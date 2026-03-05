«Da zeigt sich wieder die Naivität oder Unbedarftheit deutscher und europäischer Politiker»

US-Präsident Donald Trump und Historiker Moritz Pöllath. Bild: Keystone, Fotomontage: blue News

Der Historiker Moritz Pöllath beleuchtet in seinem Buch «Krieg 2027?» die aktuelle Lage der Weltpolitik: blue News spricht mit dem deutschen Dozenten über die Eskalation im Iran, die Achse der Diktatoren, Sicherheit unter Trump und Dinge, die nicht laut genug ausgesprochen werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Definitiv eine Schwächung der Achse der Diktatoren»: blue News spricht mit dem Historiker Moritz Pöllath zunächst über den Iran.

Russische Jugend stürmt Berliner Reichstag: Pöllath erklärt, wie Russland und China schon jetzt gegen den Westen kämpfen.

Asymmetrische Kriegsführung, Desinformationskampagnen und Wahl-Manipulationen: Hat Putin sich bei Trump verrechnet?

Pöllath fordert mehr Klarheit in Europas Politik: «Man sollte aussprechen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss.»

Provokante These? Wie sich ein Weltkrieg 2027 anbahnen würde, welche Folgen er hätte und wie er abgewendet werden kann. Mehr anzeigen

Zur Person Moritz Pöllath hat in den USA und Deutschland Diplomat und Military Studies sowie Geschichte studiert und sich zum Lehrer ausbilden lassen. Nach der Promotion 2016 hat der 44-Jährige vor allem an der Ludwig-Maximilians-Universität München gelehrt. Der Deutsche ist Autor verschiedener Bücher: Zuletzt ist von ihm «Krieg 2027? Wenn Geschichte sich wiederholt» im Verlag Goldegg erschienen.

In «Krieg 2027?» beleuchten Sie die Achse China, Russland, Nordkorea und Iran. Wird mit dem Angriff der USA und Israels Teheran aus dem Bund herausgebrochen?

Wir werden jetzt miterleben, ob dieses Regime in Teheran gänzlich herausgebrochen wird oder nicht, aber es ist definitiv eine Schwächung der Achse der Diktatoren.

Was trägt der Iran zu dieser Achse bei?

Der Iran ist ein massgeblicher Unterstützer für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Russland führt seine Angriffe auf die Ukraine, vor allem auf die zivile Bevölkerung, mit Drohnen und ballistischen Raketen durch, und bekommt dabei Hilfe vom Iran und auch China. Und da wird jetzt ein Lieferant für Russland wegbrechen.

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Zur Entstehung von Konflikten: Wir haben ja in der Schule gelernt, dass der Zweite Weltkrieg am 1. September 1939 ausbrach ...

Ich sage meinen Studenten da oft, dass das ein Datum ist, mit dem man bei «Wer wird Millionär?» gewinnt. Und das ist nicht falsch. Aber grundsätzlich gab es Kriegsvorbereitungen des Dritten Reiches schon viele Jahre zuvor: Hitlers Vierjahresplan habe ich im Buch beleuchtet, der das Deutsche Reich auf den Krieg vorbereiten sollte. Und entscheidende Schritte des Aggressors – zum Beispiel die Zerschlagung der Tschechei 1938. Das waren alles aggressive Massnahmen von Adolf Hitler, oder auch von Benito Mussolini. Diese damaligen Massnahmen zeigen uns im historischen Rückblick, wie Diktatoren Kriege vorbereiten und schrittweise ihre Expansion vorantreiben.

Krieg von langer Hand vorbereitet: Die Diktatoren Adolf Hitler (links) und Benito Mussolini treffen sich am 4. Oktober 1940 am Brenner. Keystone

Welche Indizien für eine Eskalation dieses Konfliktes mit der Achse machen Sie seit 2022 aus?

China rüstet sich zum Beispiel für einen Angriff auf Taiwan und trainiert dafür. Es gibt Manöver in Chinas Wüsten, wo sie den taiwanesischen Palast stürmen oder auf Attrappen amerikanischer Flugzeugträger schiessen. Das läuft schon seit über zehn Jahren. In Russland gibt es das Training der Jugend: Die stürmen zum Beispiel den Berliner Reichstag. Das knüpft an das Geschichtsnarrativ vom Zweiten Weltkrieg an, bei dem man sich erzählt, im grossen Vaterländischen Krieg gegen das Dritte Reich gekämpft zu haben. Das überträgt man auf die Ukraine – und heutzutage übrigens auf uns alle in Europa. Aus russischer Sicht sind wir der verdorbene Westen und Nazis, die es zu bekämpfen gilt. Und auch das läuft wiederum schon seit sehr vielen Jahren.

