Was Trumps Spur in Epsteins «Geburtstags-Buch» bedeutet

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von «DJ TRUMP»-Scheck bis Kinder-Zeichnung Was Trumps Spur in Epsteins «Geburtstags-Buch» bedeutet

Petar Marjanović

10.9.2025

Donald Trump dementiert Unterschrift auf Epstein-Brief: «Das ist nicht meine Sprache»

Donald Trump dementiert Unterschrift auf Epstein-Brief: «Das ist nicht meine Sprache»

In einem Interview zu einem angeblichen Geburtstagsbrief an Jeffrey Epstein weist Donald Trump die Vorwürfe entschieden zurück. Er betont, die Unterschrift stamme nicht.

10.09.2025

Neue Dokumente aus Jeffrey Epsteins «Birthday Book» bringen Donald Trump in Erklärungsnot – von einer mutmasslichen Karte bis hin zu brisanten Zeichnungen. blue News fasst die aktuellen Enthüllungen in sieben Punkten zusammen.

Redaktion blue News

10.09.2025, 11:43

10.09.2025, 12:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das sogenannte Epstein-Geburtstagsbuch wurde 2003 von Ghislaine Maxwell zu Epsteins 50. Geburtstag zusammengestellt und enthält Fotos, Zeichnungen sowie persönliche Beiträge aus seinem Umfeld.
  • Unter den veröffentlichten Dokumenten finden sich auch eine mutmassliche Geburtstagskarte von Donald Trump, eine Zeichnung mit Bezügen zu Mar-a-Lago und ein Foto mit einem angeblichen «Trump-Scheck».
  • Während Handschrift-Experten Trumps Unterschrift als echt einschätzen, weist das Weisse Haus die Vorwürfe strikt zurück und spricht von «Fake News».
  • Republikaner zeigen sich zunehmend genervt von den Enthüllungen, während Maxwell selbst 2022 wegen Beteiligung am Missbrauch von Minderjährigen zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde.
Mehr anzeigen

Was ist das Epstein-Geburtstagsbuch?

Das sogenannte «Birthday Book» wurde 2003 von Ghislaine Maxwell zu Jeffrey Epsteins 50. Geburtstag zusammengestellt. Es umfasst 238 Seiten mit Fotos, Zeichnungen und persönlichen Beiträgen aus Epsteins Umfeld. Laut der New York Times stammen viele Einträge von engen Bekannten, Geschäftspartnern oder Mitgliedern seines Clubs in Palm Beach.

Donald Trump und Jeffrey Epstein haben sich mehrfach getroffen. Ein «Birthday Book» bringen den US-Präsidenten in Erklärungsnot.
Donald Trump und Jeffrey Epstein haben sich mehrfach getroffen. Ein «Birthday Book» bringen den US-Präsidenten in Erklärungsnot.
CNN

Wie das «Wall Street Journal» im Juli erstmals berichtete, erhielt das House Oversight Committee die Dokumente vom Nachlass Epsteins. Einige Seiten wurden inzwischen vom US-Repräsentantenhaus veröffentlicht. Die Anwälte des Nachlasses liessen Gesichter und Namen von Frauen und Minderjährigen schwärzen, um mögliche Opfer zu schützen.

Was ist mit der Zeichnung zu Mar-a-Lago?

Im Geburtstagsbuch findet sich auch eine farbige Zeichnung, die Epstein in zwei Lebensphasen darstellt. Links sieht man ihn 1983, wie er Kindern Ballons überreicht. Rechts liegt ein gealterter Epstein 2003 nackt auf einer Liege und wird von vier halbnackten Frauen massiert. Darunter steht der Satz: «What a great country!»

Veröffentlicht wurde auch diese Zeichnung, die stark an Mar-a-Lago erinnert.
Veröffentlicht wurde auch diese Zeichnung, die stark an Mar-a-Lago erinnert.
ZVG

Brisant ist, dass die Kulisse im Hintergrund stark an Mar-a-Lago erinnert, Donald Trumps Anwesen in Florida. Wie der «Guardian» berichtet, wirft dies die Frage auf, ob die Zeichnung auf Übergriffe im Umfeld von Trumps Club anspielt. Von wem die Illustration stammt, ist unbekannt.

Die Zeichnung entstand 2003 – also drei Jahre, nachdem Trump nach eigenen Angaben den Kontakt zu Epstein abgebrochen hatte. Laut dem Politikexperten Adam Cochran könnte sie ein Hinweis auf Missbrauch in Trumps Residenz sein. Bestätigt ist dies jedoch nicht.

Was hat es mit dem «Trump-Scheck» auf sich?

Ein Foto zeigt Epstein und den Immobilienunternehmer Joel Pashcow mit einem übergrossen Scheck, angeblich unterzeichnet von «DJ TRUMP». Darunter findet sich eine Notiz, in der Epstein für seine «frühen Talente mit Geld und Frauen» gelobt wird. Es wird gespottet, er habe eine «vollständig entwertete» (depreciated) Frau an Trump für 22'500 Dollar «verkauft».

