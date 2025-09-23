Trump teilt vor UNO aus – bei der Schweiz hat er überraschend einen Punkt

Trump vor der UN-Vollversammlung Bild: Kay Nietfeld/dpa

US-Präsident Donald Trump nutzte die UNO-Generalversammlung für Eigenlob und Attacken. Er wetterte gegen Europa, sprach von «schöner Kohle» – und griff sogar die Schweiz an. Der Faktencheck zeigt: Viele seiner Behauptungen halten einer Überprüfung nicht stand.

US-Präsident Donald Trump sprach vor der UNO-Generalversammlung in New York länger als vorgesehen. Seine Rede war eine Mischung aus Eigenlob, Attacken gegen internationale Institutionen und provokanten Behauptungen.

blue News überprüft die wichtigsten Aussagen – und ordnet sie ein.

«Ich habe in acht Monaten die grösste Volkswirtschaft der Geschichte aufgebaut. Die Inflation ist besiegt»

Trump eröffnete seine Rede mit Eigenlob: Er habe in Rekordzeit die «grösste Volkswirtschaft der Welt, ja der Menschheitsgeschichte» geschaffen. Die Inflation sei unter seiner Führung «besiegt».

Faktencheck: Die US-Wirtschaft ist tatsächlich die grösste Volkswirtschaft der Welt – das gilt jedoch schon seit Jahrzehnten und nicht erst seit Trump. Im Jahr 2025 betrug das Bruttoinlandsprodukt der USA rund 28 Billionen US-Dollar. Im historischen Vergleich ist dies zwar ein Spitzenwert, doch von der «grössten Volkswirtschaft der Menschheitsgeschichte» zu sprechen, ist eine Übertreibung. Inflationsbereinigt liegen auch andere Wirtschaftsepochen – etwa die USA der Nachkriegszeit – vorne.

Auch die Aussage zur Inflation ist irreführend. Zwar sank die Inflation nach den Spitzenwerten von 2022 wieder auf ein normales Niveau (um die 3 Prozent), doch von einem «Besiegen» kann keine Rede sein. Preissteigerungen gibt es weiterhin, nur eben weniger stark. Gleichzeitig verschlechtern sich andere Indikatoren: Die Staatsverschuldung liegt auf Rekordhöhe, und die US-Notenbank warnt vor strukturellen Risiken. Trumps Darstellung blendet diese Realitäten aus.

«Millionen illegale Migranten sind eingedrungen – jetzt liegt die Zahl bei null»

Trump stellte sich als Verteidiger der Südgrenze dar: Millionen illegale Migranten seien ins Land gekommen, nun aber nicht mehr. Seine Massnahmen hätten die Zahl der Grenzübertritte auf «null» gedrückt.

Faktencheck: Richtig ist: In den Jahren 2022/23 wurden an der Südgrenze tatsächlich Rekordzahlen verzeichnet – bis zu 2,5 Millionen Personen versuchten damals, die Grenze zu übertreten. Diese Zahl ist seitdem gesunken, doch nie auf null. Laut US-Grenzschutz wurden auch 2025 weiterhin Hunderttausende Menschen aufgegriffen oder zurückgewiesen.

Trumps Aussage ist daher falsch. Auch wenn die Zahlen zurückgingen, sind illegale Grenzübertritte weiterhin ein Dauerthema in den USA. Zudem zählt die Statistik nicht nur Menschen, die bleiben, sondern auch jene, die sofort zurückgeschickt werden. Dass Trump die Lage als «gelöst» darstellt, widerspricht den offiziellen Daten.

«Ich habe sieben endlose Kriege beendet»

Trump präsentierte sich als Friedensstifter: Gleich «sieben ewige Kriege» habe er beendet, so seine Behauptung.

Faktencheck: Hier betreibt Trump Schönfärberei. Einige der von ihm genannten Konflikte – etwa in Kaschmir oder im Kaukasus – waren zwar Gegenstand diplomatischer Gespräche, doch von einem Ende kann keine Rede sein. Die Kämpfe in Armenien und Aserbaidschan flammten sogar nach angeblichen Waffenstillständen erneut auf. Auch im Nahen Osten dauern viele Auseinandersetzungen an.

Zwar vermittelte Trump während seiner ersten Amtszeit das «Abraham-Abkommen» zwischen Israel und einigen arabischen Staaten. Doch diese Initiativen sind nicht vergleichbar mit dem Beenden mehrerer Kriege. Internationale Beobachter schreiben ihm keine Schlüsselrolle in sieben Konflikten zu. Seine Behauptung überhöht stark seinen tatsächlichen Einfluss.

