Trump will offenbar iranische Ölinsel Charg besetzen lassen

Die Insel Charg, rund 26 Kilometer vom Festland entfernt. EPA/EUROPEAN UNION, COPERNICUS SENTINEL-2 IMAGERY HANDOUT/KEYSTONE

Trump will die Blockade der Strasse von Hormus unbedingt brechen. Einem Medienbericht zufolge erwägt der US-Präsident nun sogar, die wichtige Ölinsel Charg im Persischen Golf zu besetzen. Der Schritt wäre riskant.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Trump erwägt einem Medienbericht zufolge, die iranische Insel Charg besetzen zu lassen, um die Blockade der Strasse von Hormus zu brechen.

Über die Insel im persischen Golf werden fast alle iranischen Ölexporte abgewickelt.

Vergangene Woche haben die USA die Insel bereits angegriffen, aber nur militärische Ziele bekämpft. Die Ölanlagen blieben unversehrt. Mehr anzeigen

Die USA versuchen mit allen Mitteln, die Blockade der wichtigen Strasse von Hormus zu brechen. Um dieses Ziel zu erreichen, erwägt die Trump-Regierung nun offenbar, die iranische Insel Charg zu besetzen oder zumindest zu blockieren. Dies berichtet das US-Nachrichtenportal «Axios» unter Berufung auf vier Insider.

Demnach könnten erstmals im Konflikt US-Bodentruppen in die Schusslinie geraten. Ein ranghoher Beamter sagte Axios: «Er (Trump, Anm.) will, dass die Strasse von Hormus offen bleibt. Wenn er dafür die Insel Charg einnehmen muss, wird er das tun. Wenn er sich für eine Invasion über die Küste entscheidet, wird das geschehen. Aber diese Entscheidung ist noch nicht gefallen.»

«Wirtschaftlicher Schlag für das Regime»

Charg ist eine etwa acht Kilometer lange Koralleninsel im Persischen Golf, etwa 26 Kilometer vom Festland entfernt, und ein wichtiger Umschlagplatz für den Iran. Bis zu 90 Prozent der Ölexporte des Landes werden dort abgewickelt.

Dem Bericht zufolge ist US-Präsident Donald Trump von der Idee angetan, die Insel einfach zu besetzen, da dies einen «wirtschaftlichen Schlag für das Regime» bedeuten würde. Teheran würden durch den Verlust der Ölinsel wichtige finanzielle Zuflüsse entzogen. «Es gibt grosse Risiken. Es gibt grosse Chancen. Der Präsident ist noch nicht so weit, und wir sagen auch nicht, dass er es sein wird», so einer der Offiziellen.

Bisherige Angriffe verschonen Ölanlagen

Charg war in den ersten beiden Kriegswochen von den Angriffen der USA und Israels weitgehend verschont geblieben. Vergangene Woche jedoch haben die USA rund 90 militärische Ziele der Insel bombardiert, die Ölexportanlagen blieben dabei allerdings unversehrt. US-Präsident Donald Trump warnte, er werde die bisherige Linie, keine Ölanlagen anzugreifen, überdenken, sollten der Iran oder andere Länder «etwas unternehmen», um die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus zu behindern.

Sollten die USA versuchen, die Charg einzunehmen, könnte dies erstmals Bodentruppen in Gefahr bringen. Dem Bericht zufolge soll eine solche Operation wohl erst gestartet werden, wenn das US-Militär die militärischen Kapazitäten Irans rund um die Strasse von Hormus geschwächt hat. «Wir brauchen etwa einen Monat, um die Iraner durch Luftangriffe weiter zu schwächen, die Insel einzunehmen und sie dann in der Hand zu haben, um sie für Verhandlungen zu nutzen», zitiert Axios eine weitere Quelle.