Was Trumps Spur in Epsteins «Geburtstags-Buch» bedeutet

Donald Trump dementiert Unterschrift auf Epstein-Brief: «Das ist nicht meine Sprache» In einem Interview zu einem angeblichen Geburtstagsbrief an Jeffrey Epstein weist Donald Trump die Vorwürfe entschieden zurück. Er betont, die Unterschrift stamme nicht. 10.09.2025

Neue Dokumente aus Jeffrey Epsteins «Birthday Book» bringen Donald Trump in Erklärungsnot – von einer mutmasslichen Karte bis hin zu brisanten Zeichnungen. blue News fasst die aktuellen Enthüllungen in sieben Punkten zusammen.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das sogenannte Epstein-Geburtstagsbuch wurde 2003 von Ghislaine Maxwell zu Epsteins 50. Geburtstag zusammengestellt und enthält Fotos, Zeichnungen sowie persönliche Beiträge aus seinem Umfeld.

Unter den veröffentlichten Dokumenten finden sich auch eine mutmassliche Geburtstagskarte von Donald Trump, eine Zeichnung mit Bezügen zu Mar-a-Lago und ein Foto mit einem angeblichen «Trump-Scheck».

Während Handschrift-Experten Trumps Unterschrift als echt einschätzen, weist das Weisse Haus die Vorwürfe strikt zurück und spricht von «Fake News».

Republikaner zeigen sich zunehmend genervt von den Enthüllungen, während Maxwell selbst 2022 wegen Beteiligung am Missbrauch von Minderjährigen zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Mehr anzeigen

Was ist das Epstein-Geburtstagsbuch?

Das sogenannte «Birthday Book» wurde 2003 von Ghislaine Maxwell zu Jeffrey Epsteins 50. Geburtstag zusammengestellt. Es umfasst 238 Seiten mit Fotos, Zeichnungen und persönlichen Beiträgen aus Epsteins Umfeld. Laut der New York Times stammen viele Einträge von engen Bekannten, Geschäftspartnern oder Mitgliedern seines Clubs in Palm Beach.

Donald Trump und Jeffrey Epstein haben sich mehrfach getroffen. Ein «Birthday Book» bringen den US-Präsidenten in Erklärungsnot. CNN

Wie das «Wall Street Journal» im Juli erstmals berichtete, erhielt das House Oversight Committee die Dokumente vom Nachlass Epsteins. Einige Seiten wurden inzwischen vom US-Repräsentantenhaus veröffentlicht. Die Anwälte des Nachlasses liessen Gesichter und Namen von Frauen und Minderjährigen schwärzen, um mögliche Opfer zu schützen.

Was ist mit der Zeichnung zu Mar-a-Lago?

Im Geburtstagsbuch findet sich auch eine farbige Zeichnung, die Epstein in zwei Lebensphasen darstellt. Links sieht man ihn 1983, wie er Kindern Ballons überreicht. Rechts liegt ein gealterter Epstein 2003 nackt auf einer Liege und wird von vier halbnackten Frauen massiert. Darunter steht der Satz: «What a great country!»

Veröffentlicht wurde auch diese Zeichnung, die stark an Mar-a-Lago erinnert. ZVG

Brisant ist, dass die Kulisse im Hintergrund stark an Mar-a-Lago erinnert, Donald Trumps Anwesen in Florida. Wie der «Guardian» berichtet, wirft dies die Frage auf, ob die Zeichnung auf Übergriffe im Umfeld von Trumps Club anspielt. Von wem die Illustration stammt, ist unbekannt.

Die Zeichnung entstand 2003 – also drei Jahre, nachdem Trump nach eigenen Angaben den Kontakt zu Epstein abgebrochen hatte. Laut dem Politikexperten Adam Cochran könnte sie ein Hinweis auf Missbrauch in Trumps Residenz sein. Bestätigt ist dies jedoch nicht.

Was hat es mit dem «Trump-Scheck» auf sich?

Ein Foto zeigt Epstein und den Immobilienunternehmer Joel Pashcow mit einem übergrossen Scheck, angeblich unterzeichnet von «DJ TRUMP». Darunter findet sich eine Notiz, in der Epstein für seine «frühen Talente mit Geld und Frauen» gelobt wird. Es wird gespottet, er habe eine «vollständig entwertete» (depreciated) Frau an Trump für 22'500 Dollar «verkauft».

