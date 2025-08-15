«Wenn der Preis des Krieges zu hoch wird, wird Putin einlenken»

Das Bild täuscht: Trump (links) und Putin (rechts) verhandeln in Alaska – Selenskyj (Mitte) bleibt aussen vor. Morissard/Bednyakov/AP/dpa

Die Zukunft der Ukraine könnte in Alaska ohne europäische Beteiligung verhandelt werden. Für Europa ein bitteres Zeichen schwindender Relevanz auf der Weltbühne.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Alaska-Gipfel zwischen Trump und Putin weckt in Europa Befürchtungen über eine mögliche Einigung zur Ukraine ohne europäische Beteiligung.

Geopolitik-Experte Remo Reginold kritisiert Europas mangelnde strategische Stärke.

Trump gibt sich derweil zurückhaltend. Laut dem Experten könnte er in Alaska aber weitreichende geopolitische Deals vorbereiten. Mehr anzeigen

Der Alaska-Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin wirft in Europa lange Schatten. Auf dem Papier ist es ein bilaterales Treffen zwischen den USA und Russland, doch hinter den Kulissen steht die Sicherheit und Zukunft Europas auf dem Spiel.

Die Sorge: Die beiden Grossmächte könnten hinter verschlossenen Türen das Schicksal der Ukraine besiegeln – und das ohne direkte europäische Beteiligung.

«Es ist davon auszugehen, dass hinter den Kulissen in den letzten Tagen und Wochen auf geopolitischer Ebene eine Art provisorische Einigung zwischen den USA und Russland erzielt werden konnte. Ansonsten gäbe es kein Gipfeltreffen», sagt Remo Reginold, Direktor des Swiss Institute for Global Affairs (SIGA), zu blue News. Um eine definitive Einigung werde jedoch immer noch gerungen.

Selenskyj und Merz demonstrieren Einigkeit

Noch am Mittwoch machte der deutsche Kanzler Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj deutlich: «In Alaska müssen grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen gewahrt bleiben.» Diese Botschaft gäben die Europäer Trump mit auf den Weg. Merz sprach von «Hoffnung auf Bewegung» und «Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine».

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, und Bundeskanzler Friedrich Merz unterstrichen am Mittwoch in Berlin ihre gemeinsame Position. Keystone

Grosse Worte, die gemäss Reginold aber lediglich Symbolcharakter haben dürften: «Präsident Selenskyj hat an Strahlkraft verloren.» Er müsse sich mit seinen europäischen Verbündeten begnügen, die aber ebenfalls nicht wirklich geschlossen und schlagkräftig auftreten können. «Die Worte von Bundeskanzler Merz wirkten eher wie ein letzter verzweifelter Versuch, sich noch in den Gipfel einmischen zu können.» Die Einigkeit sei nicht so gross, wie sie den Anschein mache.

«Europa ist nicht gerüstet für die neue Weltpolitik»

Zur Person Bild: Christin Schäfer Remo Reginold ist Direktor des Swiss Institute for Global Affairs (SIGA). Er studierte Politikwissenschaften, Philosophie und Theologie und forschte in Frankreich, UK und den USA.

Fakt bleibt: Zum Alaska-Gipfel ist Merz genauso wenig eingeladen wie Selenskyj oder sonst ein europäisches Staatsoberhaupt. Für Reginold ein Symptom tieferer Schwächen: «Europa ist nicht gerüstet, im wörtlichen und übertragenen Sinn, für die neue Weltpolitik.» Weder schaffe man es, einig zu sein, noch die europäische Vielfalt clever auszuspielen. Investitionen in Infrastrukturen, geopolitische Abhängigkeiten und militärisches Potenzial seien vernachlässigt und auch die letzten drei Jahre nicht signifikant priorisiert worden.

Der Ukraine-Krieg findet auf europäischem Boden statt. Trotzdem sagt Reginold: «Uns geht es noch zu gut. Die Kriege und Krisen sind geografisch und mental offenbar immer noch zu weit weg.»

A good, productive meeting with UK Prime Minister @Keir_Starmer. We continue to coordinate our positions.



Yesterday, together with all our partners, and today in a bilateral format, we discussed expectations for the meeting in Alaska and possible prospects. We also discussed in… pic.twitter.com/mcM1f2dPTd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2025

In einer Art diplomatischer Verzweiflungsakt legte Europa kürzlich einen eigenen Friedensplan für die Ukraine vor. Die fünf wichtigsten Eckpunkte: Ein Waffenstillstand, die Ukraine muss mit am Tisch sitzen, bei territorialen Fragen muss die derzeitige Frontlinie der Ausgangspunkt sein, robuste Sicherheitsgarantien für Kiew sowie eine gemeinsame transatlantische Strategie.

