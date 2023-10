Falsche Angaben über Vermögen: US-Richter wirft Trump Betrug vor Ist Donald Trump ein Betrüger? Ja, sagt zumindest ein New Yorker Richter. Dieser wirft Trump vor, jahrelang den Firmenwert seiner Trump Organization manipuliert und damit Betrug begangen zu haben. Der Ex-Präsident, seine Söhne sowie leitende Mitarbeiter hätten den Wert des Unternehmens in Geschäftsberichten systematisch zu hoch angesetzt, um zu günstigeren Konditionen an Kredite und Versicherungsverträge zu kommen, heisst es in einer vorläufigen Entscheidung. 28.09.2023

Donald Trump will zum Auftakt eines Zivilprozesses um Betrugsvorwürfe am heutigen Montag persönlich vor Gericht in New York erscheinen.

Der frühere US-Präsident wetterte gegen den zuständigen Richter Arthur Engoron, der bereits vergangene Woche befand, dass sich Trump des Betrugs schuldig gemacht habe.

Trump habe jahrelang den Firmenwert seiner Trump Organization manipuliert und damit Betrug begangen, urteilte der Richter.

Der Ex-Präsident, seine Söhne sowie leitende Mitarbeiter hätten den Wert des Unternehmens in Geschäftsberichten systematisch zu hoch angesetzt, um zu günstigeren Konditionen an Kredite und Versicherungsverträge zu kommen, hiess es in einer vorläufigen Entscheidung von Richter Arthur Engoron am Dienstag. Am kommenden Montag soll der von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James angestrengte Zivilprozess gegen Trump beginnen. Ein abschliessendes Urteil wird für Dezember erwartet.

Dies kündigte der ehemalige US-Präsident am Sonntagabend (Ortszeit) auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social an. «Ich werde morgen zum Gericht gehen, um für meinen Namen und meinen Ruf zu kämpfen», schrieb er. Trump attackierte in seinem Post zudem die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, die die Anklage gegen ihn erhoben hatte.

Zudem wetterte er gegen den zuständigen Richter Arthur Engoron, der bereits vergangene Woche befand, dass sich Trump des Betrugs schuldig gemacht habe.

Generalstaatsanwältin James wirft dem Ex-Präsidenten unter anderem vor, Vermögenswerte in Geschäftsberichten falsch angegeben zu haben, um etwa günstigere Konditionen bei Krediten oder Versicherungen zu bekommen. In diesem zentralen Punkt der Klage ordnete Richter Engoron am vergangenen Dienstag an, dass Gewerbescheine für Trump-Unternehmen in New York eingezogen werden und die Firmen unter Aufsicht eines Treuhänders kommen sollten.

Möglicherweise Trump Tower aufgeben

Das Urteil könnte den Ex-Präsidenten letztlich dazu zwingen, symbolträchtige Immobilien wie den Trump Tower in Manhattan aufzugeben. Trump stritt jegliches Fehlverhalten ab.

dpa