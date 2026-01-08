US-Präsident Donald Trump im Mar-a-Lago Club. Foto: Alex Brandon/AP/dpa Keystone

Die USA ziehen sich aus zahlreichen internationalen Organisationen zurück. Präsident Donald Trump begründet den Schritt mit der Wahrung nationaler Interessen und spricht von «überflüssigen» und «antiamerikanischen» Institutionen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump ordnet den Austritt der USA aus 66 internationalen Organisationen an.

Betroffen sind laut US-Regierung unter anderem Institutionen aus den Bereichen Klima, Umwelt, Bildung und Gleichstellung.

Kritiker warnen vor einem internationalen Machtvakuum, während Washington weitere Organisationen überprüft. Mehr anzeigen

Die USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück. Das geht aus einer Anordnung von US-Präsident Donald Trump hervor, die das Weisse Haus veröffentlichte. Der Rückzug wird damit begründet, dass die Organisationen, Übereinkommen und Verträge nicht mit den Interessen der Vereinigten Staaten vereinbar seien. Bei vielen der genannten Organisationen geht es etwa um Bereiche wie Umwelt und Klima oder Geschlechtergerechtigkeit.

Laut US-Aussenminister Marco Rubio habe die Trump-Regierung festgestellt, dass die betroffenen Institutionen unter anderem «überflüssig» und «schlecht verwaltet» seien, dass deren Interessen denen der USA zuwiderliefen, oder sie «eine Bedrohung für die Souveränität, die Freiheiten und den allgemeinen Wohlstand unserer Nation» darstellten. Die Organisationen versuchten aktiv, «die Souveränität der Vereinigten Staaten einzuschränken», heisst es weiter.

Scharfe Kritik am Austritt

Rubio sprach auf der Plattform X von «antiamerikanischen, nutzlosen oder verschwenderischen internationalen Organisationen», aus denen man austrete. Die Überprüfung weiterer internationaler Organisationen dauere an. Auf der Liste stehen auch zahlreiche Organisationen der Vereinten Nationen. Der Rückzug soll laut Anordnung so bald wie möglich erfolgen. Dies könne bedeuten, dass man den Organisationen die Finanzierung entziehe oder sich nicht mehr an ihnen beteilige.

Trump hatte wiederholt betont, dass er auf eine erdölbasierte Wirtschaft und Mobilität setze. Der frühere US-Aussenminister und Klimabeauftragte John Kerry kritisierte den Schritt scharf. Gegenüber dem Sender CNN sprach Kerry von einem «Geschenk an China» und einer Einladung an Umweltverschmutzer, sich ihrer Verantwortung zu entziehen.

Die Trump-Regierung hatte bereits zuvor ihren Rückzug etwa aus der Weltgesundheitsorganisation WHO sowie aus der UN-Kulturorganisation Unesco angekündigt.