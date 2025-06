Trump will massenhaft Migranten nach Guantánamo abschieben

Der US-Marinestützpunkt Guantánamo Bay auf Kuba ist berüchtigt wegen eines umstrittenen Gefangenenlagers. Ramon Espinosa/AP/dpa

Guantanamo Bay, einst Synonym für den «Krieg gegen den Terror», wird laut Plänen der Trump-Regierung zum neuen Schauplatz der US-Migrationspolitik. Die Kritik ist gross.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump plant laut internen Dokumenten, bis zu 30'000 irreguläre Migranten auf die US-Militärbasis Guantanamo Bay zu verlegen.

Die Massnahme soll offiziell der Entlastung der Abschiebezentren dienen.

Schon ab dieser Woche könnten 9000 Personen, darunter auch rund 800 Europäer, dorthin überführt werden – ohne Vorwarnung an die Herkunftsländer. Mehr anzeigen

Donald Trump will Tausende irreguläre Migranten nach Guantanamo Bay verlegen. Das geht aus internen Regierungsdokumenten hervor, die Politico vorliegen. Demnach sollen bereits ab dieser Woche bis zu 9000 Personen für eine Verlegung auf die Militärbasis geprüft werden. Bisher waren dort seit Februar rund 500 Migranten zeitweise untergebracht worden.

Der Schritt sei Teil eines Plans, den Trump bereits im Januar öffentlich machte: Das Gefangenenlager auf Kuba, berüchtigt durch die Inhaftierung von Terrorverdächtigen nach dem 11. September 2001, soll künftig bis zu 30'000 Migranten beherbergen. Offiziell dient die Aktion dazu, Platz in US-amerikanischen Abschiebezentren zu schaffen – doch der symbolische Charakter ist unübersehbar: Die Botschaft an potenzielle Migranten lautet Abschreckung.

Laut den Dokumenten könnten die ersten Transfers bereits am Mittwoch beginnen. Die Migranten sollen nur vorübergehend in Guantanamo verbleiben, ehe sie in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden. Eine Vorwarnung an die betroffenen Staaten sei nicht vorgesehen. Auf Anfrage von «Politico» wollten weder das Heimatschutzministerium noch das Aussenministerium Stellung nehmen.

Europäer auch betroffen

Brisant: Auch rund 800 Europäer – darunter 170 Russen, 100 Rumänen und ein Österreicher – sollen für die Verlegung infrage kommen. Diese Pläne alarmieren US-Diplomaten, die betonen, dass europäische Staaten in der Regel kooperationsbereit seien und eine Inhaftierung auf Guantánamo unnötig sei. Ein hoher Beamter des Aussenministeriums sprach gar von einer Taktik, um «zu schockieren und zu verstören».

Parallel dazu läuft ein Sammelklageverfahren in Washington gegen die Nutzung Guantánamos für Migranten. Die Bürgerrechtsorganisation ACLU wirft der Regierung vor, dort gezielt menschenunwürdige Bedingungen zu schaffen – inklusive mangelnder Versorgung, dreckiger Kleidung und Rattenbefall. Ziel sei es, Migranten durch Angst zur freiwilligen Ausreise zu drängen.

Symbol für «Krieg gegen den Terror»

Die Einrichtung auf kubanischem Boden existiert seit 1903 und war einst Dreh- und Angelpunkt im «Krieg gegen den Terror». Nun soll sie offenbar zur Abschiebemaschinerie umfunktioniert werden. Kritiker monieren nicht nur die Symbolwirkung, sondern auch die praktischen Hürden: hohe Kosten, tropisches Klima, fehlende medizinische Versorgung – und der Missbrauch militärischer Infrastruktur für innenpolitische Zwecke.

Währenddessen fordert Trumps Chefstratege Stephen Miller täglich 3000 Festnahmen durch die Einwanderungsbehörde. Gleichzeitig drängt die Regierung den Kongress zu höheren Budgets für neue Abschiebezentren – während sie auf Guantánamo bereits Fakten schafft.