen durch rassistische und frauenfeindliche Äusserungen auf, mit denen sie die Menge aufheizten. Gut eine Woche vor der Wahl ist der Ausgang des Präsidentschaftsrennens weiter offen. Beide Kandidaten setzen auf Grossveranstaltungen und prominente Unterstützung, um die letzten unentschlossenen Wähler für sich zu gewinnen. Harris' grosse Abschlusskundgebung soll am Dienstag in der Hauptstadt Washington stattfinden.

29.10.2024