Trump verwechselt Grönland mehrfach mit Island

US President Donald Trump nach seiner Rede vor dem WEF in Davos. EPA/GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

In seiner Rede vor dem WEF in Davos verwechselte US-Präsident Donald Trump mehrfach Grönland mit Island. Bis zuletzt fiel ihm der offensichtliche Fehler nicht auf.

Agence France-Presse, Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Während seiner Rede vor dem WEF in Davos sagte US-Präsident Donald Trump mehrfach «Island», obwohl er «Grönland» meinte.

Der offensichtliche Fehler fiel Trump bis zuletzt nicht auf.

Eine Erklärung dafür könnte die sprachliche Nähe von «Iceland» (Island) zu «ice» (Eis) sein. Trump hatte zuvor Grönland mehrfach als «einen Brocken Eis» bezeichnet. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem energischen Plädoyer für einen Erwerb Grönlands durch die USA die zu Dänemark gehörende Insel mehrfach mit dem Inselstaat Island verwechselt. «Ich habe der Nato immer geholfen, und sie mochten mich, bis ich sie vor kurzem auf Island angesprochen habe», sagte er am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

«In Island sind sie nicht für uns da», sagte er bezogen auf die Nato. «Unsere Aktienmärkte sind wegen Island zusammengebrochen, Island hat uns schon eine Menge Geld gekostet», sagte Trump weiter, ohne sich seines offensichtlichen Versprechers bewusst zu werden.

Einen Brocken Eis kaufen

Eine Erklärung dafür könnte die sprachliche Nähe von «Iceland» (Island) zu «ice» (Eis) sein. Trump hatte zuvor Grönland mehrfach als «einen Brocken Eis» bezeichnet, den er aus strategischen Gründen für die USA «erwerben» wolle. «Alles worum ich bitte, ist ein Stück Eis – kalt und schlecht gelegen», sagte Trump, als ob er wie in einem früheren Leben über eine Immobilie spreche. «Es kann eine wichtige Rolle mit Blick auf den Weltfrieden spielen», fügte er hinzu.

«Wir wollen Grönland haben, einschliesslich aller Eigentumsrechte und Rechtsansprüche», betonte Trump. Um es verteidigen zu können, brauche man Eigentum. «Man kann es nicht auf der Grundlage eines Pachtvertrags verteidigen», sagte Trump, einmal mehr im Rückgriff auf Vokabular der Immobilienwelt.

Die USA wollen die grösste Insel der Erde unter ihre Kontrolle bringen – für Trump ist sie nur ein «Brocken Eis». Evgeniy Maloletka/AP/dpa

«Wie blöd waren wir, das zu tun?»

Trump wollte in Davos mehrere Gespräche zu Grönland führen, aber zunächst wurde nicht bekannt, mit wem. Er argumentierte weiter, die USA hätten Grönland bereits im Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland verteidigt. «Nach dem Krieg haben wir Grönland an Dänemark zurückgegeben. Wie blöd waren wir, das zu tun?», sagte er.

Mögliche Ansprüche auf Bodenschätze wie seltene Erden wies Trump zurück. «Es gibt so viel seltene Erden, dass es gar keine ‹seltenen› Erden sind», sagte Trump. Dies sei jedenfalls nicht der Grund, warum die USA Grönland bräuchten. Diese «riesige, ungesicherte Insel» sei ohnehin ein «Teil Nordamerikas».