Trump sinniert über USA ohne Wahlen. US-Präsident Donald Trump will Briefwahl und Wahlmaschinen verbieten. Zugleich deutete er an, dass auch in den USA Wahlen ausgesetzt werden könnten – falls das Land in einen Krieg verwickelt wäre. 18.08.2025

US-Präsident Donald Trump will Briefwahl und Wahlmaschinen verbieten. Zugleich deutete er an, dass auch in den USA Wahlen ausgesetzt werden könnten – falls das Land in einen Krieg verwickelt wäre.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trump kündigte ein Dekret an, das Briefwahl und Wahlmaschinen in den USA verbieten soll.

In einer Pressekonferenz spekulierte er über die Möglichkeit, Wahlen im Kriegsfall auszusetzen.

Rechtlich liegt die Zuständigkeit für die Wahlgesetze bei den Bundesstaaten – Trumps Einfluss ist begrenzt. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Briefwahl und die Nutzung von Wahlmaschinen in den USA zu verbieten. Auf seiner Plattform Truth Social stellte er ein Dekret in Aussicht, mit dem er angeblichen Wahlbetrug unterbinden will. Künftig solle die Stimmabgabe ausschliesslich im Wahllokal mit gedruckten Stimmzetteln erfolgen, «schneller und sicherer», wie er sagte.

Trump behauptete, die USA seien «das einzige Land auf der ganzen Welt», welches eine Wahl per Brief ermögliche. Das stimmt jedoch nicht – so ist die Briefwahl in vielen Teilen Europas, auch in der Schweiz, weit verbreitet.

President Trump's claim that the US is "the only country in the world that uses mail-in voting" isn't true at all.



Multiple democracies, including the UK, Germany, Switzerland, Denmark, Australia, Spain, Austria and others, allow postal voting for all or some of their citizens. pic.twitter.com/Q5R7V8macq — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) August 18, 2025

Besonders brisant wurde Trump bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dabei schwenkte er wiederholt auf innenpolitische Themen ab – und sprach über die Möglichkeit, im Falle eines Kriegs Wahlen auszusetzen.

Hintergrund war die Bemerkung Selenskyjs, dass die Ukraine unter Kriegsrecht keine Wahlen durchführen könne. Trump sinnierte daraufhin über ein Amerika ohne Wahlen: ««Also lassen Sie mich Folgendes sagen: In dreieinhalb Jahren – das heisst, wenn wir zufällig mit jemandem im Krieg wären, gäbe es keine Wahlen mehr. Oh, das wäre wunderbar.» Später fügte Trump an: «Ach, wenn keine Wahlen wären... ich frage mich, was die Fake News dann wohl sagen würden.»

Ein solcher Gedankengang sorgt in den USA für Aufsehen, denn die Verfassung sieht eine Aussetzung von Wahlen nicht vor.

Zuständigkeit bei den Bundesstaaten

Ob Trump seine Ankündigungen mit den Wahlautomaten und der Briefwahl indes überhaupt umsetzen kann, ist fraglich. Für die Ausgestaltung der Wahlgesetze sind in den USA vor allem die Bundesstaaten zuständig. Trump kann sie nicht zwingen, ihre Regeln zu ändern. In vielen Staaten gehören Wahlmaschinen und digitale Auszählungssysteme längst zum Standard.

Trump hat in der Vergangenheit mehrfach behauptet, dass die Briefwahl betrugsanfällig sei. Er weigert sich bis heute, den Wahlsieg von Joe Biden im Jahr 2020 anzuerkennen. Damals war wegen der Corona-Pandemie ein grosser Teil der Stimmen per Briefwahl abgegeben worden.

Sein Vorstoss kommt rund ein Jahr vor den nächsten Zwischenwahlen. Im November 2026 werden das Repräsentantenhaus und ein Teil des Senats neu gewählt.