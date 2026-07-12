Der republikanische US-Senator Lindsey Graham ist tot. Sein Büro teilte mit, der langjährige Politiker aus South Carolina sei nach einer kurzen und plötzlichen Krankheit im Alter von 71 Jahren gestorben.

Darum geht’s Der republikanische US-Senator Lindsey Graham ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Sein Büro spricht von einer «kurzen und plötzlichen Krankheit».

Der langjährige Senator aus South Carolina galt als einer der einflussreichsten Republikaner in Washington. Zusammenfassung erstellt mit

Der republikanische US-Senator Lindsey Graham ist tot. Das teilte sein Büro in der Nacht auf Sonntag mit. Der Politiker aus South Carolina sei am Samstagabend nach einer «kurzen und plötzlichen Krankheit» im Alter von 71 Jahren gestorben.

«Am Abend des Samstags, 11. Juli, ist US-Senator Lindsey Graham nach einer kurzen und plötzlichen Krankheit verstorben», heisst es in der Mitteilung seines Büros auf der Plattform X. Seine Familie danke für die Anteilnahme und bitte darum, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.

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Weitere Angaben zur Todesursache wurden zunächst nicht gemacht.

Graham gehörte zu den bekanntesten Republikanern im US-Senat. Er vertrat den Bundesstaat South Carolina seit 2003 in der Kongresskammer und war zuvor mehrere Jahre Mitglied des Repräsentantenhauses.

In den vergangenen Jahren spielte Graham eine wichtige Rolle in der US-Aussen- und Sicherheitspolitik. International machte er sich unter anderem mit seiner Unterstützung der Ukraine, seiner harten Haltung gegenüber dem Iran sowie seiner engen Beziehung zu US-Präsident Donald Trump einen Namen.

Die Nachricht über seinen überraschenden Tod löste in Washington grosse Bestürzung aus.