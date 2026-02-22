  1. Privatkunden
«Es ist auf dem Weg!» Trump heizt mit Lazarettschiff erneut Grönland-Debatte mächtig an

SDA

22.2.2026 - 08:36

ARCHIV - Das US-Lazarettschiff «USNS Comfort» im Hafen von New York City (Archivbild). Foto: Seth Wenig/AP/dpa
ARCHIV - Das US-Lazarettschiff «USNS Comfort» im Hafen von New York City (Archivbild). Foto: Seth Wenig/AP/dpa
Keystone

Mit der Ankündigung, ein Lazarettschiff nach Grönland zu entsenden, sorgt US-Präsident Donald Trump erneut für Irritationen. Ob der Schritt mit Dänemark oder der autonomen Regierung in Nuuk abgestimmt ist, bleibt unklar – die politischen Spannungen könnten weiter wachsen.

Keystone-SDA

22.02.2026, 08:36

22.02.2026, 08:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Donald Trump kündigte an, ein Lazarettschiff nach Grönland zu entsenden, ohne Details zur Abstimmung mit Dänemark oder zum konkreten Bedarf zu nennen.
  • Der Vorstoss droht die Spannungen mit Dänemark weiter zu verschärfen, nachdem Trump wiederholt mit einer Annexion der Insel gedroht hatte.
  • Europäische Staaten stellen sich hinter Dänemark und Grönland, während unklar bleibt, ob und wann das Schiff tatsächlich ausläuft.
Mehr anzeigen

Die USA wollen nach Angaben von Präsident Donald Trump ein Lazarettschiff nach Grönland schicken und riskieren damit neue Spannungen im Verhältnis zum Nato-Partner Dänemark. Es solle bei der Versorgung von Kranken helfen, die auf der Arktisinsel keine Hilfe bekämen, schrieb Trump in einem Post auf seiner Plattform Truth Social. «Es ist auf dem Weg!!!» Er sprach von einem «tollen» Schiff, nannte ansonsten aber keine weiteren Einzelheiten.

Trumps wiederholte Drohungen, die zum Königreich Dänemark gehörende und strategisch bedeutende Insel notfalls auch mit Gewalt zu annektieren, hatten in den vergangenen Wochen zu Verwerfungen zwischen Europa und den USA geführt.

Trump heizt die Grönland-Debatte auf Truth Social wieder an. 
Trump heizt die Grönland-Debatte auf Truth Social wieder an. 
Truth Social

Die US-Marine verfügt über zwei grosse Lazarettschiffe. In der Vergangenheit wurden die schwimmenden Krankenhäuser etwa nach Naturkatastrophen wie massiven Erdbeben oder verheerenden Hurrikans für Hilfseinsätze in betroffene Gebiete verlegt. In der Hochphase der Corona-Pandemie kamen sie zeitweise auch in US-Häfen zum Einsatz. Die Lazarettschiffe haben nach Angaben der Marine eine Kapazität von jeweils rund 1.000 Krankenhausbetten, davon 80 Betten auf der Intensivstation.

Auf dem riesigen Gebiet Grönlands leben nur knapp 57.000 Menschen. Zuletzt gab es keine Berichte über einen grossen medizinischen Bedarf dort, der die Entsendung eines Lazarettschiffs als nötig erscheinen liesse.

Wurden Dänemark und Grönland vorab gefragt?

Es blieb zunächst auch unklar, ob die laut Trump geplante Entsendung des Lazarettschiffs mit Dänemarks Regierung oder der im weitgehend autonomen Grönland abgestimmt war. Auch der Zeitrahmen der Verlegung blieb unklar: Einerseits schrieb Trump, dass das Schiff bereits unterwegs sei, andererseits dauert es normalerweise einige Zeit, ein Lazarettschiff mit voller Personalstärke auszustatten. Im Regelbetrieb, wenn die Schiffe vor Anker liegen, befindet sich nur eine minimale Besatzung an Bord.

USA unter Donald Trump. Trump will globalen Zollsatz auf 15 Prozent erhöhen

USA unter Donald TrumpTrump will globalen Zollsatz auf 15 Prozent erhöhen

In Grönland ist neben öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in der Fläche das Krankenhaus Königin Ingrid in der Hauptstadt Nuuk für kompliziertere Fälle zuständig. In Einzelfällen werden Patienten für aufwendigere Eingriffe auch aus Grönland nach Dänemark ausgeflogen.

Europäische Länder wie Deutschland, Grossbritannien und Frankreich haben sich im Konflikt mit den USA hinter Dänemark und Grönland gestellt. Die Regierungen in Kopenhagen und Nuuk lehnen eine Annexion durch die Vereinigten Staaten entschieden ab. Inzwischen haben sie Gespräche mit Trumps Regierung aufgenommen – mit dem Ziel, einen Kompromiss zu finden.

