Kurz vor Trumps Ankündigung wurden auf Polymarket auffällig viele Wetten platziert. Keystone / Screenshot / Bildmontage blue News

US-Präsident Donald Trump setzt Militärschläge gegen den Iran überraschend aus. Brisant: Kurz davor wurden auf Wettplattformen auffällig hohe Summen genau auf dieses Szenario gesetzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump hat geplante Angriffe auf iranische Energie-Infrastruktur vorübergehend gestoppt und spricht von Fortschritten in Gesprächen.

Bereits zuvor wurden auf einer Wettplattform gezielt hohe Beträge auf eine Waffenruhe gesetzt.

Ob es sich um Zufall, Spekulation oder mögliches Vorwissen handelt, ist unklar – wirft aber Fragen auf. Mehr anzeigen

Die geopolitische Lage im Nahen Osten bleibt angespannt – doch plötzlich gibt es ein Signal der Entspannung. US-Präsident Donald Trump kündigte an, geplante Militärschläge gegen iranische Energie-Infrastruktur vorerst auszusetzen. Als Grund nennt er «sehr gute und produktive Gespräche» mit Teheran.

Die Entscheidung kommt überraschend – und erhält durch eine parallele Entwicklung zusätzliche Brisanz. Denn bereits in den Tagen zuvor wurden auf der Wettplattform Polymarket auffällige Einsätze registriert, die genau auf ein solches Szenario hindeuten.

Polymarket gilt in der Schweiz als verbotene Wettplattform, da illegale Glücksspiele auf Prognosemärkten ermöglichen.

Wie findige Nutzer auf der Plattform X herausgefunden haben, gab es mehrere, gezielte Einsätze auf eine baldige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Insgesamt sollen rund 160’000 Dollar investiert worden sein. Die Einsätze wurden bewusst auf kleinere Beträge aufgeteilt, offenbar um weniger Aufmerksamkeit zu erzeugen.

🚨 NEW SUSPICIOUS WALLETS



10 fresh wallets just loaded over $160,000

on a ceasefire by end of March



Almost no history

all created around the same time



Potential payout: over $1,000,000 https://t.co/QvC48Md5iD pic.twitter.com/XzwBBLyBXz — PolymarketHistory (@PolymarketStory) March 22, 2026

Besonders auffällig ist die Struktur dieser Transaktionen. Nahezu alle Positionen wurden direkt als Marktorders platziert – ein Vorgehen, das auf eine klare Strategie hindeutet. Sollte die Waffenruhe tatsächlich Bestand haben, könnte sich der Einsatz laut Berechnungen auf über eine Million Dollar vervielfachen.

Beobachter diskutieren über Insider-Wissen

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Fall durch einen weiteren Punkt: Zwei der beteiligten Wallets sollen bereits zuvor erfolgreich auf eine militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran gesetzt haben.

Just tracked a highly suspicious group of 10 Polymarket wallets



They're trying to stay under the radar by splitting into small positions, but I caught their pattern



- All in on YES for US x Iran ceasefire by Mar 31/Apr 15

- $7K to $24K in positions per wallet

- 99% of positions… pic.twitter.com/yliIb4TzyF — Lirratø (@itslirrato) March 22, 2026

Die Kombination aus gezielten Einsätzen und dem zeitlich nahezu deckungsgleichen Entscheid Trumps wirft nun Fragen auf. Beobachter diskutieren, ob hier schlicht auf geopolitische Trends spekuliert wurde – oder ob einzelne Akteure über Informationen verfügten, die der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich waren.

Belege für Insiderwissen gibt es bislang keine. Gleichzeitig zeigt der Fall, wie sensibel solche Märkte auf politische Entwicklungen reagieren – und wie schnell sich Erwartungen in konkrete Einsätze übersetzen.