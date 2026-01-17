Was bedeutet Trumps beispielloser Schritt für Europa und die Nato?

US-Präsident Donald Trump stösst seine europäischen Verbündeten mit der Zoll-Ankündigung vor den Kopf. Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa (Archivbild)

Donald Trump eskaliert den Konflikt um Grönland: Der US-Präsident kündigt Strafzölle gegen europäische Unterstützer der Insel an. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News

US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle in Höhe von zehn Prozent gegen acht europäische Staaten angekündigt, die sich seinen Grönland-Plänen widersetzen.

Sollte bis zum 1. Juni keine Einigung erfolgen, sollen die Zölle auf 25 Prozent steigen.

Die Kritik aus den betroffenen Staaten sowie der EU fällt zum Teil deutlich aus.

Mit seiner Zoll-Ankündigung eskaliert Trump den Grönland-Streit und stösst seine europäischen Verbündeten einmal mehr vor den Kopf. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump will mit Strafzöllen einen Strich unter den Grönland-Streit setzen und einen Verkauf an die USA erzwingen. Die europäische Wirtschaft würde von den neuen, zusätzlichen Zöllen, die ab 1. Februar gelten sollen, hart getroffen.

Trump ärgert sich, dass Soldaten europäischer Staaten nach Grönland geschickt worden sind. Er will Grönland den USA einverleiben. Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Was genau hat Trump angekündigt?

Ab 1. Februar werden zusätzliche Zölle in Höhe von 10 Prozent für Waren, die in die USA gesendet werden, erhoben. Ab dem 1. Juni soll der Zollsatz dann auf 25 Prozent erhöht werden – die Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Verkauf der Arktisinsel an die USA zustande kommt. Der Schritt würde die Wirtschaft in Europa schwer treffen. Aktuell gilt ohnehin schon ein Zollsatz von 15 Prozent für die meisten EU-Exporte nach Amerika.

Betroffen von der neuen zusätzlichen Zoll-Ankündigung sind Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande und Finnland. Das sind alles Nato-Verbündete der USA. Der Schritt Trumps ist beispiellos.

Wie fällt die Reaktion der Europäer aus?

Die Kritik fiel recht deutlich aus: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa warnten vor einer Untergrabung der transatlantischen Beziehungen und vor einer «Abwärtsspirale». In Dänemark sei man überrascht über Trumps Drohung, teilte Aussenminister Lars Løkke Rasmussen mit.

Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law.



They are essential for Europe and for the international community as a whole.



We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2026

Laut dem Vorsitzenden der konservativen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber, stellen Trumps Drohungen das im vergangenen Jahr geschlossene Handelsabkommen der EU mit den USA in Frage. «Die EVP befürwortet das EU‑US‑Handelsabkommen, aber angesichts von Donald Trumps Drohungen in Bezug auf Grönland ist eine Zustimmung derzeit nicht möglich», schrieb der CSU-Politiker im Onlinedienst X. «Die 0‑Prozent‑Zölle auf US‑Produkte müssen ausgesetzt werden.»

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson schrieb in einem X-Beitrag, man lasse sich nicht erpressen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von «inakzeptablen» Zollandrohungen, die in der aktuellen Diskussion nichts zu suchen hätten.

Und selbst der britische Premierminister Keir Starmer, der eigentlich eine gute Beziehung zu Trump pflegt, sagte, es sei «völlig falsch», Verbündete mit Zöllen zu bestrafen. Er wolle dies direkt mit der US-Regierung besprechen.

Our position on Greenland is very clear – it is part of the Kingdom of Denmark and its future is a matter for the Greenlanders and the Danes.



We have also made clear that Arctic Security matters for the whole of NATO and allies should all do more together to address the threat… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 17, 2026

Für Sonntag hat die EU indessen eine Krisensitzung einberufen. Nach den jüngsten Ankündigungen der USA sei für den Nachmittag eine ausserordentliche Sitzung auf Botschafterebene einberufen worden, teilte die derzeitige zypriotische Ratspräsidentschaft mit. Ob dabei mögliche Gegenmassnahmen besprochen werden, blieb zunächst unklar.

Welche Optionen hat Europa?

Als konkrete Massnahmen wären Gegenzölle eine denkbare Option und die Einschränkung von Marktzugängen. Ende 2023 hatte die EU sich ein Instrument gegeben, um sich gegen handelspolitischen Druck zu wehren. Dabei geht es laut der entsprechenden Verordnung um eine Situation, in der ein Drittland versucht, die EU oder einen Mitgliedstaat durch Handelsmassnahmen zu einer bestimmten Entscheidung zu bewegen.

