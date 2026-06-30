Drei Niederlagen vor dem Supreme Court – und trotzdem dürfte Donald Trump diesen Tag als Sieger abhaken. Denn ein viertes Urteil verschiebt das Machtgefüge in Washington grundlegend.

Donald Trump hat vom Supreme Court quasi freie Hand bei den Bundesbehörden bekommen – die Macht des US-Präsidenten wächst damit beträchtlich.

Mehr Macht durch Supreme Court Trump verliert dreimal – aber gewinnt den wichtigsten Prozess des Tages

Darum geht’s Drei Rückschläge für Trump: Der Supreme Court bremste den US-Präsidenten bei der Briefwahl, im Fall E. Jean Carroll und im Streit um Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus.

Der Supreme Court bremste den US-Präsidenten bei der Briefwahl, im Fall E. Jean Carroll und im Streit um Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus. Ein Sieg mit grosser Wirkung : Gleichzeitig stärkt das Oberste Gericht die Macht des Präsidenten über unabhängige Bundesbehörden deutlich und erleichtert die Entlassung ihrer Spitzenbeamten.

Gleichzeitig stärkt das Oberste Gericht die Macht des Präsidenten über unabhängige Bundesbehörden deutlich und erleichtert die Entlassung ihrer Spitzenbeamten. Folgen für Washington: Das Urteil könnte die US-Verwaltung politischer machen und dem Weissen Haus deutlich mehr Kontrolle über Aufsicht, Regulierung und Verbraucherschutz geben.

Es war ein ungewöhnlicher Montag am Obersten Gericht der USA. Gleich mehrere mit Spannung erwartete Entscheidungen des Supreme Court betrafen Donald Trump direkt. Dreimal erlitt der US-Präsident juristische Rückschläge – bei seiner Kampagne gegen die Briefwahl, im Streit um eine Notenbank-Direktorin und im Verfahren um den sexuellen Missbrauch der Autorin E. Jean Carroll.

Dennoch dürfte Trump den Tag als Erfolg verbuchen. Denn das wichtigste Urteil stärkt seine Macht weit über den aktuellen Streit hinaus. Der Supreme Court räumt dem Präsidenten deutlich mehr Kontrolle über unabhängige Bundesbehörden ein – mit Folgen, die das Machtgefüge in Washington auf Jahre hinaus verändern könnten.

Trumps Niederlage im Fall E. Jean Carroll

Der Supreme Court lehnte es am Montag ohne Begründung ab, Trumps Berufung gegen das Urteil im Fall E. Jean Carroll anzunehmen. Damit bleibt die Entscheidung einer Geschworenenjury aus dem Jahr 2023 bestehen.

Diese hatte Trump des sexuellen Missbrauchs der Kolumnistin Mitte der 1990er-Jahre sowie wegen Verleumdung schuldig gesprochen. Der Präsident wurde zur Zahlung von fünf Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt. Trump hatte argumentiert, im Verfahren seien unzulässige Aussagen weiterer Frauen zugelassen worden. Damit drang er nun nicht durch.

Was bedeutet das Urteil?

Juristisch ist der Fall damit praktisch abgeschlossen. Trump bleibt rechtskräftig wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung verurteilt. Politisch dürfte ihn das zwar kaum noch ernsthaft belasten, doch die Entscheidung verhindert, dass er das Urteil nachträglich aus der Welt schaffen kann. Obwohl Donald Trump nicht Donald Trump wäre, wenn er es nicht weiter versuchen würde. Der US-Präsident hat bereits angekündigt, den Rechtsstreit fortsetzen zu wollen.

Trumps Niederlage im Briefwahl-Streit

Auch bei einem seiner wichtigsten Wahlkampfthemen musste Trump eine Niederlage hinnehmen. Der Supreme Court bestätigte, dass Bundesstaaten weiterhin Briefwahlstimmen zählen dürfen, die erst nach dem Wahltag eintreffen – sofern sie spätestens am Wahltag abgestempelt wurden.

Die Republikaner wollten diese Praxis landesweit kippen. Hätten sie Erfolg gehabt, hätten zahlreiche Bundesstaaten ihre Wahlgesetze wenige Monate vor den Kongresswahlen ändern müssen. Stattdessen bleibt das bisherige System bestehen.

Was bedeutet das Urteil?

Für Millionen Wähler ändert sich nichts. Vor allem Soldaten im Ausland sowie Briefwähler in zahlreichen Bundesstaaten können sich weiterhin darauf verlassen, dass ihre Stimmen auch dann gezählt werden, wenn die Post etwas länger braucht. Zugleich ist das Urteil eine klare Absage an Trumps seit Jahren wiederholte Behauptungen, Briefwahl begünstige Wahlbetrug – für diese Vorwürfe wurden nie belastbare Belege vorgelegt.

