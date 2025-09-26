Trumps Rachefeldzug erreicht einen neuen Höhepunkt

Nachdem er weiteren Gegnern gedroht hatte, ging es für US-Präsident Donald Trump erstmal zum Golfspielen. Jane Barlow/PA Wire/dpa

Es ist bereits bekannt, dass Trump als Präsident der USA Personen ins Visier nimmt, die er als politische Feinde einstuft. Jetzt hat er diese Kampagne dramatisch eskaliert, indem er James Comey strafrechtlich verfolgen lässt.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump hat bereits im Wahlkampf mehrfach angedeutet, gegen seine Gegner vorzugehen.

In seiner zweiten Amtszeit setzt er seine Vergeltungskampagne nun mit beispielloser Härte um.

Mit der Anklage gegen den ehemaligen FBI-Chef und Trump-Widersacher James Comey erreicht der Rachefeldzug des Präsidenten einen neuen Höhepunkt.

Damit die Anklage zustande kommt, setzte er seine Justizministerin massiv unter Druck. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump führt eine beispiellose Vergeltungskampagne gegen seine Gegner. Der Rachefeldzug erreichte einen neuen Höhepunkt, als sein Justizministerium Anklage gegen einen langjährigen Gegner Trumps erhob: den früheren FBI-Chef James Comey. Der Vorwurf: Er habe bei einer Zeugenaussage 2020 den US-Kongress angelogen. Zudem weitete der Präsident seine Bemühungen aus, um bestimmte Gruppen als «inländische Terrororganisationen» einzustufen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Trump öffentlich verlangt, seine Justizministerin Pam Bondi solle aktiv werden. Zudem ernannte er seine frühere Privatanwältin Lindsey Halligan zur ranghöchsten Staatsanwältin des US-Staats Virginia. Stunden vor der Comey-Anklage unterzeichnete Trump ein Dokument, das seine Regierung anwies, Unterstützerinnen und Unterstützer von sogenanntem «linksgerichteten Terrorismus» zu verfolgen. Trump behauptete, ohne Beweise dafür vorzulegen, dass es eine riesige Verschwörung von Nonprofit-Organisationen und Aktivisten mit Verbindung zur Demokratischen Partei gebe, die das Ziel habe, gewaltsame Proteste zu finanzieren.

Trumps Vergeltungskampagne begann schon bald nach seiner Rückkehr an die Macht im Januar. Kritiker sehen darin einen Machtmissbrauch. Dadurch drohe jedem Amerikaner Vergeltung, der es wage, den Präsidenten zu kritisieren. «Donald Trump hat deutlich gemacht, dass er vorhat, unser Justizsystem in eine Waffe zu verwandeln, um seine Kritiker zu bestrafen und zum Schweigen zu bringen», sagte der demokratische US-Senator Mark Warner.

Neuer Staatsanwalt, neue Anklage

Die Anklage gegen Comey erfolgte weniger als eine Woche nachdem Trump einer Vertrauten den höchsten Staatsanwaltposten in Virginia anvertraut hatte. Seine vorherige Wahl für den Posten wurde abgesetzt, weil der Mann sich als nicht gefügig genug gegenüber Forderungen Trumps erwiesen hatte, dessen Feinde anzuklagen.

Warner sagte: «So eine Einmischung ist ein gefährlicher Machtmissbrauch. Unser System ist darauf angewiesen, dass Staatsanwälte Entscheidungen auf der Grundlage von Beweisen und Gesetzen treffen, nicht wegen des persönlichen Grolls eines Politikers, der entschlossen ist, sich zu rächen.»

