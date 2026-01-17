  1. Privatkunden
«Sehr gefährliche Situation» Trump verhängt Zölle gegen acht europäische Staaten – bis er Grönland kaufen darf

Oliver Kohlmaier

17.1.2026

Grönland-Streit: Trump kündigt Zölle gegen Deutschland an

Grönland-Streit: Trump kündigt Zölle gegen Deutschland an

Washington, 17.01.26: Donald Trump eskaliert den Konflikt um Grönland: Der US-Präsident kündigt Strafzölle gegen europäische Unterstützer der Insel an – auch Deutschland ist betroffen. Die gestaffelten Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf der Arktisinsel erzielt werde, schreibt Trump auf seiner Plattform Truth Social. Ab dem 1. Februar sollen Strafzölle in Höhe von 10 Prozent gelten, ab dem 1. Juni Zölle in Höhe von 25 Prozent – auf alle Waren, die in die USA gesendet werden. Der US-Präsident wiederholt seine Einschätzung, dass die USA Grönland zur Sicherheit der Arktis besitzen müssen – er sagt, dass sonst Russland oder China die Insel übernehmen würden.

17.01.2026

US-Präsident Donald Trump will sich Grönland unbedingt einverleiben und erhöht den Druck nun massiv. Acht europäische Staaten müssen ab 1. Februar Strafzölle zahlen – weil sie sich den Plänen entgegenstellen.

Redaktion blue News

17.01.2026, 18:16

17.01.2026, 19:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump hat seine Drohung wahr gemacht und für den 1. Februar Zehn-Prozent-Zölle gegen acht europäische Staaten angekündigt, die sich seinen Grönland-Plänen entgegenstellen.
  • Sollte keine Einigung erzielt werden, würden die Zölle ab 1. Juni auf 25 Prozent steigen, teilte der US-Präsident mit.
  • Dass mehrere Nato-Staaten Soldaten nach Grönland entsandt hatten, bezeichnete Donald Trump als «sehr gefährliche Situation».
Mehr anzeigen

Während in Kopenhagen Tausende gegen Trumps Grönland-Pläne demonstrieren, will der US-Präsident seine Forderung mit Zöllen gegen insgesamt acht europäische Staaten durchsetzen.

Er werde ab Februar Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Waren aus Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden und Finnland erheben, die sich seiner Forderung nach einer Einverleibung Grönlands durch die USA entgegenstellen, schrieb Trump am Samstag auf seiner Onlineplattform Truth Social.

Präsident Trump will Grönland den USA einverleiben – und verhängt nun Zölle gegen acht europäische Staaten.
Präsident Trump will Grönland den USA einverleiben – und verhängt nun Zölle gegen acht europäische Staaten.
Alex Brandon/AP/dpa (Archivbild)

Sollte bis zum 1. Juni keine Einigung über einen «vollständigen und umfassenden Kauf Grönlands» erzielt worden sein, werde er die Zölle auf 25 Prozent erhöhen.

Unklar blieb, wie Trump die jetzt angekündigten Zölle juristisch begründen will. Er könnte sich auch diesmal auf wirtschaftliche Notstandsbefugnisse berufen. Doch diese werden derzeit vor dem Obersten Gerichtshof der USA angefochten. Ausserdem hat Trump für seine Annexionsforderungen in der Hauptsache sicherheitspolitische und keine wirtschaftlichen Gründe genannt.

Trump kritisiert Nato-Staaten 

Der US-Präsident wiederholte in dem Beitrag seine Einschätzung, dass die USA Grönland zur Sicherheit der Arktis besitzen müssen. Er behauptet, dass sonst Russland oder China die Insel übernehmen würden. Die Vereinigten Staaten seien ab sofort offen für Verhandlungen mit Dänemark und weiteren Nationen.

USA unter Donald Trump. Tausende protestieren in Kopenhagen gegen Trumps Grönland-Ansprüche

USA unter Donald TrumpTausende protestieren in Kopenhagen gegen Trumps Grönland-Ansprüche

Die Entsendung von Soldatinnen und Soldaten aus mehreren Nato-Staaten kritisierte Trump heftig. «Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, Grossbritannien, die Niederlande und Finnland sind nach Grönland gereist, für unbekannte Zwecke», schrieb Trump. Dies sei eine «sehr gefährliche Situation» für die Sicherheit, den Schutz und das Überleben des Planeten. Die Zölle würden für alle genannten Länder gelten.

Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder einen Besitzanspruch auf Grönland erhoben und dies mit nationalen Sicherheitsinteressen der USA in der Arktis begründet. Die Rede war von einem Kauf der zu Dänemark gehörenden Arktis-Insel, aber auch militärische Gewalt schloss Trump nicht aus.

In dieser Woche hatte es in Washington ein Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland gegeben – greifbare Ergebnisse gab es nicht.

Mit Material der Nachrichtenagenturen AP, DPA und AFP.