Trügerische Zurückhaltung Trumps

Reginold glaubt jedoch nicht, dass solche Appelle den Verhandlungstisch in Alaska wesentlich beeinflussen werden. «Man sieht bereits wie sich auch in Europa und selbst in der Ukraine die Narrative und Standpunkte verschieben.» Er sieht derzeit die Briten am geschicktesten agieren: «Sie versuchen die USA nicht zu desavouieren und eine Vermittlerposition im transatlantischen Gefüge einzunehmen.»

Zumal mit Trump ein unberechenbarer Mann an der Spitze der USA steht, der keineswegs davor zurückschreckt, internationale Partnerländer mit seinen Entscheidungen zu brüskieren. Das hat zuletzt auch die Schweiz mit Trumps Zollhammer erfahren müssen.

Laut eigenen Angaben will Trump in Alaska vor allem zuhören und keinen Deal abschliessen. Aussagen, die gemäss Reginold mit Vorsicht zu geniessen sind: «Es ist alles denkbar. Trump macht Druck in alle Richtungen, lässt alle Türen offen.» Auch geopolitische Deals könnten in Alaska ein Thema sein, beispielsweise Zölle gegen Russland oder gegen seine Partner.

Auch Bereiche wie Energie, Rohstoffe und Investitionen könnten aufseiten USA ein Pfand sein. «Wir haben in Europa inzwischen einen Röhrenblick entwickelt, worum es eigentlich geht.» Geopolitik sei ein weites, kreatives Feld. «Wir haben verlernt, auf dieser Klaviatur zu spielen.»

«Putin geht es um den Preis des Friedens»

Auch Moskau hat bereits signalisiert, in Alaska auch über bilaterale Fragen und eine «Normalisierung der Beziehungen» sprechen zu wollen. Derweil haben russische Truppen ihre Vorstösse im Osten der Ukraine intensiviert. Die UNO hat im Juli einen Höchststand an zivilen Opfern im Konflikt seit Mai 2022 registriert.

Aus Sicht Reginolds kein Zufall: Putin wolle «bis zum Letzten das Maximum herausholen».

🇷🇺🇺🇸 Russian delegation at the summit in Alaska: Lavrov, Ushakov, Belousov, Siluanov, and Dmitriev … besides Putin.



The delegation is big. pic.twitter.com/drS6sVJHSK — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 14, 2025

So stellt sich die Frage, ob der Kremlchef überhaupt an einem Frieden in der Ukraine interessiert ist. Reginold: «Ich denke, es geht um den Preis des Friedens oder den Preis des Krieges.» Konkret: Wenn der Preis des Krieges zu hoch oder der Frieden genug attraktiv werde, dann werde Putin einlenken.

Mit drei Punkten zu alter Stärke

Europa versucht, der drohenden Marginalisierung mit strategischer Aufrüstung zu begegnen. Auch neue Hilfspakete für Kiew sind bereits angekündigt. Um auf der Weltbühne aber wieder mehr Gewicht zu erlangen, fordert Reginold drei Dinge: «Erstens Hard Power als Fundament jeder Soft Power: Man muss etwas zu verhandeln, etwas anzubieten haben.» Beispiele dafür seien Geld, Technologie, Streitkräfte oder Energie.

Als zweiten Punkt nennt der Geopolitik-Experte eine «Vision, die nicht zu eng und nicht zu breit ist». In einem narrativen Zeitalter brauche es gute Geschichten. Und letztlich «müssen wir in Europa wieder lernen, unsere Vielfalt strategisch einzusetzen.» So könne beispielsweise Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni ihre Nähe zu Trump ausspielen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als Moralapostel auftreten und Kanzler Merz oder Grossbritanniens Premierminister Keir Starmer die Vermittlerrolle übernehmen. «Aber dies müsste im Rahmen einer gemeinsamen Strategie geschehen», so Reginold.

Ob das reicht, um vom Katzentisch ins Zentrum der Weltpolitik zurückzukehren, entscheidet sich vielleicht nicht in Alaska – wohl aber im Umgang mit dessen Folgen.

Video aus dem Ressort