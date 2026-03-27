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Während Kabinettssitzung Dieser Trump-Versprecher sorgt sogar bei Hegseth für Stirnrunzeln

Sven Ziegler

27.3.2026

Dieser Trump-Versprecher sorgt sogar bei Hegseth für Stirnrunzeln

Dieser Trump-Versprecher sorgt sogar bei Hegseth für Stirnrunzeln

Donald Trump verwechselte während einer Kabinettssitzung mehrfach Begriffe und sprach plötzlich von «Ireland» statt einer Insel im britischen Hoheitsgebiet.

27.03.2026

Bei einer Kabinettssitzung im Weissen Haus sorgt US-Präsident Donald Trump mit mehreren Versprechern und irritierenden Aussagen für Aufsehen. Besonders ein Moment lässt Beobachter aufhorchen.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

27.03.2026, 10:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump verwechselte während einer Kabinettssitzung mehrfach Begriffe und sprach plötzlich von «Irland» statt einer Insel im britischen Hoheitsgebiet.
  • Auch bei Aussagen zum Iran-Konflikt korrigierte sich Trump mitten im Satz und sorgte damit für zusätzliche Verwirrung.
  • Weitere Szenen aus der Sitzung zeigen ungewöhnliches Verhalten, das in sozialen Medien breit diskutiert wird.
Mehr anzeigen

Bei einer Kabinettssitzung im Weissen Haus hat US-Präsident Donald Trump mit mehreren unklaren und widersprüchlichen Aussagen für Aufmerksamkeit gesorgt. So geriet Trump während einer Wortmeldung mehrfach ins Stocken und verwechselte dabei offenbar zentrale Begriffe.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

In einem Abschnitt sprach der Präsident über einen iranischen Raketenangriff und sagte: «They shot the now famous Ireland, the, the island that…», zu Deutsch «Die haben Irland beschossen, diese Insel...» bevor er den Satz abbrach. Beobachter gehen davon aus, dass Trump eigentlich die Insel Diego Garcia meinte, ein britisches Territorium im Indischen Ozean, das zuletzt im Zusammenhang mit Spannungen im Iran-Konflikt diskutiert wurde.

Kritik an der Nato

Später sagte Trump: «Die Briten wollten uns diese Insel nicht geben». Da er noch kurz zuvor von Irland sprach, wirkte der Satz wohl ungewollt komisch. Auch Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth konnte sich einen Schmunzler nicht verkneifen, wie das Video oben zeigt. 

Auch an anderer Stelle wirkte Trump unsicher in seiner Wortwahl. Als er über militärische Aktionen gegen den Iran sprach, begann er zunächst mit den Worten, die USA hätten das Land «mit der Nuklearwaffe getroffen», korrigierte sich dann aber umgehend. Stattdessen verwies er auf einen Luftangriff mit B-2-Bombern, den er als «einen der grössten in der Geschichte» bezeichnete.

«Dann wird es hässlich». Trump hat im Iran jetzt schon mehrere grosse Probleme

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Im selben Zusammenhang äusserte sich Trump auch kritisch gegenüber Grossbritannien und der Nato. Er erklärte, das Vereinigte Königreich habe gezögert, den USA Zugang zu einem strategisch wichtigen Gebiet zu gewähren. «Wir sind sehr enttäuscht von der Nato», sagte Trump offen vor laufenden Kameras. 

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