Trumps Niederlage im Fall Lisa Cook

Ebenfalls keinen Erfolg hatte Trump im Streit mit der US-Notenbank. Der Supreme Court lehnte seinen Antrag ab, die Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook sofort wirksam werden zu lassen. Sie bleibt vorerst im Amt, während das Verfahren vor unteren Gerichten weiterläuft.

Trump hatte Cook im vergangenen Jahr wegen angeblich falscher Angaben bei einer privaten Hypothek entlassen. Sie bestreitet die Vorwürfe und argumentiert, der Präsident habe gar nicht die Befugnis, sie aus ihrem Amt zu entfernen. Der sieht das immer noch anders und wetterte nach dem Urteil gegen das Urteil.

Was bedeutet das Urteil?

Die Entscheidung ist deshalb bemerkenswert, weil sie eine wichtige Grenze zieht. Während der Supreme Court Trumps Macht über viele Bundesbehörden deutlich ausweitet (siehe nächster Punkt), behandelt das Oberste Gericht die Federal Reserve ausdrücklich anders.

Die Unabhängigkeit der US-Notenbank bleibt damit vorerst unangetastet. Das ist ein Signal an die Finanzmärkte, die politische Einflussnahme auf die Geldpolitik kritisch zu beobachten.

Doch genau diese Ausnahme macht den nächsten Entscheid umso bedeutender.

Trumps «Big Win»: Supreme Court stärkt seine Macht über Bundesbehörden

Den grossen Erfolg errang Trump im Verfahren um die Federal Trade Commission (FTC). Das Oberste Gericht entschied mit sechs zu drei Stimmen, dass US-Präsidenten die Spitzen unabhängiger Bundesbehörden grundsätzlich auch ohne besonderen Grund entlassen dürfen.

Damit kippt der Supreme Court faktisch einen fast hundert Jahre alten Präzedenzfall («Humphrey's Executor») aus dem Jahr 1935. Bisher konnte der Kongress zahlreiche Behörden bewusst vor politischer Einflussnahme schützen, indem deren Führung nur bei Pflichtverletzungen oder Fehlverhalten entlassen werden durfte. Diese Schranke fällt nun weitgehend weg.

Auslöser war Trumps Entlassung der demokratischen FTC-Kommissarin Rebecca Kelly Slaughter kurz nach seinem Amtsantritt 2025. Sie hatte dagegen geklagt – und nun vor dem Supreme Court in letzter Instanz verloren.

Warum ist das so wichtig?

Das Urteil verändert das Machtgefüge in Washington grundlegend, analysiert die «New York Times». Künftig kann ein Präsident zahlreiche Behörden deutlich stärker nach seinen politischen Vorstellungen besetzen und missliebige Behördenleiter einfacher austauschen.

Betroffen sein könnten unter anderem Kartellbehörden, Finanzaufsicht, Börsenaufsicht, Kommunikationsaufsicht oder Verbraucherschutz. Die konservative Mehrheit des Gerichts folgt damit der sogenannten «Unitary Executive Theory», wonach die gesamte Exekutivgewalt letztlich beim Präsidenten liegt.

Für Trump ist das ein Kernanliegen. Seit Jahren beklagt er einen angeblichen «Deep State», der seine Politik behindere. Nun erhält er vom Supreme Court ein Instrument, um die Bundesverwaltung weit stärker unter direkte Kontrolle des Weissen Hauses zu bringen.

Die drei liberalen Richter warnten in ihrem scharfen Widerspruch vor einer historischen Machtverschiebung. Richterin Sonia Sotomayor schrieb, das Gericht verschaffe dem Präsidenten, deutlich grössere Befugnisse als je zuvor. «Das Einzige, was für die Zukunft klar zu sein scheint, ist, dass Chaos folgen wird», warnte sie mit zitternder Stimme.

Was kommt jetzt auf die USA zu?

Das Urteil dürfte eine Welle neuer Personalwechsel auslösen. Trump kann nun mit deutlich besseren Erfolgsaussichten gegen Leiter unabhängiger Behörden vorgehen und diese durch politische Vertraute ersetzen.

Zugleich ist mit einer Vielzahl neuer Gerichtsverfahren zu rechnen. Denn der Supreme Court liess ausdrücklich offen, für welche Behörden Ausnahmen gelten könnten. Die Federal Reserve zählt offenbar dazu, bei vielen anderen Institutionen dürfte diese Frage erst in den kommenden Jahren geklärt werden. Trumps Sieg im Streit um die Bundesbehörden könnte langfristig der folgenreichste Entscheid seiner zweiten Amtszeit werden.

Mit Agenturmaterial.