Nimmt die Bedeutung asymmetrischer Angriffe zu, bei denen die Kontrahenten nicht über vergleichbare militärische Stärke verfügen?

Absolut. Eine aktuelle Studie vom International Institute for Security Studies zeigt den sprunghaften Anstieg ab 2022, ab dem Angriff auf die Ukraine. Und wenn man Nachrichten genau liest, das ist ja nicht geheim, haben auch wir in Europa brennende Fabriken, Angriffe auf den Schienenverkehr, das Zertrennen von Unterseekabeln zum Beispiel in der Ostsee, aber auch Attentatsversuche, etwa auf Armin Pappberger, den Chef von Rheinmetall. Das passiert nicht nur in Deutschland, sondern das sehen wir in ganz Europa. Und dazu gehören dann auch die Versuche, Wahlen zu beeinflussen.

Rechnen Sie mit einem Versuch von Russland, die Zwischenwahlen in den USA im Herbst zu manipulieren?

Ich bin mir nicht so sicher, ob Wladimir Putin das technisch noch so gut kann oder jemals konnte. Einflussnahme externer Akteure wird stattfinden, ob von Chinesen oder Russen. Das geht meistens überwiegend im digitalen Raum, wo man versucht, Menschen mit allerlei falschen oder halbwahren Nachrichten oder Agitationen zu beeinflussen, wobei versucht wird, den einen oder anderen Kandidaten zu pushen. Aber so gut ist die Auswahl für Putin da jetzt nicht. Das war auch unter Biden und Trump so. Putin glaubt ja, mit Trump quasi jemanden zu haben, den er steuern könnte. Ich glaube, dass er hier falsch liegt. Die Frage ist: Für wen soll er sich aussprechen? Aber ja, versuchte Einflussnahme wird bestimmt stattfinden.

Können Sie der Schweizer Leserschaft erklären, was es mit Lisa auf sich hat?

Das ist ein Fall von 2016 und ein Beispiel, das auch in zukünftigen Wahlen denkbar ist: Die russische Propaganda hat behauptet, eine Lisa sei verschwunden. Sie sei von Geflüchteten entweder entführt oder auch vergewaltigt worden. Diesen Fall gab es so nie. Damals hat sich der russische Aussenminister Lawrow dann auch in den Bundestagswahlkampf eingeschaltet: Da wollte man über eine solche Angstmache von Überfällen illegaler Migranten auf ein russisch-deutsches Mädchen Stimmen für die AfD sammeln. Solche Meldungen sind immer denkbar.

Erinnert Ihr Euch an die Sache mit "Lisa"? Das war so eine Geschichte. Viele Putunfans in Deutschland ignorierten so etwas gerne mit Aussagen wie "Bei uns wird doch auch nur gelogen". 4/7https://t.co/GNOuwwebTz — Christoph Giesa 🇩🇪🇪🇺 (@Christophgiesa) July 19, 2022

Werden Russlands Desinformationskampagnen unterschätzt?

Das ist eine gar nicht so einfache Frage, die Sie mir da stellen. Seit 2016 reagieren staatliche Stellen zumindest. Auch die NATO und die EU haben Institute aufgelegt, die diese Desinformationskampagnen immer relativ zeitnah aufdecken und gut durchdringen. Ich glaube aber, die werden kaum gelesen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Medien in der Schweiz, Deutschland oder Österreich das gross aufgreifen. Im Fall Lisa gab es damals schon so einen Versuch, das aufzuklären: Es kam dann auch raus, dass es falsch ist.

Wie wirken Desinformationskampagnen?

Ich sage mal so: Der Erfolg von Desinformationskampagnen liegt allein schon darin, dass man Zweifel streut – ob die Nachricht dann wahr oder falsch ist, ist dann teilweise gar nicht mehr relevant. Ich glaube, insofern gibt es weiterhin eine Unterschätzung dieser Gefahr, weil man nicht öffentlich anspricht, dass ständig solche Sachen laufen.

Desinformation, Cyberangriffe, Manipulation: Das Risiko russischer Einflussoperationen bei den Landtagswahlen steigt, warnt der Verfassungsschutz. Solche Aktionen zielen darauf ab, Parteien zu stärken, die Kreml-Narrative verbreiten – gemeint ist vor allem eine Partei: die rechtsextreme AfD.



