  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Waffenruhe wackelt Trump erhebt schwere Vorwürfe gegen Iran

SDA

21.4.2026 - 14:08

US-Präsident Donald Trump spricht im Oval Office des Weissen Hauses (Archivbild). Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump spricht im Oval Office des Weissen Hauses (Archivbild). Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Keystone

Die ohnehin fragile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran steht kurz vor dem Ende. US-Präsident Donald Trump wirft Teheran vor, die Feuerpause mehrfach gebrochen zu haben. Gleichzeitig bleibt unklar, ob neue Verhandlungen überhaupt zustande kommen.

Keystone-SDA

21.04.2026, 14:08

21.04.2026, 14:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Donald Trump wirft dem Iran vor, die Waffenruhe mehrfach verletzt zu haben.
  • Eine Verlängerung der Feuerpause gilt als unwahrscheinlich, wenn keine Einigung zustande kommt.
  • Neue Verhandlungen sind unsicher, da der Iran eine Aufhebung der US-Seeblockade fordert.
Mehr anzeigen

Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA wirft US-Präsident Donald Trump Teheran vor, die Feuerpause wiederholt missachtet zu haben.

«Der Iran hat die Waffenruhe mehrfach verletzt!», schreibt Trump in einem neuen Post auf Truth Social. Details nannte der US-Präsident nicht; sein Post umfasste nur diesen einen Satz.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Trump hatte zuvor gesagt, er halte eine Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran für «sehr unwahrscheinlich», sollte es vor deren Ablauf keine Vereinbarung mit Teheran geben. Er nannte Mittwochabend Washingtoner Zeit als das Ende der Feuerpause. Weil der Iran den USA zeitlich siebeneinhalb Stunden voraus ist, würde das Ende der Waffenruhe dort in die Morgenstunden am Donnerstag fallen.

Weitere Verhandlungsrunde noch ungewiss

Am Sonntag hatte Trump mitgeteilt, erneut eine Delegation für Verhandlungen nach Islamabad zu schicken. Es ist jedoch weiterhin ungewiss, ob es zu einer neuen Verhandlungsrunde kommt. Der Iran hat nach Informationen des Staatsfernsehens noch keine Vertreter für Gespräche mit den USA nach Pakistan geschickt. Weder Experten für Vorgespräche noch eine Hauptdelegation seien nach Islamabad gereist, hiess es in einem Bericht.

Ein zentraler Streitpunkt bleibt die US-Seeblockade iranischer Schiffe und Häfen. Trump hatte auf Truth Social mitgeteilt, dass er an der Blockade festhalte, bis es eine Vereinbarung gebe. Teheran knüpft die Teilnahme an Gesprächen nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen jedoch an die Aufhebung der Seeblockade.

Meistgelesen

«Angstkultur» und «totales Chaos» – Mitarbeiter kritisieren Vegi-Firma scharf
Immer mehr Schweizer werden von schwerer Krankheit heimgesucht
Trump feuert Kabinett leer – seine Regierung wird zur Frauen-Falle

Mehr aus dem Ressort

während Afrika-Reise. Papst würdigt seinen Vorgänger Franziskus am Todestag

während Afrika-ReisePapst würdigt seinen Vorgänger Franziskus am Todestag

Mit Appell für Energiewende. Internationale Klimakonferenz in Berlin begonnen

Mit Appell für EnergiewendeInternationale Klimakonferenz in Berlin begonnen

Dritter Abgang innert sieben Wochen. Trump feuert Kabinett leer – seine Regierung wird zur Frauen-Falle

Dritter Abgang innert sieben WochenTrump feuert Kabinett leer – seine Regierung wird zur Frauen-Falle