Trump feuert Kabinett leer – seine Regierung wird zur Frauen-Falle

Warum Trump sein Kabinett umbaut - Gallery Lori Chavez-DeRemer ist nicht mehr US-Arbeitsministerin. Bild: Keystone/AP Photo/Mark Schiefelbein Zuvor schieden bereits Justizministerin Pam Bondi (links) und Heimatschutzministerin Kristi Noem aus Trumps Regierung aus. (Archivbild) Bild: dpa Warum Trump sein Kabinett umbaut - Gallery Lori Chavez-DeRemer ist nicht mehr US-Arbeitsministerin. Bild: Keystone/AP Photo/Mark Schiefelbein Zuvor schieden bereits Justizministerin Pam Bondi (links) und Heimatschutzministerin Kristi Noem aus Trumps Regierung aus. (Archivbild) Bild: dpa

Bis anhin mussten in US-Präsident Donald Trumps zweiter Amtszeit drei Personen das Kabinett verlassen – allesamt Frauen. Männer traf es bis anhin nur auf niedrigerer Stufe. Eine Übersicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lori Chavez-DeRemer ist die dritte Ministerin, die aus der Regierung Trumps ausscheidet.

Vor ihr mussten bereits Justizministerin Pam Bondi und Heimatschutzministerin Kristi Noem gehen.

Auch Männer sind in Trumps zweiter Amtszeit bereits aus ihrem Amt geschieden – allerdings nicht auf Ministerebene. Mehr anzeigen

Lori Chavez-DeRemer

US-Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer tritt zurück. Keystone

Als dritte Frau binnen sieben Wochen verlässt US-Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer die Regierung von Präsident Donald Trump.

Sie werde einen Posten im Privatsektor übernehmen, teilte der Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses, Steven Cheung, auf der Plattform X mit. Ihr Stellvertreter Keith Sonderling soll demnach bis auf Weiteres die Geschäfte führen.

Labor Secretary Lori Chavez-DeRemer will be leaving the Administration to take a position in the private sector. She has done a phenomenal job in her role by protecting American workers, enacting fair labor practices, and helping Americans gain additional skills to improve their… — Steven Cheung (@StevenCheung47) April 20, 2026

Chavez-DeRemer steht seit Monaten wegen mehrerer Untersuchungen unter Druck. Wie US-Medien berichteten, geht es dabei auch um mögliche Verstösse bei der Nutzung von Haushaltsmitteln und Vorwürfe unangemessenen Verhaltens im Amt.

Hier dankt DeRemer Trump für «ausserordentliche Aufgabe»

Hier dankt DeRemer Trump für «ausserordentliche Aufgabe» Als dritte Frau binnen sieben Wochen verlässt US-Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer die Regierung von Präsident Donald Trump. 21.04.2026

Zudem sollen Aufsichtsbehörden Beschwerden über ein problematisches Arbeitsklima im Ministerium prüfen. Drei Mitarbeiterinnen hätten ein «feindliches Arbeitsumfeld» mit Vergeltungsmassnahmen geschildert. Ihr Ehemann wurde Medienberichten zufolge nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens gegenüber Beschäftigten aus dem Ministerium ausgeschlossen. Chavez-DeRemer wies die Vorwürfe zurück.

Chavez-DeRemer war seit März 2025 Arbeitsministerin und zuvor Abgeordnete für Oregon. Ihre Ernennung galt als ungewöhnlich, weil sie im Vergleich zu vielen Republikanern relativ gewerkschaftsfreundliche Positionen vertrat.

Pam Bondi

US-Justizministerin Pam Bondi musste Anfang April zurücktreten. Keystone

Erst Anfang April musste Justizministerin Pam Bondi ihren Posten räumen. «Wir schätzen Pam sehr, und sie wird eine dringend benötigte und wichtige neue Position in der Privatwirtschaft übernehmen», teilte Trump damals mit.