Die Bandbreite der möglichen Gegenmassnahmen ist demnach weit gefasst: Zölle, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen für Waren und Dienstleistungen oder verschiedene Beschränkungen für den Zugang zum EU-Markt. Das alles kann die EU-Kommission beschliessen. Allerdings heisst es in der entsprechenden Verordnung auch, die Gegenmassnahmen seien nur ein letztes Mittel und müssten verhältnismässig sein.

Doch zugleich werden die Nato-Verbündeten aus Europa wohl viel dafür tun, damit der Streit mit Trump nicht weiter eskaliert. Denn: Die Nato braucht die USA als Bündnispartner.

Warum stellt sich Trump gegen die europäischen Staaten?

Offensichtlich hat der US-Präsident es zuletzt als Provokation empfunden, dass mehrere europäische Länder in den vergangenen Tagen einige Soldaten auf die Arktisinsel geschickt haben für eine Erkundungsmission vor einer Militärübung.

Diese wird von Dänemark angeführt. Darauf geht der US-Präsident in seinem Post auf Truth Social ein: Die nun abgestraften Länder seien «für unbekannte Zwecke» auf die Insel gereist.

Warum sind die Soldaten überhaupt auf Grönland?

Laut dem deutschen Bundesverteidigungsministerium geht es darum, «die Möglichkeiten der Gewährleistung der Sicherheit mit Blick auf russische und chinesische Bedrohungen in der Arktis zu eruieren». Dies erfolge auf Einladung und unter der Führung des Bündnispartners Dänemark. «Ziel ist es, dass wir uns ein fundiertes Bild vor Ort verschaffen, für weitere Gespräche und Planungen innerhalb der Nato.»

Erst am Mittwoch hatten sich der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen und die für Aussenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt mit US-Aussenminister Marco Rubio sowie US-Vizepräsident JD Vance in Washington getroffen – und gingen ohne Einigung auseinander.

Welches Zeichen sendet Trump Richtung Europa?

Ein ganz klares: In dem «Spiel» – wie es Trump nennt und damit ein Kräftemessen mit Russland und China meint – könnten nur die USA erfolgreich mitspielen. Der Tenor lautet: Europa kann es mit solchen Gegnern nicht aufnehmen. Der US-Präsident unterstellt bei seinen Annexionsplänen, dass China und Russland Grönland im Nordatlantik haben wollen. Er nennt nationale Sicherheitsinteressen der USA als Grund für den Kaufanspruch.

Trump stösst die Europäer mit seinem Vorgehen vor den Kopf und stellt sie bloss. Dänemark degradiert er in seinen Reden seit Tagen, indem er die Sicherheitsvorkehrungen des Landes für Grönland mit der Präsenz von zwei Hundeschlitten umschreibt.

Das weitgehend autonome Grönland gehört zum Hoheitsgebiet Dänemarks. Die Insel ist zu vier Fünfteln mit Eis bedeckt und sechsmal so gross wie Deutschland, hat aber nur knapp 57'000 Einwohner. Die Insel ist wegen ihres Rohstoffreichtums und als Basis für die militärische Kontrolle der Arktis interessant.

Stimmt das mit der russischen und chinesischen Präsenz?

China macht einigen westlichen Militärs Sorgen. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa, Alexus G. Grynkewich, sagte jüngst zu möglichen Bedrohungen durch China, das Land trete vor allem im hohen Norden immer aggressiver auf. So schickten die Chinesen Forschungsschiffe in die Region, die dann unter wissenschaftlichem Deckmantel vermutlich militärische Erkundungen vornähmen. In der jüngsten eisfreien Jahreszeit seien Schiffe ausserordentlich lange vor der Nordküste Alaskas geblieben. Zudem gebe es gemeinsame Patrouillen mit den Russen.

Der Chef des Arktischen Kommandos, Søren Andersen, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): «Ich bin seit zweieinhalb Jahren Kommandeur hier oben. Ich habe hier keine russischen oder chinesischen Kriegsschiffe gesehen.» Natürlich arbeiteten China und Russland im Arktischen Ozean zusammen, aber nicht in der Nähe von Grönland. «Eher in Richtung Alaska, in russischen Gewässern, etwa im Bereich der Beringstrasse – aber nicht hier.»