Darunter steht: «Jeffrey zeigt schon früh sein Talent im Umgang mit Geld und Frauen! Er verkauft ‹vollständig entwertete› [zensiert] für 22'500 Dollar an Donald Trump.» ZVG

Laut der «New York Times» handelt es sich um eine Frau, die in den 1990er-Jahren sowohl mit Epstein als auch mit Trump kurz liiert war. Sie sei damals in ihren Zwanzigern gewesen. Ihr Anwalt betonte, sie habe Epstein in «professionellem Rahmen» gekannt und den Kontakt bereits 1997 abgebrochen.

Was sagt ein Handschrift-Experte zur Trump-Unterschrift?

Die Graphologin Emma Bache analysierte für «Sky News» eine in den Unterlagen enthaltene Trump-Signatur und kam zu einem klaren Schluss: «Es ist absolut Donald Trumps Unterschrift.» Sie verglich die Signatur mit anderen aus den 2000er-Jahren.

Das britische Medienhaus BBC vergleicht Trumps Unterschrift mit der Darstellung im Epstein-Buch und schreibt: Trump habe damals und vor drei Jahren bei seiner Unterschrift einen langen «Schwanz» verwendet. BBC

Bache erklärte: «Sie ist unglaublich charakteristisch. Das ‹o› von Donald ist ein Kreis, und er hat einen sehr langen horizontalen Strich am Ende seines Namens.» Eine Fälschung sei «fast unmöglich», da Trumps Unterschrift sehr schnell und selbstbewusst ausgeführt werde. Fälschungen wirkten dagegen meist langsamer.

Wie reagiert das Weisse Haus auf die Vorwürfe?

Das Weisse Haus bestreitet vehement, dass Trump die Dokumente signiert oder gezeichnet habe. Pressesprecherin Karoline Leavitt schrieb auf X: «Es ist sehr klar, dass Präsident Trump dieses Bild nicht gezeichnet und nicht signiert hat.» Sie bezeichnete die Geschichte als «Fake News» und sprach von einem «demokratischen Epstein-Schwindel».

The latest piece published by the Wall Street Journal PROVES this entire “Birthday Card” story is false.



As I have said all along, it’s very clear President Trump did not draw this picture, and he did not sign it.



President Trump’s legal team will continue to aggressively… — Karoline Leavitt (@PressSec) September 8, 2025

Wie «The Independent» berichtet, verweisen Trumps Mitarbeiter auf Unterschiede zwischen der veröffentlichten Unterschrift und Trumps bekannter Signatur. Sein Anwaltsteam gehe «aggressiv» rechtlich gegen die Berichte vor. Der republikanische Abgeordnete Tim Burchett nannte die Notiz «gefälscht».

Wie reagieren die Republikaner auf die Enthüllungen?

Viele republikanische Abgeordnete zeigen sich genervt von den Fragen zu Trumps angeblicher Geburtstagskarte. «Ich bin es so verdammt leid, nach einer verdammten Geburtstagskarte gefragt zu werden», sagte Nancy Mace dem «Independent». Sie betonte, dies helfe den Opfern nicht bei ihrer Suche nach Gerechtigkeit.

«Ich bin es so verdammt leid, nach einer verdammten Geburtstagskarte gefragt zu werden.» Nancy Mace Republikanerin

Mace, die für das Gouverneursamt in South Carolina kandidiert, verteidigte Trump zudem: «Donald Trump war es, der Jeffrey Epstein von Mar-a-Lago verbannte. Er war ein FBI-Informant.» Für diese Behauptung gibt es jedoch keine belastbaren Belege. Andere Republikaner wie Anna Paulina Luna lenkten die Aufmerksamkeit auf Bill Clinton, der ebenfalls im Geburtstagsbuch erwähnt wird.

Welche Rolle spielt noch mal Ghislaine Maxwell?

Ghislaine Maxwell war 2022 in New York zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. (Archivbild) Chris Ison/PA Wire/dpa

Ghislaine Maxwell, Epsteins langjährige Vertraute und Komplizin, stellte das Geburtstagsbuch 2003 zusammen. Sie sammelte darin Fotos, Karikaturen und persönliche Beiträge von Epsteins Bekannten. Maxwell wurde 2021 in New York wegen Beteiligung am Sexhandel mit Minderjährigen schuldig gesprochen und 2022 zu 20 Jahren Haft verurteilt.