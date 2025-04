Trump will Krim an Russland abtreten – Details aus Geheim-Plan kommen ans Licht

Trump sieht einen Friedensplan vor, den die Ukraine kaum unterstützen dürfte. Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa

Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs drängt Donald Trump auf rasche Einigungen – doch neue Dokumente zeigen: Die USA, Europa und die Ukraine liegen bei zentralen Fragen weit auseinander.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trump will die Krim formell Russland zusprechen, was die Ukraine strikt ablehnt

Ukrainische und europäische Vertreter legen eigene Friedensvorschläge vor

Auch bei Sicherheitsgarantien und Sanktionen gibt es grosse Meinungsverschiedenheiten Mehr anzeigen

Im Bemühen um eine schnelle Beendigung des Krieges in der Ukraine schlägt US-Präsident Donald Trump weitreichende Zugeständnisse an Russland vor – doch diese stossen auf massiven Widerstand bei der Ukraine und ihren europäischen Partnern. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, die Einsicht in die vertraulichen Entwürfe der Verhandlungen hatte.

Wie aus den Dokumenten hervorgeht, will Trumps Sondergesandter Steve Witkoff im Namen der USA nicht nur Russlands Kontrolle über die 2014 annektierte Krim offiziell anerkennen, sondern auch faktisch die russische Herrschaft über Teile des südlichen und östlichen ukrainischen Staatsgebiets absegnen. US-Aussenminister Marco Rubio bezeichnete die Papiere laut Reuters als ein «breites Rahmenwerk» zur Klärung der Differenzen.

Anders als die amerikanischen Vorschläge verlangen die von der Ukraine und Europa ausgearbeiteten Gegenvorschläge, territoriale Fragen erst nach einem Waffenstillstand zu verhandeln – eine Anerkennung russischer Gebietsgewinne wird klar ausgeschlossen.

Grosse Differenzen bei Sicherheitsgarantien

Auch bei den Sicherheitsgarantien gehen die Vorstellungen weit auseinander. Laut Witkoff-Entwurf soll die Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichten und sich auf vage formulierte Schutzversprechen durch europäische Partner verlassen. Die ukrainisch-europäische Antwort hingegen fordert ein klares Schutzabkommen nach Art des Nato-Verteidigungsbündnisses und die freie Stationierung befreundeter Truppen auf ukrainischem Boden.

Wirtschaftlich will Trump Russland durch die sofortige Aufhebung der Sanktionen entgegenkommen, wie Reuters weiter schreibt. Kiew und Europa hingegen setzen auf eine schrittweise Lockerung, gekoppelt an den tatsächlichen Friedensfortschritt. Zudem fordern sie, dass eingefrorene russische Vermögenswerte zur Entschädigung der Ukraine verwendet werden.

«Krim bleibt russisch»

Parallel dazu sorgte ein Interview von Donald Trump mit dem Magazin Time für zusätzliche Spannung. Darin stellte der US-Präsident klar: «Die Krim wird bei Russland bleiben.» Trump betonte: «Die Russen waren dort schon lange, lange bevor unsere Gespräche überhaupt begannen. Die Menschen auf der Krim sprechen mehrheitlich Russisch.» Er fügte hinzu: «Selenskyj versteht das, und jeder versteht das.»

Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hingegen bleibt die Rückgabe der Krim unverhandelbar. Er hatte mehrfach betont, dass jede Abtretung gegen die ukrainische Verfassung verstossen würde. Russland hatte die Krim 2014 völkerrechtswidrig annektiert und seitdem militärisch stark ausgebaut.