Darunter steht: «Jeffrey zeigt schon früh sein Talent im Umgang mit Geld und Frauen! Er verkauft ‹vollständig entwertete› [zensiert] für 22'500 Dollar an Donald Trump.»
Darunter steht: «Jeffrey zeigt schon früh sein Talent im Umgang mit Geld und Frauen! Er verkauft ‹vollständig entwertete› [zensiert] für 22'500 Dollar an Donald Trump.»
ZVG

Laut der «New York Times» handelt es sich um eine Frau, die in den 1990er-Jahren sowohl mit Epstein als auch mit Trump kurz liiert war. Sie sei damals in ihren Zwanzigern gewesen. Ihr Anwalt betonte, sie habe Epstein in «professionellem Rahmen» gekannt und den Kontakt bereits 1997 abgebrochen.

Was sagt ein Handschrift-Experte zur Trump-Unterschrift?

Die Graphologin Emma Bache analysierte für «Sky News» eine in den Unterlagen enthaltene Trump-Signatur und kam zu einem klaren Schluss: «Es ist absolut Donald Trumps Unterschrift.» Sie verglich die Signatur mit anderen aus den 2000er-Jahren.

Das britische Medienhaus BBC vergleicht Trumps Unterschrift mit der Darstellung im Epstein-Buch und schreibt: Trump habe damals und vor drei Jahren bei seiner Unterschrift einen langen «Schwanz» verwendet.
Das britische Medienhaus BBC vergleicht Trumps Unterschrift mit der Darstellung im Epstein-Buch und schreibt: Trump habe damals und vor drei Jahren bei seiner Unterschrift einen langen «Schwanz» verwendet.
BBC

Bache erklärte: «Sie ist unglaublich charakteristisch. Das ‹o› von Donald ist ein Kreis, und er hat einen sehr langen horizontalen Strich am Ende seines Namens.» Eine Fälschung sei «fast unmöglich», da Trumps Unterschrift sehr schnell und selbstbewusst ausgeführt werde. Fälschungen wirkten dagegen meist langsamer.

Wie reagiert das Weisse Haus auf die Vorwürfe?

Das Weisse Haus bestreitet vehement, dass Trump die Dokumente signiert oder gezeichnet habe. Pressesprecherin Karoline Leavitt schrieb auf X: «Es ist sehr klar, dass Präsident Trump dieses Bild nicht gezeichnet und nicht signiert hat.» Sie bezeichnete die Geschichte als «Fake News» und sprach von einem «demokratischen Epstein-Schwindel».

Wie «The Independent» berichtet, verweisen Trumps Mitarbeiter auf Unterschiede zwischen der veröffentlichten Unterschrift und Trumps bekannter Signatur. Sein Anwaltsteam gehe «aggressiv» rechtlich gegen die Berichte vor. Der republikanische Abgeordnete Tim Burchett nannte die Notiz «gefälscht».

Wie reagieren die Republikaner auf die Enthüllungen?

Viele republikanische Abgeordnete zeigen sich genervt von den Fragen zu Trumps angeblicher Geburtstagskarte. «Ich bin es so verdammt leid, nach einer verdammten Geburtstagskarte gefragt zu werden», sagte Nancy Mace dem «Independent». Sie betonte, dies helfe den Opfern nicht bei ihrer Suche nach Gerechtigkeit.

«Ich bin es so verdammt leid, nach einer verdammten Geburtstagskarte gefragt zu werden.»

Nancy Mace

Republikanerin

Mace, die für das Gouverneursamt in South Carolina kandidiert, verteidigte Trump zudem: «Donald Trump war es, der Jeffrey Epstein von Mar-a-Lago verbannte. Er war ein FBI-Informant.» Für diese Behauptung gibt es jedoch keine belastbaren Belege. Andere Republikaner wie Anna Paulina Luna lenkten die Aufmerksamkeit auf Bill Clinton, der ebenfalls im Geburtstagsbuch erwähnt wird.

Welche Rolle spielt noch mal Ghislaine Maxwell?

Ghislaine Maxwell war 2022 in New York zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. (Archivbild)
Ghislaine Maxwell war 2022 in New York zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. (Archivbild)
Chris Ison/PA Wire/dpa

Ghislaine Maxwell, Epsteins langjährige Vertraute und Komplizin, stellte das Geburtstagsbuch 2003 zusammen. Sie sammelte darin Fotos, Karikaturen und persönliche Beiträge von Epsteins Bekannten. Maxwell wurde 2021 in New York wegen Beteiligung am Sexhandel mit Minderjährigen schuldig gesprochen und 2022 zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Mehr zum Thema

«Demokraten-Schwindel». 6 Punkte im Fall Epstein zeigen: Der Fisch stinkt vom Kopf her

«Demokraten-Schwindel»6 Punkte im Fall Epstein zeigen: Der Fisch stinkt vom Kopf her

Epstein-Vertraute verlegt. Maxwells Sonderbehandlung «schmeckt nach Vertuschung»

Epstein-Vertraute verlegtMaxwells Sonderbehandlung «schmeckt nach Vertuschung»

Trumps Team und der Fall Epstein. «Die Öffentlichkeit – Sie – werden hier für dumm verkauft»

Trumps Team und der Fall Epstein«Die Öffentlichkeit – Sie – werden hier für dumm verkauft»

Meistgelesen

Polen beantragt Nato-Artikel 4 – das musst du wissen
SBB-Kondukteur brutal von Passagier verprügelt
Was Trumps Spur in Epsteins «Geburtstags-Buch» bedeutet
Kiews Armee nutzt eingekreiste Russen als Köder
Sechs jugendliche «Pädohunter» attackierten Mann brutal – verhaftet