«Jeder sagt, dass ich den Friedensnobelpreis bekommen sollte»

Trump erklärte, es herrsche allgemeiner Konsens, dass er den Friedensnobelpreis verdiene.

Faktencheck: Das ist stark übertrieben. Tatsächlich wurde Trump mehrfach für den Friedensnobelpreis nominiert – unter anderem von norwegischen Abgeordneten sowie 2025 von Pakistan nach einem Waffenstillstand im Kaschmir-Konflikt. Doch eine breite internationale Unterstützung gibt es nicht.

Viele Regierungen reagieren immer wieder skeptisch auf Trumps Eigenlob. Vor allem in Europa sehen Politiker seine Rolle im internationalen Krisenmanagement kritisch. Die Formulierung «jeder sagt» ist also irreführend – es handelt sich um vereinzelte Stimmen, nicht um einen globalen Konsens.

«Ein Staat Palästina wäre ein Erfolg für die Hamas – das geht nicht»

Trump lehnte in seiner Rede die Gründung eines palästinensischen Staates kategorisch ab. Dies wäre aus seiner Sicht eine Belohnung für die Terrororganisation Hamas.

Faktencheck: Trumps Aussage ist eine politische Position, kein überprüfbarer Fakt. Die Mehrheit der UNO-Mitgliedsstaaten spricht sich weiterhin für eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Auch die Europäische Union und zahlreiche arabische Staaten betonen, dass ein eigener palästinensischer Staat langfristig zu Frieden beitragen könnte.

Indem Trump den palästinensischen Staat direkt mit der Hamas verknüpft, verkürzt er die Realität. Viele Palästinenser und internationale Akteure sehen in einem Staat eine Möglichkeit, moderaten politischen Kräften mehr Gewicht zu verleihen. Seine Darstellung ignoriert diese Differenzierungen.

«Leere Worte beenden keine Kriege. Nur Handeln beendet sie»

Trump stellte Diplomatie als nutzlos dar und griff die UNO direkt an.

Faktencheck: Seine Aussage enthält einen wahren Kern: Worte allein beenden keine Kriege. Doch historische Beispiele zeigen, dass diplomatische Abkommen entscheidend sind. Der Frieden in Bosnien wurde 1995 in Dayton verhandelt, der Nordirland-Konflikt 1998 mit dem Karfreitagsabkommen beigelegt. In beiden Fällen war Diplomatie der Schlüssel.

Trumps Behauptung, dass «nur Handeln» Kriege beendet, ist deshalb einseitig. Militärische oder politische Aktionen sind zwar nötig, aber ohne Abkommen und Verhandlungen halten Waffenstillstände selten lange. Diplomatie ist also nicht leer, sondern essenziell.

«Europa finanziert Putins Krieg, weil es weiterhin Gas aus Russland importiert»

Europa, hier Kommissionspräsidentin Von der Leyen, kam nicht gut weg. Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Trump kritisierte Europa scharf und warf den EU-Staaten vor, Russlands Krieg in der Ukraine über Energieimporte mitzufinanzieren.

Faktencheck: Hier hat Trump nicht ganz unrecht. Vor dem Krieg stammten über 40 Prozent der EU-Gasimporte aus Russland. Seit 2022 haben die EU-Staaten ihre Abhängigkeit jedoch massiv reduziert – auf weniger als 15 Prozent. Dennoch flossen 2025 noch Milliarden an Russland, vor allem durch Flüssiggasimporte (LNG).

Trump unterschlägt jedoch die enorme Anstrengung Europas, diese Abhängigkeit zu verringern. LNG-Terminals wurden im Rekordtempo gebaut, alternative Lieferanten wie Norwegen und die USA sprangen ein. Dass Europa weiterhin Gas kauft, stimmt – dass es «nichts unternimmt», ist falsch.

«Dieser Krieg wäre nie passiert, wenn ich Präsident geblieben wäre»

Trump behauptete, unter seiner Führung wäre es nie zu Russlands Angriff auf die Ukraine gekommen.

Faktencheck: Das ist nicht überprüfbar und reine Spekulation. Einige Beobachter halten es für möglich, dass Putins Kalkül anders ausgefallen wäre, wenn Trump im Amt geblieben wäre – insbesondere wegen seiner kritischen Haltung zur NATO. Andere Experten wie John Bolton, sein ehemaliger Sicherheitsberater, widersprechen: Putins Aggression sei langfristig geplant gewesen und hätte durch Trump nicht gestoppt werden können.

