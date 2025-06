Trump verspricht Kampf gegen Drogen, begnadigt aber einen Dealer nach dem anderen

Trump setzte sich in seiner zweiten Amtszeit für verurteilte Drogenbosse ein. Bild: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Donald Trump fordert härtere Strafen für Drogendealer – bis hin zur Todesstrafe. Gleichzeitig begnadigt er mehrfach verurteilte Drogenbosse wie Larry Hoover, was ehemalige Staatsanwälte empört.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump fordert harte Strafen für Drogendealer, darunter auch die Todesstrafe bei Fentanyl-Verkauf.

Gleichzeitig begnadigt er verurteilte Drogenbosse wie Larry Hoover, der wegen Mord und Drogenhandel verurteilt wurde.

Kritiker werfen Trump vor, widersprüchliche Signale zu senden und für Verwirrung zu sorgen. Mehr anzeigen

Donald Trump hat in seiner zweiten Amtszeit einen harten Kurs gegen Drogendealer angekündigt und schreckte dabei nicht vor der Todesstrafe ab. «Ich bin bereit für die Todesstrafe, wenn du mit Drogen handelst», sagte der US-Präsident laut NPR im Februar vor Gouverneuren.

Aktuell sorgt Trump aber vor allem für Aufsehen, weil er mehrere verurteilte Drogendealer begnadigt hat – darunter Schwerverbrecher mit gewalttätiger Vergangenheit.

Jüngstes Beispiel ist Larry Hoover, früherer Anführer der berüchtigten Gang «Gangster Disciples» aus Chicago. Trump hat seine Strafe auf Bundesebene aufgehoben, obwohl Hoover wegen Mord, Drogenhandel und Waffendelikten mehrfach verurteilt wurde.

Wie NPR berichtet, war Hoover an einem Drogenimperium beteiligt, das in 35 US-Bundesstaaten aktiv war. Der ehemalige Bundesanwalt Ron Safer, der Hoover in den 1990er-Jahren mitverfolgte, reagierte schockiert: «Sie haben jährlich Drogen im Wert von über 100 Millionen Dollar allein in Chicago verkauft und ihre Gebiete mit brutaler Gewalt verteidigt.»

Mindestens acht Drogendealer begnadigt

Hoover bleibt trotz Trumps Entscheidung vorerst in Haft. Wegen eines alten Mordurteils muss er weiter im Bundesstaat Illinois im Gefängnis bleiben. Ein Gnadengesuch auf Landesebene wurde 2022 deutlich abgelehnt. Doch laut einem anonymen Sprecher des Weissen Hauses, der mit NPR sprach, geht die Trump-Regierung davon aus, dass auch Illinois Hoover freilassen werde.

Insgesamt hat Trump laut NPR allein in den ersten Monaten seiner zweiten Amtszeit mindestens acht Drogendealer begnadigt – teils mit langen Vorstrafenregistern.

Schon in seiner ersten Amtszeit zeigte sich dieses Muster: Zwischen 2017 und 2021 hob er Strafen von mindestens 13 verurteilten Drogendealern auf. Dazu zählt auch Ross Ulbricht, Gründer der Darknet-Plattform «Silk Road». Die Website galt als Umschlagplatz für Drogen im grossen Stil. Laut US-Staatsanwälten hatte Ulbricht sogar Morde in Auftrag gegeben, um sein Geschäft zu schützen – auch wenn diese nie ausgeführt wurden.

Trump will «zweite Chance» statt «Todesstrafe»

Trump verteidigt seine Entscheidungen. Der Präsident glaube, dass manche Verurteilte eine zweite Chance verdienen, sagte ein Sprecher gegenüber NPR. Die Strafhöhe solle im Einzelfall betrachtet werden. Kritiker wie Jeffrey Singer vom libertären Cato Institute werfen Trump allerdings vor, widersprüchliche Signale zu senden: «Einerseits droht er mit härteren Strafen, andererseits entlässt er Dealer aus dem Gefängnis.»

Auch die Drogenpolitik-Expertin Kassandra Frederique von der Drug Policy Alliance äusserte sich gegenüber NPR kritisch: Die Einzelfallbegnadigungen seien zwar wichtig, doch sie stünden im Gegensatz zu Trumps harter Rhetorik und Angriffen auf soziale Hilfsangebote.

Beobachter vermuten bei Trumps Entscheidungen politische Motive. So versprach er beim Libertarian Party Congress, Ulbricht bei einem Wahlsieg sofort freizulassen. Auch Stars wie Kanye West und Kim Kardashian hatten sich für einzelne Begnadigungen eingesetzt – mit Erfolg. Trumps frühere Begnadigte wie Alice Marie Johnson lobten nun die neuen Entscheide: «Jede dieser Geschichten steht für Erlösung und einen neuen Lebensweg», schrieb Johnson auf X.