[image or embed] — Amadeu Antonio Stiftung (@amadeuantonio.bsky.social) 3. März 2026 um 16:25

Worin unterscheiden sich China und Russland in ihren Online-Kampagnen?

Wenn ich mich an den letzten US -Wahlkampf erinnere, würde ich sagen: Die Gemeinsamkeit von beiden ist, dass sie grundsätzlich Zweifel an demokratischen Wahlen streuen. Wenn unsere demokratische Lebensform quasi als weniger effektiv, unzuverlässig und unglaubwürdig gilt, gewinnt die Achse der Diktaturen. Das machen beide. China hat sich in den letzten Wahlen nicht so sehr für eine Person positioniert, während Russland wiederum versucht hat, sehr stark Stimmung für Trump zu machen, weil sie eben denken, es ist ein guter Deal für sie.

China macht Länder mit hohen Infrastruktur-Krediten und -Beteiligungen abhängig: Wieso durfte Peking eigentlich 24 ,9 Prozent des Hamburger Hafens übernehmen?

Ich schreibe darüber in meinem Buch: Ich halte das für einen sicherheitspolitischen Fehler. Das war aber eine Entscheidung der damaligen Regierung von [Ex-Kanzler Olaf] Scholz. In Deutschland gibt es zwar Prüfungen, die klären sollen, ob es sich um eine kritische Infrastruktur handelt, oder nicht – und zu welchem Grad. Die Politik hat so entschieden. Ich halte das für grundsätzlich falsch.

Once again, Berlin living in an alternate reality. It inks a deal with China's COSCO on sale of a portion of its Hamburg port last year, yet now expresses concern over the Italians taking a <10% share in one of its banks. https://t.co/pxjtA8Xwdm pic.twitter.com/YrED6RSUNK — Joe Moschella (@joemosch) September 16, 2024

Aber es ist legal.

Es geht schon im Rahmen unserer Rechtswerte. Aber ich denke, da zeigt sich dann wieder die Naivität oder Unbedarftheit deutscher und europäischer Politiker, weil China unsere Rechtsstrukturen zum eigenen Vorteil ausnützt, aber sich dann wiederum nicht an das Handelsrecht und ähnliche Normen hält, wenn wir in China investieren würden.

Wie bereitet sich Russland auf einen Krieg mit dem Westen vor?

Russland führt Krieg. Russland führt den Krieg in der Ukraine gegen uns alle im Westen und bekommt dabei Unterstützung von China. Auch die haben Fabriken für Drohnen, die sie Russland liefern. Nordkorea steuert Munition und Soldaten bei, und der Iran hat ebenfalls Drohnen geschickt. Das sehen wir jetzt mal, wo das hinkommt. Das ist also schon am Laufen.

Und China?

China bereitet sich eben spezifisch auf einen möglichen Konflikt mit den USA über Taiwan vor. Sie bauen schwimmende Landungsbrücken, die dafür eingesetzt werden könnten. Weiter sind sie daran interessiert, spezifische Fähigkeiten von den Russen anzueignen. Dazu gehört das Abwerfen von Panzern und schwerem Gerät aus Flugzeugen. Diese Fähigkeit hat das chinesische Militär noch nicht gänzlich.

Wie sollte sich der Westen auf eine Eskalation mit dieser Achse vorbereiten?

Viel Gutes ist da in den letzten Jahren passiert: Europa nimmt jetzt seine Sicherheit ernst und beginnt, sich selbst besser zu schützen. Was noch fehlt, ist tatsächlich, dass man aussprechen sollte, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss. Man muss also militärisch und wirtschaftlich so viel liefern, dass die Ukraine nicht nur überlebt, sondern dass einen Frieden zu fairen Bedingungen geschlossen werden kann. Und das geht nur durch militärische Stärke.

Sie wünschen sich da mehr Klarheit?

Das wird so nicht ausgesprochen, das halte ich für falsch. Aber Giorgio Meloni, Friedrich Merz und Keir Starmer machen da aus meiner Sicht einen relativ guten Job. Wenn ein guter Sieg für Kiew herbeigeführt werden könnte, würde das auch das Kriegsrisiko für Taiwan mindern. Das wäre die beste Deeskalation.

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz, Italiens Präsidentin Giorgia Meloni und der britische Premier Keir Starmer (nicht im Bild) ziehen an einem Strang, sagt Moritz Pöllath. KEYSTONE

Was spricht denn dafür, dass 2027 ein globaler Konflikt ausbrechen könnte?

