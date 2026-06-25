Nach dem starken Doppel-Beben in Venezuela gibt es massive Schäden. Das ganze Ausmass der Katastrophe ist aber noch unklar. US-Präsident Trump spricht von zahlreichen Opfern – und bietet Hilfe an.

Darum geht's Nach den schweren Erdbeben in Venezuela hat US-Präsident Donald Trump rasche Unterstützung durch die USA angekündigt.

Das US-Aussenministerium hat bereits einen Krisenstab eingerichtet, um Hilfs- sowie Rettungsmassnahmen vorzubereiten.

Die Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 könnten laut ersten Modellrechnungen tausende Opfer gefordert haben.

Nach den starken Erdbeben in Venezuela hat US-Präsident Donald Trump dem südamerikanischen Land schnelle Hilfe zugesichert. Er habe alle US-Behörden angewiesen, sich darauf vorzubereiten, schnell zu helfen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Die beiden Erdbeben seien von «massivem Ausmass» gewesen und hätten zu einer «verheerenden Zahl Toter» geführt, schrieb Trump. Er machte dabei keine Angaben dazu, auf welche Informationen sich seine Aussage zur Opferzahl stützte. Die Behörden in Venezuela machten dazu zunächst keine Angaben.

«Wir werden für unsere neuen und grossartigen Freunde da sein», schrieb er – wohl mit Blick auf die Übergangsregierung in Caracas. Weiter erklärte er in Bezug auf das wahrscheinliche Ausmass der Folgen: «Die ersten Berichte sind nicht gut!!!»

US-Regierung schickt Hilfe

Kurz vor Trumps Post hatte das US-Aussenministerium nach eigenen Angaben bereits einen Krisenstab eingerichtet, um in Absprache mit der venezolanischen Regierung Such- und Rettungsmannschaften sowie humanitäre und medizinische Hilfe zu schicken. Auch andere Länder haben bereits Hilfe zugesagt.

Binnen einer Minute hatten am Mittwochabend (Ortszeit) zwei sehr starke Erdbeben Venezuela erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der Erschütterungen mit 7,2 und 7,5 an. Eine Modellrechnung der Erdbebenwarte legte nahe, dass eine sehr hohe Opferzahl zu befürchten ist.