Fest steht: Der Krieg begann 2022 unter Biden. Ob Trump ihn hätte verhindern können, bleibt hypothetisch. Seine Behauptung ist nicht belegt.

«In London wurde die Scharia eingeführt – schuld ist der schreckliche Bürgermeister»

Trump griff Londons Bürgermeister Sadiq Khan frontal an und behauptete, in London sei die Scharia eingeführt worden.

Faktencheck: Das ist schlicht falsch. London wird nach britischem Recht regiert, nicht nach islamischem. Zwar existieren in Grossbritannien private Scharia-Räte, die in Familienstreitigkeiten Empfehlungen geben – aber ohne offizielle Rechtskraft. Es gibt keine Scharia-Gesetze im britischen Rechtssystem.

Reuters und andere Faktenchecker haben entsprechende Behauptungen seit Jahren als Fake News eingestuft. Trumps Aussage bedient anti-muslimische Ressentiments, basiert aber auf keiner realen Grundlage.

«In der Schweiz sind 72 Prozent aller Häftlinge Ausländer»

Trump nannte die Schweiz als Beispiel für gescheiterte Migrationspolitik und verwies auf die Gefängnisinsassen im Land.

Faktencheck: Die Zahl stimmt im Kern. Laut Bundesamt für Statistik liegt der Anteil der Häftlinge ohne Schweizer Pass bei rund 72 Prozent. Doch diese Statistik umfasst alle Personen ohne Schweizer Staatsbürgerschaft – von Asylsuchenden über vorläufig Aufgenommene bis hin zu EU-Bürgern mit Wohnsitz in der Schweiz.

Wichtig ist: Auch Untersuchungshäftlinge und Personen in Sicherheitshaft sind enthalten. Zudem erklärt sich der hohe Wert durch Faktoren wie Fluchtgefahr oder fehlende soziale Bindungen in der Schweiz, die bei Nicht-Schweizern häufiger angenommen werden. Der Wert ist korrekt, aber ohne Kontext irreführend.

«Klimawandel ist der grösste Betrug der Geschichte. Das Pariser Abkommen ist ein Schwindel.»

Trump stellte den menschengemachten Klimawandel in Abrede und nannte das Pariser Abkommen «Schwindel».

Faktencheck: Die Datenlage ist eindeutig: 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, die Durchschnittstemperatur lag fast 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Über 97 Prozent der Klimawissenschaftler sehen den Menschen als Hauptursache. Die Erderwärmung ist keine Erfindung, sondern wissenschaftlich bewiesen.

Das Pariser Abkommen von 2015 ist ein international ratifiziertes Abkommen, das von fast allen Staaten der Welt unterstützt wird. Ziel ist es, die Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Von «Betrug» kann keine Rede sein – es handelt sich um das wichtigste multilaterale Klimainstrument.

«Wir haben saubere, schöne Kohle. Damit können wir die Welt versorgen»

Trump setzte am Ende seiner Rede auf fossile Energien und pries vor allem die Kohle.

Faktencheck: Kohle ist nach wie vor ein wichtiger Energieträger – 2025 deckt sie weltweit rund 25 Prozent des Energiebedarfs. Doch von «sauber» kann keine Rede sein. Selbst mit modernen Filtern ist Kohle der emissionsstärkste fossile Brennstoff. Ihre Verbrennung ist einer der Haupttreiber des Klimawandels.

Während Trump Kohle hochlobt, setzen die meisten Industrieländer auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Solar- und Windkraft sind mittlerweile die günstigsten Energiequellen. Trumps Aussage widerspricht also dem globalen Trend – und blendet die massiven ökologischen Kosten von Kohle aus.

Donald Trump nutzte die Bühne der UNO-Generalversammlung nicht, um Brücken zu bauen, sondern um seine eigene Bilanz zu feiern und Kritiker anzugreifen. Viele seiner Aussagen waren überzogen, einseitig oder schlicht falsch – vom angeblich «besiegten» Inflationsgespenst über die «Null Migranten» an der Südgrenze bis hin zu frei erfundenen Behauptungen über die Scharia in London. Auch wissenschaftlich gesicherte Tatsachen wie der Klimawandel wurden von ihm ins Gegenteil verkehrt.