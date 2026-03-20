Trump will offenbar iranische Ölinsel Charg besetzen lassen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Es gibt grosse Risiken» Trump will offenbar iranische Ölinsel Charg besetzen lassen

Oliver Kohlmaier

20.3.2026

Die Insel Charg, rund 26 Kilometer vom Festland entfernt.
Die Insel Charg, rund 26 Kilometer vom Festland entfernt.
EPA/EUROPEAN UNION, COPERNICUS SENTINEL-2 IMAGERY HANDOUT/KEYSTONE

Trump will die Blockade der Strasse von Hormus unbedingt brechen. Einem Medienbericht zufolge erwägt der US-Präsident nun sogar, die wichtige Ölinsel Charg im Persischen Golf zu besetzen. Der Schritt wäre riskant.

Redaktion blue News

20.03.2026, 15:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Trump erwägt einem Medienbericht zufolge, die iranische Insel Charg besetzen zu lassen, um die Blockade der Strasse von Hormus zu brechen.
  • Über die Insel im persischen Golf werden fast alle iranischen Ölexporte abgewickelt.
  • Vergangene Woche haben die USA die Insel bereits angegriffen, aber nur militärische Ziele bekämpft. Die Ölanlagen blieben unversehrt.
Mehr anzeigen

Die USA versuchen mit allen Mitteln, die Blockade der wichtigen Strasse von Hormus zu brechen. Um dieses Ziel zu erreichen, erwägt die Trump-Regierung nun offenbar, die iranische Insel Charg zu besetzen oder zumindest zu blockieren. Dies berichtet das US-Nachrichtenportal «Axios» unter Berufung auf vier Insider.

Demnach könnten erstmals im Konflikt US-Bodentruppen in die Schusslinie geraten. Ein ranghoher Beamter sagte Axios: «Er (Trump, Anm.) will, dass die Strasse von Hormus offen bleibt. Wenn er dafür die Insel Charg einnehmen muss, wird er das tun. Wenn er sich für eine Invasion über die Küste entscheidet, wird das geschehen. Aber diese Entscheidung ist noch nicht gefallen.»

Angriff auf den Iran. «Schlacht um Hormus» – jetzt greifen die USA mit Jets und Helikoptern an

Angriff auf den Iran«Schlacht um Hormus» – jetzt greifen die USA mit Jets und Helikoptern an

«Wirtschaftlicher Schlag für das Regime»

Charg ist eine etwa acht Kilometer lange Koralleninsel im Persischen Golf, etwa 26 Kilometer vom Festland entfernt, und ein wichtiger Umschlagplatz für den Iran. Bis zu 90 Prozent der Ölexporte des Landes werden dort abgewickelt.

Dem Bericht zufolge ist US-Präsident Donald Trump von der Idee angetan, die Insel einfach zu besetzen, da dies einen «wirtschaftlichen Schlag für das Regime» bedeuten würde. Teheran würden durch den Verlust der Ölinsel wichtige finanzielle Zuflüsse entzogen. «Es gibt grosse Risiken. Es gibt grosse Chancen. Der Präsident ist noch nicht so weit, und wir sagen auch nicht, dass er es sein wird», so einer der Offiziellen.

Bisherige Angriffe verschonen Ölanlagen

Charg war in den ersten beiden Kriegswochen von den Angriffen der USA und Israels weitgehend verschont geblieben. Vergangene Woche jedoch haben die USA rund 90 militärische Ziele der Insel bombardiert, die Ölexportanlagen blieben dabei allerdings unversehrt. US-Präsident Donald Trump warnte, er werde die bisherige Linie, keine Ölanlagen anzugreifen, überdenken, sollten der Iran oder andere Länder «etwas unternehmen», um die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus zu behindern.

Sollten die USA versuchen, die Charg einzunehmen, könnte dies erstmals Bodentruppen in Gefahr bringen. Dem Bericht zufolge soll eine solche Operation wohl erst gestartet werden, wenn das US-Militär die militärischen Kapazitäten Irans rund um die Strasse von Hormus  geschwächt hat. «Wir brauchen etwa einen Monat, um die Iraner durch Luftangriffe weiter zu schwächen, die Insel einzunehmen und sie dann in der Hand zu haben, um sie für Verhandlungen zu nutzen», zitiert Axios eine weitere Quelle.

Mehr zum Thema

Der Iran-Krieg hat Folgen. Warum Donald Trump jetzt die Wähler weglaufen

Der Iran-Krieg hat FolgenWarum Donald Trump jetzt die Wähler weglaufen

Nach Rücktritt wegen Iran-Krieg. FBI ermittelt gegen Trumps Ex-Terrorabwehr-Chef

Nach Rücktritt wegen Iran-KriegFBI ermittelt gegen Trumps Ex-Terrorabwehr-Chef

Wegen Iran-Krieg. Bundesrat schränkt Rüstungsexporte in die USA ein

Wegen Iran-KriegBundesrat schränkt Rüstungsexporte in die USA ein

Meistgelesen

Chuck Norris ist gestorben
«Schlacht um Hormus» – jetzt greifen die USA mit Jets und Helikoptern an
Frankreich stoppt erneut Tanker von Putins Schattenflotte +++ Bedingungen für Teil-Waffenruhe
Stefanie Grob gewinnt letzte Europa-Cup-Abfahrt des Winters ++ Männer feiern Dreifachsieg
Trump will offenbar iranische Ölinsel Charg besetzen lassen