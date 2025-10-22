  1. Privatkunden
Bizarrer Machtkonflikt Trump fordert 230 Millionen von seinem Justizministerium – für seine Taschen

Philipp Dahm

22.10.2025

Kein Witz: Donald Trump will, dass ihm das Justizminiserium von Pam Bondi (rechts) 230 Millionen Dollar zahlt.
Kein Witz: Donald Trump will, dass ihm das Justizminiserium von Pam Bondi (rechts) 230 Millionen Dollar zahlt.
KEYSTONE

Das US-Justizministerium soll dem US-Präsidenten 230 Millionen Dollar zahlen – als Kompensation für empfundenes Unrecht. Ob es dazu kommt, entscheiden ausgerechnet Offizielle, die gerade noch Trump und seine Vertrauten vor Gericht verteidigt haben, berichtet die «New York Times».

Philipp Dahm

22.10.2025, 17:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die «New York Times» enthüllt, dass Donald Trump administrative Forderungen in Höhe von 230 Millionen Dollar an das Justizministerium stellt.
  • Trump will Kompensation für die Ermittlungen in der Russland-Affäre und die Mar-a-Lago-Razzia wegen geheimer Dokumente.
  • Darüber zu entscheiden hat in der Behörde Todd Blanche, der Trump noch letztes Jahr als Anwalt vertreten hat, oder die Nummer drei in im Ministerium, der zuvor Trump-Vertraute verteidigte.
  • «Es ist furchtbar seltsam»: Ethiker schlagen Alarm – und sogar dem Präsidenten ist bewusst, dass das eine einzigartige Situation ist.
Mehr anzeigen

Der US-Präsident fordert vom Justizministerium 230 Millionen Dollar als Kompensation für empfundenes Unrecht. Das berichtet die «New York Times» (NYT) unter Berufung auf informierte Quellen. Dabei könnten in der Behörde ausgerechnet Leute über die Zahlung entscheiden, die einst Donald Trump und Personen aus seinem engsten Umfeld als Anwälte verteidigt hätten.

Der 79-Jährige hat auf administrativem Wege Forderungen gestellt, die laut NYT oft als Vorstufe einer Klage fungiert. Die erste davon sei bereits Ende 2023 eingereicht worden und betrifft eine vermeintliche Verletzung seiner Rechte bei den Russland-Ermittlungen alias Russiagate. Bei diesen wurde festgestellt, dass Moskau versucht hat, die Wahlen 2016 zu beeinflussen.

Host: Trump is demanding $230 million from the taxpayers as compensation for investigations into him by the DOJ. The mountain of ethical red flags surrounding Trump demanding $230 million from the government he leads with his own AG set to sign off on any settlement is obvious.

[image or embed]

— FactPost (@factpostnews.bsky.social) 21. Oktober 2025 um 22:41

Weil die Bundespolizei FBI und Sonderermittler Robert Mueller dabei auch untersucht haben, ob es Verbindungen zwischen Trumps Kampagne und dem Kreml gab, will der New Yorker demnach eine Kompensation. Eine zweite Forderung stamme vom Sommer 2024: Trump fühlt sich wegen der Durchsuchung seines Luxusclubs Mar-a-Lago im Jahr 2022 hintergangen.

Entscheidet Trumps Ex-Anwalt über Millionen-Segen?

Die Razzia, bei der nach geheimen Dokumenten gesucht worden ist, die Trump trotz mehrfacher Aufforderungen nicht an das Bundesarchiv zurückgegeben hat, habe seine Privatsphäre gestört. Und weil das Justizministerium damals wegen der Sache Anklage erhoben hat, bezichtigt der jetzige Präsident das Amt der «böswilligen Strafverfolgung».

Laut NYT sieht das Reglement des Justizministeriums bei Forderungen, die vier Millionen Dollar übersteigen, zwei Personen vor, die darüber entscheiden: Es sind die Nummer zwei und drei im Ministerium – der United States Deputy Attorney General und der United States Associate Attorney General.

Den ersteren Job bekleidet Todd Blanche, der Trump 2024 in New York vor Gericht vertreten hat, als es um das Schweigegeld für Trumps Affäre Stephanie Clifford ging, die als Stormy Daniels bekannt wurde. Im Februar hat der 51-Jährige bei seiner Anhörung vor dem Amtsantritt gesagt, Trump sei weiter sein Klient, hält die NYT fest.

«Was für ein Hohn»

Die Nummer drei im Justizministerium ist Stanley Woodward Jr.  Er hatte als Anwalt Trump-Vertraute vertreten – etwa als es um geheime Akten oder um den Sturm aufs Kapitol ging. Werden diese beiden Herren es nun wegen Befangenheit ablehnen, in der Sache zu entscheiden?

Der Sprecher des Justizministeriums schreibt der NYT nur so viel: «Alle Beamten werden unter allen Umständen die Leitlinien Beauftragten für Ethik befolgen.» Den hat Justizministerin Pam Bondi jedoch im Juli gefeuert, weiss die US-Zeitung.

One of the best parts of the “Trump wants a $230 million payoff from the DOJ” story: The DOJ said the matter will be steered by officials who will “follow the guidance of career ethics officials.” Left unsaid: Pam Bondi fired the DOJ’s top ethics official in July. www.msnbc.com/rachel-maddo...

[image or embed]

— Steve Benen (@stevebenen.com) 21. Oktober 2025 um 22:03

Weiter heisst es, dass die Behörde nicht verpflichtet wäre, es sofort öffentlich zu machen, falls es eine Zahlung geben sollte. Bennett L. Gershman, ein Ethikprofessor an der Pace University, findet klare Worte: «Was für ein Hohn!»

Und weiter: «Der ethische Konflikt ist so grundlegend und fundamental, dass man keinen Juraprofessor braucht, um ihn zu erklären.» Trumps Leuten müssten darüber befinden, ob Trump Geld bekomme. «Das ist bizarr und fast zu abwegig, um es zu glauben.»

Sogar Trump weiss: «Es ist furchtbar seltsam»

Das Dilemma ist offenbar auch dem Präsidenten bewusst: «Ich bin derjenige, der die Entscheidung trifft, und diese Entscheidung müsste über meinen Schreibtisch gehen, und es ist furchtbar seltsam, eine Entscheidung zu treffen, bei der ich selbst bezahle», sagt Trump, als er auf die Recherche angesprochen wird.

Und: «Ich wurde sehr stark geschädigt, und jedes Geld, das ich bekomme, werde ich für wohltätige Zwecke spenden.» Wie wohltätig die Zwecke sind, muss sich aber erst noch zeigen.

COLLINS: The NYT is reporting your legal team is seeking $230 million from your own DOJ now in response to the investigations into you. Is that something you want? TRUMP: It could be, yeah. I don't even talk to them about it. All I know is they would owe me a lot of money. They rigged the election.

[image or embed]

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 21. Oktober 2025 um 23:16

Jene Millionen, die Trump bei seinen Klagen gegen Medienhäuser eingestrichen hat, sollen in seine präsidiale Bibliothek gesteckt werden. Was Präsidenten hüben wie drüben mit ihren Bibliotheken für Budenzauber betreiben können, beleuchtet dieses sehenswerte Video von «Last Week Tonight»:

USA unter Donald Trump. ICE-Razzia in Chinatown endet in Ausschreitungen +++ 61-Jährige wegen Penis-Kostüm verhaftet

USA unter Donald TrumpICE-Razzia in Chinatown endet in Ausschreitungen +++ 61-Jährige wegen Penis-Kostüm verhaftet

