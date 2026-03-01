US-Präsident Trumpwill einen Regierungswechsel im Iran. Bild: Daniel Torok/White House/dpa

Regierungswechsel verlaufen selten so, wie von den USA geplant. US-Präsident Trump ist eigentlich ein Kritiker von Interventionen, um eine neue Regierung an die Macht zu bringen. Doch jetzt hat er selbst im Iran eingegriffen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Trump strebt nach dem Angriff einen Regierungswechsel im Iran an.

«Jetzt ist es an der Zeit, euer Schicksal in die Hand zu nehmen», sagte Trump kurz nach den ersten Raketenangriffen.

Die Geschichte zeigt, dass Regierungswechsel selten so verlaufen, wie sie die USA geplant haben. Mehr anzeigen

Es dauerte nur etwa eine Stunde nach dem Beginn der ersten Raketenangriffe der USA und Israels auf den Iran, da machte Präsident Donald Trump deutlich, dass er einen Regierungswechsel im Iran anstrebe. «Jetzt ist es an der Zeit, euer Schicksal in die Hand zu nehmen», sagte er in einem Video an die iranische Landesbevölkerung gerichtet. «Dies ist der Moment zum Handeln. Lasst ihn nicht verstreichen.»

Kompliziert klingt Trumps Anliegen erstmal nicht – die unpopuläre iranische Regierung ist durch heftige Luftangriffe geschwächt worden, einige ihrer ranghohen Anführer sind tot oder werden vermisst. Zudem hat Washington seine Unterstützung zugesagt. Wie schwer ist es also, eine unterdrückerische Regierung auszutauschen? Wenn man einen Blick auf die Geschichte wirft: womöglich sehr schwer.

Ein Regierungswechsel war für Washington bereits in den 1960ern und 1970ern in Vietnam, 1989 in Panama, in den 1980er Jahren in Nicaragua, und in den Jahren nach den Terroranschlägen vom 11. September Anfang der 2000er im Irak und in Afghanistan ein Thema. Vor wenigen Wochen führten die USA einen Regierungswechsel in Venezuela herbei.

Auch im Iran gab es schon Bestrebungen der USA in Richtung eines Regierungswechsels. 1953 half der US-Auslandsgeheimdienst CIA, einen Putsch einzuleiten, der den demokratisch gewählten Regierungschef stürzte und dem Schah Mohammed Reza Pahlavi nahezu absolute Macht erteilte. Der Schah wurde dann bei der Islamischen Revolution 1979 nach jahrzehntelanger, zunehmend unbeliebter Herrschaft im Iran gestürzt. Sein Fall zeigt, dass Regierungswechsel selten so verlaufen, wie von den USA geplant.

Videos zeigen Angriff auf Teheran Neue Videos aus Irans Hauptstadt zeigen den Angriff am frühen Samstagmorgen. Dichter Rauch steigt über der Stadt auf. 28.02.2026

Versuche, den USA freundlich gesinnte Regierungen in anderen Ländern zu etablieren, beginnen häufig mit einer klaren Absicht. Doch oft folgen politische Probleme: aus der Hoffnung auf Demokratie wird mitunter ein Bürgerkrieg, Diktatoren folgen nicht mehr dem US-Willen und Soldaten der USA kehren in Leichensäcken nach Hause zurück.

Trump hat Streben nach Regierungswechseln kritisiert

2016 hatte Trump gesagt, dass die USA eine «gescheiterte Politik der Nationenbildung und des Regimewechsels aufgeben» müssten. 2025 sagte er in einer Rede in Saudi-Arabien: «Am Ende haben die sogenannten «Nationenbauer» viel mehr Nationen verwüstet als die aufgebaut haben.» Dabei machte er sich über Versuche der USA in Afghanistan und im Irak lustig. Die sogenannten Interventionisten hätten «in komplexen Gesellschaften interveniert, die sie noch nicht einmal verstanden».

Nach Trumps Angriff auf den Iran vom Samstag stellt sich die Frage: Versteht die derzeitige US-Regierung, worauf sie sich eingelassen hat?

