Trump verhöhnt Europa und zieht über die Schweiz her

Hier schiesst Trump gegen die Schweiz «Ihre Länder landen in der Hölle», sagt Trump. Dann geht er auf die Schweiz. ein. «Schauen Sie sich dieses wunderschöne Land an, mitten in Europa. Die Schweiz... 72 Prozent aller Gefängnisinsassen stammen aus dem Ausland.» 23.09.2025

US-Präsident Donald Trump nutzte seine Rede vor der UNO-Generalversammlung für harte Angriffe: gegen das Pariser Klimaabkommen, gegen Europa – und auch gegen die Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trump nannte den Klimawandel vor der UN-Vollversammlung «den grössten Betrug an der Menschheit» und das Pariser Abkommen einen «Schwindel».

Er griff Europa scharf an, sprach von «Zerstörung durch Migration» und stellte unbelegte Behauptungen über London auf.

Auch die Schweiz erwähnte er: 72 Prozent der Gefängnisinsassen seien Ausländer – ein statistisch korrekter, aber irreführender Wert. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump sprach am Dienstag vor der UNO-Generalversammlung in New York – und hielt sich dabei weder an das 15-Minuten-Limit noch an diplomatische Zurückhaltung.

blue News fasst für dich die fast einstündige Trump-Rede zusammen und zeigt dir die wichtigsten sieben Punkte.

Trump droht – und startet mit Eigenlob

Seine Rede begann Trump mit einem Seitenhieb auf die Technik. Der Teleprompter habe nicht funktioniert, deshalb müsse er vom Papier ablesen. «Diese Person (die dafür verantwortliche Person) hat ein grosses Problem», scherzte er – das Publikum lachte.

Dann kam er rasch zum Eigenlob. Der Aktienmarkt sei unter ihm auf Rekordniveau gestiegen, die Inflation habe er «besiegt». «Ich habe in acht Monaten die grösste Volkswirtschaft der Welt, ja in der Geschichte der Menschheit aufgebaut», sagte er. Auch die Lage an der Südgrenze stellte er als Erfolg dar: «Noch vor wenigen Monaten sind Millionen und Millionen illegale Migranten eingewandert, jetzt liegt die Zahl bei Null.»

«Sieben ewige Kriege beendet»

Trump wechselte danach auf die Aussenpolitik. Er habe «sieben ewige Kriege beendet. Von einigen hiess es, sie werden nie beendet. Kein Präsident hat etwas geleistet, was auch nur in die Nähe dieser Leistung kommt.»

Die UNO habe dabei keine Rolle gespielt, so Trump: «Sie waren für uns nicht da. Wir haben nichts von ihnen bekommen.» Er präsentierte sich als Alleingänger, der militärische Konflikte beendet habe, ohne auf multilaterale Hilfe angewiesen zu sein.

Trump räumt Fehleinschätzung im Ukraine-Krieg ein

Danach kam Trump auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen. «Ich dachte, dieser Krieg sei einfach zu beenden. Aber dem war nicht so», räumte er ein. Sein Verhältnis zu Putin sei «sehr gut» gewesen, doch manchmal gebe es «schlechte Überraschungen».

Er betonte, der Krieg wäre «unter meiner Präsidentschaft nie entstanden». Europa forderte er auf, russische Energieimporte zu beenden und mehr zur Bekämpfung Russlands beizutragen. «Das ist ja wirklich peinlich, was ich über die europäischen Länder erfahren habe.»

Auch zur Nahostpolitik äusserte er sich. Einen Staat Palästina lehnte Trump ab: «Das wäre für die Hamas ein zu grosser Erfolg, auch nach den Angriffen vom 7. Oktober. Das geht nicht.» Seine Forderung war knapp: «Lasst die Geiseln frei.» Für diese Worte erhielt er Applaus im Saal.

Scharfe Kritik an Europa und der Schweiz

Europa zeichnete Trump als abschreckendes Beispiel. «Europa ist in schlimmem Zustand», sagte er. Illegale Migranten hätten den Kontinent «in einem Ausmass erobert, wie wir es noch nie erlebt haben». Besonders London nannte er, wo angeblich «Scharia-Gesetze eingeführt» worden seien. Belege dafür nannte er nicht.

Auch die Schweiz erwähnte er: «Schauen Sie sich dieses wunderschöne Land an, mitten in Europa. Die Schweiz… 72 Prozent aller Gefängnisinsassen stammen aus dem Ausland.» Der Wert stimmt laut Statistik, ist jedoch ohne Kontext irreführend, da er auch Untersuchungshaft und alle Personen ohne Schweizer Pass umfasst.

Trump gibt sich betont bescheiden

Das erste Mal seit 2019 spricht US-Präsident Donald Trump wieder vor der UN-Vollversammlung. Stefan Jeremiah/AP/dpa

Daran knüpfte er mit einer weiteren Selbstdarstellung an: «Jeder sagt, dass ich den Nobelpreis bekommen sollte.» Für ihn sei der wahre Preis aber, dass durch seine Politik «Millionen Leben» gerettet worden seien.

Die Botschaft an die Delegierten war klar: Trump sah sich selbst als Friedensstifter. Er warf den Vereinten Nationen gleichzeitig vor, ihr Potenzial nicht auszuschöpfen, und bezeichnete deren Worte als «leer». «Das Einzige, was Kriege beendet, ist Handeln», sagte er.

«Klimawandel ist der grösste Betrug»

Trump stellte gleich zu Beginn klar, was er von der internationalen Klimapolitik hält. «Klimawandel ist der grösste Betrug, der jemals an der Welt begangen wurde», sagte er vor den Delegierten in New York. Prognosen dazu seien von «dummen Menschen» gemacht worden, die Vereinten Nationen hätten diesen Kurs unterstützt.

Er forderte, «aus diesem grünen Betrug wieder herauszukommen». Trump betonte, er habe diese Entwicklung vorausgesagt – und er sei mit allem im Recht gewesen. Damit wiederholte er seine seit Jahren vertretene Haltung, wonach Klimawandel ein politisches Konstrukt sei und nicht die Realität widerspiegle.

Die Reaktionen auf Trumps Aussagen waren verhalten, Applaus erhielt er für die Aussagen keine. Seine Aussage fiel in einem Saal, in dem viele Delegierte gerade den Kampf gegen den Klimawandel als gemeinsame Aufgabe der Staatengemeinschaft verstehen.

Trump spricht über «Pariser Schwindel»

Besonders deutlich wurde Trump beim Thema Pariser Klimaabkommen. Dieses bezeichnete er als «Pariser Schwindel». «Wir hätten eine Milliarde Dollar zahlen sollen, aber ich habe gesagt nein», erklärte er.

Anstatt auf erneuerbare Energien zu setzen, wolle er die natürlichen Ressourcen der USA nutzen. «Wir haben Kohle und Öl im Überfluss. Ich nenne sie saubere, schöne Kohle», sagte Trump. Mit diesen Energieträgern könnten die Vereinigten Staaten seiner Darstellung nach «jedes Land mit bezahlbarer Energie versorgen».

Seine Botschaft an die Welt war eindeutig: Fossile Brennstoffe bleiben für ihn der Schlüssel zur Energieversorgung. Den Vorwurf, damit die Klimaziele zu gefährden, liess er in seiner Rede unbeantwortet.