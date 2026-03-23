  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zehntausende Dollar auf den Frieden Auffällige Wetten rund um Trumps Iran-Entscheid werfen Fragen auf

Sven Ziegler

23.3.2026

Kurz vor Trumps Ankündigung wurden auf Polymarket auffällig viele Wetten platziert.
Kurz vor Trumps Ankündigung wurden auf Polymarket auffällig viele Wetten platziert.
Keystone / Screenshot / Bildmontage blue News

US-Präsident Donald Trump setzt Militärschläge gegen den Iran überraschend aus. Brisant: Kurz davor wurden auf Wettplattformen auffällig hohe Summen genau auf dieses Szenario gesetzt.

Sven Ziegler

23.03.2026, 13:31

23.03.2026, 14:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump hat geplante Angriffe auf iranische Energie-Infrastruktur vorübergehend gestoppt und spricht von Fortschritten in Gesprächen.
  • Bereits zuvor wurden auf einer Wettplattform gezielt hohe Beträge auf eine Waffenruhe gesetzt.
  • Ob es sich um Zufall, Spekulation oder mögliches Vorwissen handelt, ist unklar – wirft aber Fragen auf.
Mehr anzeigen

Die geopolitische Lage im Nahen Osten bleibt angespannt – doch plötzlich gibt es ein Signal der Entspannung. US-Präsident Donald Trump kündigte an, geplante Militärschläge gegen iranische Energie-Infrastruktur vorerst auszusetzen. Als Grund nennt er «sehr gute und produktive Gespräche» mit Teheran.

Die Entscheidung kommt überraschend – und erhält durch eine parallele Entwicklung zusätzliche Brisanz. Denn bereits in den Tagen zuvor wurden auf der Wettplattform Polymarket auffällige Einsätze registriert, die genau auf ein solches Szenario hindeuten.

Polymarket gilt in der Schweiz als verbotene Wettplattform, da illegale Glücksspiele auf Prognosemärkten ermöglichen.

Angriff auf den Iran. Quelle sticht Details durch – so sollen die Iran-Verhandlungen abgelaufen sein

Angriff auf den IranQuelle sticht Details durch – so sollen die Iran-Verhandlungen abgelaufen sein

Wie findige Nutzer auf der Plattform X herausgefunden haben, gab es mehrere, gezielte Einsätze auf eine baldige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Insgesamt sollen rund 160’000 Dollar investiert worden sein. Die Einsätze wurden bewusst auf kleinere Beträge aufgeteilt, offenbar um weniger Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Besonders auffällig ist die Struktur dieser Transaktionen. Nahezu alle Positionen wurden direkt als Marktorders platziert – ein Vorgehen, das auf eine klare Strategie hindeutet. Sollte die Waffenruhe tatsächlich Bestand haben, könnte sich der Einsatz laut Berechnungen auf über eine Million Dollar vervielfachen.

Beobachter diskutieren über Insider-Wissen

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Fall durch einen weiteren Punkt: Zwei der beteiligten Wallets sollen bereits zuvor erfolgreich auf eine militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran gesetzt haben.

Die Kombination aus gezielten Einsätzen und dem zeitlich nahezu deckungsgleichen Entscheid Trumps wirft nun Fragen auf. Beobachter diskutieren, ob hier schlicht auf geopolitische Trends spekuliert wurde – oder ob einzelne Akteure über Informationen verfügten, die der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich waren.

Belege für Insiderwissen gibt es bislang keine. Gleichzeitig zeigt der Fall, wie sensibel solche Märkte auf politische Entwicklungen reagieren – und wie schnell sich Erwartungen in konkrete Einsätze übersetzen.

Mehr aus der Wirtschaft

Auch Lernende betroffen. Nächste Restaurant-Schliessung trifft Zürcher Oberland

Auch Lernende betroffenNächste Restaurant-Schliessung trifft Zürcher Oberland

Tourismus. Schweizer Hotellerie mit leichtem Plus im Februar

TourismusSchweizer Hotellerie mit leichtem Plus im Februar

Iran-Krieg löst Panik aus. Chaos an den Börsen – was dir Experten jetzt raten

Iran-Krieg löst Panik ausChaos an den Börsen – was dir Experten jetzt raten

Meistgelesen

«Sonst bomben wir weiter» – Trump widerspricht dem Iran und droht schon wieder
Kult-SRF-Auswanderer gehen auf die Barrikaden
Videos zeigen Chaos an US-Flughäfen – jetzt greift Trump zu neuen Mitteln
Quelle sticht Details durch – so sollen die Iran-Verhandlungen abgelaufen sein
Schlagerstar Heino enterbt seinen Sohn