Definition von Regierungswechsel im Iran unklar

Die iranische Wirtschaft liegt in Trümmern, selbst nach der brutalen Niederschlagung von Protesten im Januar gibt es immer noch viele Kritikerinnen und Kritiker der theokratischen Regierung. Viele wichtige Stellvertreter und Verbündete des Irans – die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon und die Assad-Regierung in Syrien – sind geschwächt oder gestürzt worden. Am Sonntag bestätigten iranische Staatsmedien, dass Israel und die USA den Obersten Führer, Ajatollah Ali Chamenei, getötet haben..

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Die USA haben keinen Plan für die Zeit nach dem Krieg vorgelegt. Zudem ist die Trump-Regierung womöglich gar nicht an einem vollständigen Sturz der iranischen Regierung interessiert. So wie in Venezuela könnte es bereits potenzielle Verbündete innerhalb der Regierung geben, die bereit sind, das Machtvakuum zu füllen.

«Doch gibt es Vieles, das zwischen jetzt und einem möglichen solchen Szenario passieren muss», sagt der Exekutivdirektor der Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies, Jonathan Schanzer. «Es muss den Eindruck geben, dass es keine Rettung für das Regime als solches gibt, und dass sie mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten werden müssen.»

Im Iran, wo die ranghöchsten Vertreter des Staats über Ideologie und Religion stark miteinander verbunden sind, könnte das äusserst schwer werden. «Die Frage, die sich mir jetzt stellt, lautet: «Ist es uns gelungen, die Ränge des Regimes zu durchdringen, die keine echten Anhänger, sondern pragmatischer sind?» Denn ich glaube nicht, dass die echten Anhänger die Seite wechseln werden.»

Aktuell ist es noch zu früh, um zu wissen, ob sich politisch etwas in Teheran verändern wird. Die nächste Staatsspitze könnte genauso unterdrückerisch wie die bisherige sein, oder im Inland als unrechtmässige Marionette der USA betrachtet werden.

«Wir werden sehen, ob Elemente des Regimes gegeneinander vorgehen», sagt ein Professor für strategische Studien an der University of St. Andrews in Schottland, Phillips O'Brien. «Luftmacht kann eine Führung schädigen», sagt er. «Aber sie kann nicht garantieren, dass man etwas Neues herbeiführt.»

US-Interventionen können Bürgerkriege nach sich ziehen

Ein direktes Eingreifen der USA habe selten «zu langfristiger demokratischer Stabilität geführt», sagt der auf Lateinamerika spezialisierte Christopher Sabatini von der Londoner Denkfabrik Chatham House. Sabatini verweist auf Guatemala, wo eine Intervention der USA in den 1950er Jahren einen 40 Jahre langen Bürgerkrieg auslöste, in dem mehr als 200'000 Menschen getötet wurden.

Nach iranischen Attacken – Touristen stranden in Dubai Nach Raketenangriffen haben russische Touristen in Dubai die Nacht in Parkhäusern und Kellern verbracht. Hotels verteilten Matratzen sowie Essen und Wasser, während Strände geschlossen blieben und die Stadt sich zusehends leerte. 01.03.2026

Dann gibt es noch Nicaragua, wo die Unterstützung der Contra-Rebellen gegen die Regierung der Sandinisten in den 1980ern ebenfalls einen längeren Bürgerkrieg nach sich zog, der zehntausende Menschen das Leben kostete, die Wirtschaft ruinierte, und die politische Spaltung vertiefte.

Venezuela als Vorbild?

Die Entwicklungen in Venezuela nach dem Sturz Maduros durch die Trump-Regierung könnten Hinweise darauf liefern, was das Weisse Haus in Teheran erreichen will. Viele Beobachterinnen und Beobachter waren davon ausgegangen, dass sich die US-Regierung hinter die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado stellen würde, die seit langem das Gesicht des politischen Widerstands gegen die sozialistische Maduro-Regierung in Venezuela gewesen ist. Doch Machado kam nicht zum Zug, Washington zeigte sich stattdessen zur Zusammenarbeit mit Maduros Stellvertreterin Delcy Rodríguez bereit.

«Es gibt Menschen, die behaupten könnten, dass das, was wir in Venezuela getan haben, kein Regimewechsel ist», sagt Schanzer. «Das Regime ist noch im Amt. Es gibt nur eine Person, die fehlt.»