Bondi stand während ihrer kurzen Amtszeit fast durchgehend in der Kritik. Schlagzeilen generierte etwa ihr Umgang mit den Epstein-Akten. Die per Gesetz geforderte Veröffentlichung der Ermittlungsakten fiel in Bondis Zuständigkeit. Dabei kam es zu Störmomenten. Zum Beispiel prangerten Kritiker der Regierung die vielen geschwärzten Stellen in den Akten an. Bondi verstrickte sich auch in Widersprüche rund um die Existenz einer sagenumwobenen Epstein-Kundenliste.

Trump soll zudem auch unzufrieden gewesen sein, dass Bondi ihr Amt nicht entschlossen genug genutzt habe, um juristisch gegen seine Gegner vorzugehen.

Kristi Noem

Kristi Noem polarisierte als US-Heimatschutzministerin. Paul Sancya/AP/dpa

Anfang März hatte Präsident Trump seine umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem entlassen. Unter ihre Verantwortlichkeit fielen die Einsätze der US-Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde ICE in mehreren Städten. Die teils rabiaten Einsätze hatten zu landesweiten Protesten geführt. Kritiker warfen der Regierung unter Noem vor, dabei Bürgerrechte zu verletzen.

Zum Verhängnis wurde Noem aber vor allem auch eine millionenschwere Werbekampagne zur Abschreckung illegaler Migration. Ein republikanischer Senator merkte an, die Kampagne wäre eher zur Selbstvermarktung als zur effektiven Durchsetzung genutzt worden.

Noem behauptete daraufhin, das Budget dafür sei von Trump abgesegnet worden – daraufhin sagte der Senator, das könne er sich nicht vorstellen, denn das bringe Trump in eine «äusserst unangenehme Lage». Trump selbst sagte im Anschluss, er habe nicht zugestimmt.

Vor Chavez-DeRemer, Bondi und Noem mussten in den letzten Wochen auch bereits Männer ihre Posten räumen – allerdings hatten sie kein Ministeramt inne.

Greg Bovino

Greg Bovino galt als Gesicht des rücksichtslosen Vorgehens der Abschiebebehörde ICE. Archivfoto: Jen Golbeck/AP/dpa

Der als Symbolfigur der radikalen Migrations- und Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump bekanntgewordene Grenzschutzkommandeur Greg Bovino ging Mitte März vorzeitig in den Ruhestand.

Kaum ein Name und Gesicht wurde in den USA so sehr mit den umstrittenen Razzien gegen Migranten ohne Aufenthaltsrecht in Verbindung gebracht wie Bovinos. Als «commander at large» – also Chef eines mobilen Kommandos der Border Patrol – war er in mehreren Grossstädten an vorderster Front im Einsatz. Dabei erwarb er sich den Ruf, betont rücksichtslos vorzugehen und seine hochgerüsteten Beamten selbst im Falle auf Video dokumentierter Gewaltexzesse weiter eisern zu verteidigen.

Joe Kent

Wollte seinen Job nicht mehr ausüben: Joe Kent. Keystone

Ebenfalls Mitte März trat Donald Trumps Leiter der Terrorabwehr, Joe Kent, aus Protest gegen den Iran-Krieg spektakulär zurück. «Ich kann diesen Krieg nicht mit gutem Gewissen unterstützen», hatte Kent auf X geschrieben.

In seinem Schreiben an Präsident Trump formulierte er scharfe Kritik an der offiziellen Begründung für den Angriff: «Iran stellte keine unmittelbare Bedrohung für unsere Nation dar», schrieb Kent. Zudem erklärte er: «Es ist klar, dass wir diesen Krieg wegen des Drucks aus Israel und seiner mächtigen amerikanischen Lobby begonnen haben.»

Kurz darauf wurde bekannt, dass das FBI gegen Kent ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, sensible Geheimdienstinformationen weitergegeben zu haben.

Video aus dem Ressort