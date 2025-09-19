Treffen sich Trump und Xi bald wieder – wie hier bei einem G20-Gipfel in Japan 2019? Susan Walsh/AP/dpa

Seit längerem herrscht Funkstille zwischen dem Präsidenten Chinas und jenem der USA. Nun bestätigen beide Regierungen, dass ein Telefon-Gespräch am Freitag telefonieren werden. Streitfragen gibt es genug.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heute steht erst das zweite Gespräch seit Trumps Amtsrückkehr zwischen den USA und China an – ein Videocall mit Xi Jinping.

TikTok dürfte ein Hauptthema werden, Trump will die Dauerkrise um die chinesische App beenden.

Unterschiede im Stil: Xi agiert als kühler Stratege, Trump vertraut auf Bauchgefühl – das macht den Anruf unberechenbar.

Weitere Streitpunkte: gegenseitige Strafzölle (USA 30 % auf China, China 10 % auf USA), Chinas Nähe zu Russland, militärische Spannungen im Indo-Pazifik, Technologie- und Chip-Lieferungen.

China signalisiert Härte: Xi beugt sich nicht Trumps Willen und hat mögliche Gegenmassnahmen (z. B. bei Seltenen Erden) in Reserve.

Expert*innen erwarten keine grossen Durchbrüche, sprechen aber von möglicher «taktischer Stabilität» – wichtig ist zunächst, dass die Gesprächskanäle offen bleiben. Mehr anzeigen

Seit Trump wieder im Amt ist, haben die beiden Supermächte nur ein einziges Mal miteinander gesprochen – im Juni, für stolze 90 Minuten. Trump schwärmte damals von einem «sehr, sehr guten Gespräch». Die Chinesen hingegen blieben kühl.

Trump schlug schnell wieder einen anderen Ton an: «Ich mag den chinesischen Präsidenten Xi», schrieb er auf seinen sozialen Kanälen. «Aber er ist ein sehr harter Verhandlungspartner und es ist extrem schwer, mit ihm eine Einigung zu erzielen!»

Die Botschaft ist klar: Xi macht nicht, was Trump will.

Vor allem TikTok dürfte beim Telefonat heute eine Hauptrolle spielen. Trumps Ziel: die Dauerkrise um die chinesische Video-App endlich vom Tisch zu bekommen. Doch so schnell wird das mit dem chinesischen Staatschef nicht gehen. Im «Spiegel» warnt China-Analystin Henrietta Levin, man dürfe nicht zu viel erwarten.

Zu Beginn dieser Woche sind laut Spiegel bereits Vertreter*innen beider Länder in Madrid zusammengekommen, um mögliche Lösungen zu diskutieren. Dabei seien sie vorangekommen.

Kühler Stratege vs. vom Bauchgefühle geleieteter Heisssporn

Xi Jinping gilt als kühler Stratege, der Gespräche nur führt, wenn Ergebnisse feststehen. Trump hingegen setzt auf Bauchgefühl. Sein Motto: «Lass mich einfach mal mit dem Typen sprechen.» Genau das macht den bevorstehenden Anruf so unberechenbar.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die chinesische Regierung schon vor Monaten eine Einladung an Trump geschickt habe, nach Peking zu kommen, wie der «Spiegel» unter Berufung auf Medienberichte schreibt.

Die Experten interpretieren die Gesprächsbereitschaft beider Seiten als grundsätzliche Bereitschaft, in Kontakt zu bleiben. «Taktische Stabilität» Levin den Zustand, den Trump und Xi anstreben könnten. Ob sie diese erreichen, sei alles andere als sicher.

Unvergessen ist, wie die Regierungen der USA und Chinas kurz nach Trumps «Liberation Day» im April die gegenseitigen Zölle auf weit über 100 Prozent getrieben haben. Inzwischen besteuern die USA Importe aus China mit 30 Prozent, China jenen aus den USA mit 10 Prozent.

Streitfragen gibt es viele

Weitere Streitfragen zwischen Peking und Washington sind: Chinas Nähe zu Russland, seine militärischen Machtdemonstrationen im Indo-Pazifik, besonders in der Nähe zu den US-Verbündeten Taiwan und Philippinen. Brisant ist auch, wie die Länder einander mit High-Tech-Gütern wie Chips beliefern – oder eben nicht – die sie unter anderem brauchen, damit ihre modernsten Waffensysteme funktionieren.

China hat in den vergangenen Monaten klargemacht, dass es sich Trumps Willen nicht beugen wird und Kraftprobem mit den USA ohne zu zögern aufnimmt. Dies, obschon Eskalation generell nicht der bevorzugte Verlauf Xis ist. Dieser hat zudem gezeigt, dass er für die USA schmerzhafte Gegenmassnahmen in der Hinterhand hat, etwa Exportbeschränkungen für Seltene Erden.

So bleibt vorerst der wichtigste Aspekt des US-chinesischen Gipfel-Telefonats die Tatsache, dass die beiden mächtigsten Männer der Welt miteinander sprechen. Einen seiner geliebten Deals wird Trump seinem Amtskollegen per Videocall eher nicht abringen können.