Schlechte Aussichten für Kiew Trump und Putin reden über Gebietsabtretungen der Ukraine

sda/tgab

9.8.2025 - 18:49

Selenskyj: Ukrainer werden ihr Land nicht an Besatzer abtreten

Selenskyj: Ukrainer werden ihr Land nicht an Besatzer abtreten

Vor Journalisten im Weissen Haus hatte US-Präsident Trump erklärt, die Konfliktparteien stünden kurz vor einer Waffenstillstands-Vereinbarung, die eine Abtretung von ukrainischem Gebiet erfordern könnte.

09.08.2025

Wie stellen sich Russland und die USA ein Ende des Kriegs in der Ukraine vor? Wenige Tage vor dem geplanten Gipfel am Freitag in Alaska sickern Details durch, und sie sehen nicht gut aus für Kiew.

DPA, sda/tgab

09.08.2025, 18:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin treffen sich am 15. August in Alaska zu einem Gipfelgespräch.
  • Um den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine zu beenden, stehen Überlegungen zu Gebietsabtretungen der Ukraine im Raum. 
  • Kiew lehnt dies strikt ab, ist aber nicht zum Gespräch eingeladen.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin scheinen bei ihren Überlegungen für ein Kriegsende von grossen Gebietsabtretungen der Ukraine auszugehen – Kiew lehnt dies strikt ab. «Die Ukrainer werden ihr Land nicht dem Besatzer schenken», sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft in Kiew. «Die Antwort auf die territorialen Fragen der Ukraine steht in der Verfassung der Ukraine. Davon wird niemand abweichen, und niemand kann abweichen.»

Nach US-Medienberichten hat Putin vor einem Gipfel mit Trump gefordert, dass Russland die volle Kontrolle über die ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk bekommt. Dies würde die Preisgabe mehrerer Tausend Quadratkilometer Fläche und strategisch wichtiger Städte durch die ukrainische Armee bedeuten.

Berichte: Moskau will Donezk und Luhansk ganz 

Einem Bericht der Zeitung «Wall Street Journal» zufolge machte Putin diesen Vorschlag bei dem Besuch von US-Unterhändler Steve Witkoff am Mittwoch in Moskau. Am Freitag bestätigten das Weisse Haus und der Kreml, dass ein Gipfeltreffen Trumps mit Putin am 15. August im nördlichen US-Bundesstaat Alaska stattfinden soll.

Der russische Präsident Wladimir Putin (l.) bei einem Treffen am 6. August 2025 in Moskau mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff (r.).
Der russische Präsident Wladimir Putin (l.) bei einem Treffen am 6. August 2025 in Moskau mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff (r.).
IMAGO/ZUMA Press/Gavriil Grigorov

Russland hat Teile der Gebiete Donezk und Luhansk im Kohle- und Industrierevier Donbass schon 2014 besetzt und sie in Volksrepubliken umbenannt. Kurz vor der Invasion am 24. Februar 2022 erkannte Moskau die Gebilde als unabhängig an und erklärte sie nach Scheinreferenden im Herbst 2022 zu russischem Staatsgebiet. 

In Luhansk halten die ukrainischen Verteidiger nur noch wenige Quadratkilometer. Doch im heftig umkämpften Gebiet Donezk kontrolliert die ukrainische Armee noch ein Viertel der Fläche. Die russische Armee rückt allmählich, aber unter Verlusten vor. Eine Räumung würde bedeuten, dass die Ukraine die Kette gut befestigter Städte Slowjansk, Kramatorsk und Kostjantyniwka aufgeben müsste und anschliessend wehrloser wäre.

Trump spricht von Gebietsaustausch

Trump sprach in Washington vage von einem Austausch von Gebieten, die bislang entweder von russischen oder ukrainischen Truppen gehalten würden, «zum Wohl beider Seiten». Details nannte er nicht. «Wir schauen auf Territorium, das seit dreieinhalb Jahren umkämpft ist.» Es solle auch etwas zurückgegeben werden.

Ukraine-Ticker. Trump und Putin treffen sich am Freitag in Alaska

Ukraine-TickerTrump und Putin treffen sich am Freitag in Alaska

Dabei könnte es sich um kleine Brückenköpfe der russischen Armee in den ukrainischen Frontgebieten Sumy und Charkiw handeln. Russische Soldaten scheinen auch die Grenze zum Gebiet Dnipropetrowsk überschritten zu haben. Die Ukraine nimmt für sich in Anspruch, als Rest einer Offensive von 2024 noch Soldaten im russischen Gebiet Kursk stehen zu haben.

Über mögliche Tauschgeschäfte hat Trump nach dpa-Informationen auch die europäischen Partnerländer nach dem Witkoff-Besuch informiert. Unklar ist den Medienberichten zufolge, was die russische Gegenleistung über eine reine Einstellung der Kämpfe hinaus sein könnte. Ebenso offen ist die Frage von Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Was wird aus Saporischschja und Cherson?

Unklar bleibt auch das Schicksal der südukrainischen Gebiete Saporischschja und Cherson. Russland hat sie ebenfalls annektiert, beherrscht sie aber nur zum Teil. Der breite Strom Dnipro trennt beide Seiten. Durch die Eroberungen im Süden hat sich Russland eine Landbrücke zur bereits 2014 annektierten Halbinsel Krim geschaffen.

Selenskyj kritisierte den von Trump und Putin gewählten Gipfelort Alaska. «Sehr weit weg von diesem Krieg, der in unserem Land tobt, gegen unser Volk, und der sowieso nicht ohne uns beendet werden kann, ohne die Ukraine», sagte er. Die Ukraine fürchtet genau wie die europäischen Staaten, als Hauptbetroffene bei den Entscheidungen der grossen Atommächte aussen vor zu bleiben. 

Das Weisse Haus hatte bei den ersten Erwähnungen eines Gipfels davon gesprochen, dass auf das Zweiertreffen Trumps mit Putin ein Dreiertreffen mit Selenskyj folgen solle. Moskau lädt dagegen Trump zum zweiten Treffen nach Russland ein – damit ist Selenskyj erneut ausgeladen.

Trump sieht Hindernisse bei Selenskyj

Trump will ein Ende des Krieges erreichen. Seit seinem Amtsantritt im Januar hat er aber Druck nicht auf Russland als Angreifer, sondern auf die angegriffene Ukraine ausgeübt. Trumps Ultimatum an Putin, den Krieg einzustellen, verstrich am Freitag und löste sich in den Vorbereitungen für den Gipfel auf.

Kreml-Taktik. Wie Trumps Ultimatum an Putin zu einem grossen Problem für Selenskyj werden könnte

Kreml-TaktikWie Trumps Ultimatum an Putin zu einem grossen Problem für Selenskyj werden könnte

Bei einem Auftritt im Weissen Haus mit den Präsidenten Armeniens und Aserbaidschans deutete Trump die Hürden der ukrainischen Verfassung als Hindernis für eine Lösung. Selenskyj müsse sich beeilen, politische Zustimmung in seinem Land zu organisieren «denn wir stehen kurz vor einem Deal». Der ukrainische Präsident solle aber alles bekommen, was er brauche, «denn er muss sich vorbereiten, etwas zu unterschreiben».

Die ukrainische Bevölkerung ist nach dreieinhalb Jahren unter pausenlosen russischen Angriffen kriegsmüde. Eine Abtretung von Gebieten würde aber schwere innenpolitische Verwerfungen hervorrufen.

