Trump will Fed-Chef loswerden – und riskiert globales Wirtschafts-Beben

Dax-Anleger unbeeindruckt von Spekulationen um Fed-Chef Powell

STORY: Nach den jüngsten Verlusten haben die Dax-Anleger am Donnerstag wieder beherzt bei Aktien zugegriffen. Der deutsche Leitindex stieg in der Spitze um 1,3 Prozent auf 24.315 Punkte und näherte sich damit seinem Rekordhoch, das er vor einer Woche erreicht hatte. Unbeeindruckt zeigten sich die Anleger von den wieder aufgeflammten Spekulationen auf eine möglicherweise schon bald anstehende Entlassung des Fed-Chefs Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Auch aus Sicht der Finanzexperten in Deutschland überschreitet Trump hier eine rote Linie: O-Ton Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte RoboMarkets: «Der Mann ist integer, er hat ihn ja selbst berufen vor einigen Jahren, und er kann ihn nicht einfach so absetzen. Das funktioniert nicht. Nur die Politik der Nadelstiche gegen ihn wird immer schlimmer, und er startet jetzt mehrere Testballons. Ich habe schon gehört, die Castingshow hätte begonnen für den Nachfolger. Wir sind ja, fast in einem Jahr ist es so weit, dass er abtritt, aber es ist halt irgendwie unwürdig, diese ganze Geschichte, weil einfach, das geht einfach nicht. Ich meine, Trump überzieht da eine rote Linie. Und die Berater sollten ihn doch wirklich wieder einfangen.» An der Wall Street hatte am Mittwoch ein Bericht über eine eventuell kurzfristige Absetzung Powells durch Trump für Irritationen gesorgt. Zweifel an der Unabhängigkeit der Zentralbank brachten auch die US-Währung vorübergehend unter Druck. Als der US-Präsident den Medienbericht als falsch zurückwies, beruhigten sich die Märkte wieder. Analysten blieben allerdings vorsichtig. Für viele stellt sich die Frage, ob Trump doch noch nach Wegen sucht, Powell zu feuern. Zu den grössten Dax-Gewinnern zählten in den ersten Handelsminuten am Donnerstag die Aktien von Siemens mit einem Plus von 3,8 Prozent.

17.07.2025