Trump war vor seinem erneuten Amtsantritt als erster Ex-Präsident der USA wegen einer Straftat verurteilt worden – wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen mit dem Ziel, Schweigegeldzahlungen zur Vertuschung einer mutmasslichen Affäre zu verschleiern. Trump gewann die Präsidentschaftswahl im November, obwohl er noch anderen juristischen Ärger hatte – wegen seiner mutmasslichen Einbehaltung vertraulicher Informationen nach seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt 2021 und seiner Rolle dabei, seine Wahlniederlage gegen Joe Biden 2020 nicht anzuerkennen. Damit soll er letztendlich zum Angriff auf das US-Kapitolgebäude 2021 beigetragen haben.

In dieser Woche unterschrieb Trump eine Anordnung, mit der unter dem Oberbegriff Antifa (Abkürzung für «Anti-Faschisten») bekannte Gruppen als inländische Terrororganisation eingestuft werden. Das Dokument, das er am Donnerstag unterzeichnete, ging noch einen Schritt weiter: es nahm zu den Liberalen tendierende Gruppen und Geldgeber ins Visier.

Die Massnahme «stellt einen erheblichen Machtmissbrauch dar», sagte Caitlin Legacki von der Organisation Americans Against Government Censorship. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen die Verwendung der US-Bundesbehörden als Waffe gegen politische Rivalen durch die Trump-Regierung vorzugehen. Der Fall Comey «riecht nach rachsüchtigen Zielen», sagte Legacki.

Comey: «Ich bin unschuldig»

Comey sagte am Donnerstagabend in einer Videoansprache, er sei unschuldig. Er habe aber gewusst, dass es seinen Preis haben würde, «Donald Trump entgegenzutreten». Trump selbst hat die Anklage von Comey gefeiert. Es gebe jetzt «Gerechtigkeit in Amerika», teilte er mit.

Trump hat Staatsanwälte unter Druck gesetzt, neben Comey auch gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James vorzugehen, die des Hypothekenbetrugs bezichtigt wird. James hatte ein bedeutendes Zivilrechtsverfahren wegen Betrugs gegen Trump eingeleitet. Trump-Ministerin Bondi ernannte im August einen Sonderermittler, der Vorwürfe gegen James und den demokratischen US-Senator Adam Schiff – den Trump ebenfalls als Gegner betrachtet – zu untersuchen. James und Schiff haben ein Fehlverhalten bestritten.

Das Justizministerium ermittelt auch zu Hypothekenbetrugsvorwürfen gegen die Notenbankgoverneurin Lisa Cook. Cook hat sich erfolgreich vor Gericht gegen Trumps Bemühungen um ihre Entlassung durchgesetzt. Sie wirft Trump vor, er wolle mit ihrer Entlassung die Unabhängigkeit der Zentralbank Federal Reserve untergraben. Trump hat inzwischen Berufung beim Obersten Gerichtshof der USA eingelegt, um sich die Erlaubnis zu holen, Cook zu entlassen.

Schutz durch Secret Service entzogen

Trump hat zudem seiner demokratischen Rivalin bei der letzten Präsidentschaftswahl, Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris, und Mitgliedern der Familie von Ex-Präsident Joe Biden den Schutz durch den Secret Service entzogen. Er stellte auch den Schutz für einstige Mitarbeiter von ihm ein, die bei ihm in Ungnade gefallen sind. Dazu gehören der frühere nationale Sicherheitsberater John Bolton und Ex-Aussenminister Mike Pompeo.

Die Trump-Regierung hat Bundesbeamte entweder entlassen oder sie neu zugeteilt, darunter Staatsanwälte, die an Verfahren gegen Trump beteiligt waren. Das Justizministerium hat Comeys Tochter Maurene von ihrem Posten als Staatsanwältin in New York entfernt. Maurene Comey hat dagegen Klage eingereicht mit dem Argument, die Entlassung sei politisch motiviert.

Erst am vergangenen Wochenende hatte Trump in den sozialen Medien seinem Frust über Bondi Luft gemacht und verlangt, dass die Justizministerin Anklagen gegen James Comey, James und Schiff vorantreibe. «Wir können das nicht länger hinauszögern, das tötet unseren Ruf und unsere Glaubwürdigkeit», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.