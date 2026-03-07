Menschen wärmen sich am 4. März 2026 während eines Stromausfalls in Havanna im Freien eine Tasse Suppe. KEYSTONE/Ramon Espinosa

Nach den Angriffen auf Iran richtet US-Präsident Donald Trump den Blick offenbar auf das nächste Ziel: Kuba. Mit einer Ölblockade erhöht Washington den Druck auf die Insel – und spricht bereits offen über einen möglichen Machtwechsel in Havanna.

Agence France-Presse Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump richtet nach den Angriffen auf den Iran den Fokus auf Kuba und prognostiziert den baldigen Zusammenbruch der Regierung in Havanna.

Washington verschärft mit einer Ölblockade den wirtschaftlichen Druck auf die Insel und verschlimmert damit die ohnehin schwere Krise.

Aussenminister Marco Rubio übernimmt die Kuba-Politik und soll mögliche Verhandlungen über einen politischen Wandel vorbereiten. Mehr anzeigen

Nach den US-israelischen Angriffen auf den Iran steht als nächstes möglicherweise Kuba auf der Agenda von US-Präsident Donald Trump. Die durch eine von den USA verhängte Öl-Blockade gelähmte Insel werde «ziemlich bald fallen», erklärte Trump am Freitag (Ortszeit) in einem Telefoninterview mit dem Sender CNN. Kuba wolle «so dringend ein Abkommen schliessen», sagte der US-Präsident.

Trump erklärte, dass Aussenminister Marco Rubio - Sohn kubanischer Einwanderer - sein Ansprechpartner für Kuba sein werde. «Er leistet gute Arbeit, und Ihr nächster Auftrag wird sein, dass wir dieses besondere Kuba angehen wollen», sagte Trump.

Sowohl Trump als auch Rubio haben kein Geheimnis daraus gemacht, das sie einen Wechsel der Führung in Havanna wollen. Im Januar war bereits der venezolanische Präsident Nicolás Maduro bei einem US-Einsatz entmachtet und gefangen genommen worden.

Trump hat wiederholt erklärt, das kubanische Regime stehe kurz vor dem Zusammenbruch. In einem offensichtlichen Versuch, die Entwicklung zu beschleunigen, liess er Venezuelas Öllieferungen an Kuba unterbinden.

Der Karibikstaat hat seit dem 9. Januar keine Öllieferungen mehr erhalten, was die seit langem andauernde Wirtschaftskrise weiter verschärft.

Vor kurzem hatte Washington die Ölblockade aus humanitären Gründen etwas gelockert, um privaten Unternehmen in Kuba die Einfuhr kleiner Mengen Öl zu ermöglichen.