Ein Beschleunigungsfaktor für einen Krieg ist die Tatsache, dass Xi Jinping älter wird. Es kann gut sein, dass er noch mal einen grossen Platz in der Geschichte sucht. In seiner Blut- und Boden-Rhetorik in seinen Reden spricht er immer davon, dass Taiwan dazugehört und dass er sich das Recht vorbehält, die Vereinigung auch mit militärischen Mitteln herbeizuführen. Ich nehme solche Reden ernst. Das wird nicht einfach so dahergesagt. Das sind deutliche Signale. Dann die Demografie Chinas: Es gibt dort langsam weniger Menschen. Das kann beschleunigend wirken: Wenn man losschlägt, dann aus einer Position der Stärke. Das Ziel des chinesischen Militärs, bis 2027 Weltklasse-Niveau zu erreichen, wird teilweise erreicht und teilweise nicht.

Xi, Trump und Putin: Wie sehr hängt alles von den einzelnen Köpfen ab?

Ich halte sie für sehr entscheidend. Ähnlich wie vor dem Zweiten Weltkrieg sind jetzt mit Putin und Xi Personen grosse Staatenlenker geworden, die aus unterschiedlichen Gründen einen Grossmachtraum hegen. Putin hat das immer gesagt: Er möchte die Sowjetunion wiederherstellen. Er möchte, dass Russland wieder ein Grossreich ist. Die Ukraine ist für ihn keine Nation. Das ist vor allem eine Obsession Putins. Die Frage, ob ein Nachfolger auch so drauf sein wird, können wir nicht beantworten.

Wladimir Putin (rechts) bei einem virtuellen Treffen mit Xi Jinping am 4. Februar. KEYSTONE

Und Xi?

Xi spricht eben wesentlich anders als seine Vorgänger. Wenn Sie an die früheren chinesischen Präsidenten denken, ging es da um wirtschaftliche Öffnung, teilweise Liberalisierung, Wirtschaft, Aufbau, Modernisierung. Xi spricht von Grossmachtpolitik und kooperiert. Ich halte es in diesem Fall für sehr entscheidend, dass diese zwei Männer stark beeinflussen – und das meiner Meinung nach derzeit zum Negativen.

Wie genau würde sich ein Weltkrieg 2027 anbahnen? Was würden wir in der Schweiz wann mitbekommen?

Ich würde sagen, dass Sie in der Schweiz oder selbst wir in Deutschland zunächst einmal sehr wenig davon mitbekommen würden, abgesehen von grösseren wirtschaftlichen Verwerfungen. Denkfabriken in den USA gehen davon aus, dass China weiter eine Quarantäne oder eine Umzingelung Taiwans durch die Marine anstreben und dann versuchen würde, durch grössere Lande-Operationen einen Brückenkopf zu bilden. Das wären aber unglaublich grosse Einsätze, für die es keinen historischen Vergleich gibt. Wir sind hier wirklich im Bereich des Spekulativen, aber man sieht gewisse Vorbereitungen.

Und die Folgen?

So eine Operation würde uns wirtschaftlich treffen, da die Halbleiter-Industrie zunächst zusammenbrechen würde. Und dann ist die grosse Frage, was der amerikanische Präsident machen würde. Wird er Taiwan verteidigen? Wird es zu kriegerischen Handlungen kommen? Das könnte uns dann peu à peu mit in den Krieg hineinziehen. Ich würde aber zunächst einmal keine militärischen Operationen auf dem europäischen Kontinent sehen: Das würde ich jetzt mal ausschliessen.

Window is late 2027 for possible China action, not saying it’s definitive, but any Chinese military operation against Taiwan would cause massive disruptions across the globe.



[image or embed] — Shipwreck (@shipwreck75.bsky.social) 24. Februar 2026 um 20:32

Wie kann dieser Konflikt abgewendet werden?

Ich habe dazu eine provokante These aufgestellt: Ich denke, dass die Handlungen von US-Präsident Trump unsere Sicherheit stärken. Er hat jetzt [Venezuelas Präsidenten Nicolas] Maduro aus dem Spiel genommen, und jetzt nimmt er den Iran in irgendeiner Art und Weise aus dieser Achse heraus. Venezuela und der Iran waren die wichtigsten Öllieferanten für Russland und China. Und um Krieg zu führen, brauchen sie Öl und Energieressourcen – oder eben auch Drohnen. Und diese Lieferungen fallen nach und nach aus. Es sendet ein Signal der Stärke gegenüber den Diktatoren, dass er seinen Worten Taten folgen lässt. Er schwächt die Achse der Diktatoren. Das ist für mich ein positives Signal, das unsere aller Sicherheit stärkt.