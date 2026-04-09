Trump droht dem Papst, wütet über die Nato – und fängt schon wieder mit Grönland an

Trump: «Wir könnten den Handel mit Spanien abbrechen» Donald Trump schimpft am 8. April 2026 bitterlich über Spanien, das sich gegen seinen Iran-Krieg stellt. 09.04.2026

Wenn ihn der Papst wegen Friedenswünschen schon verärgert, wie soll es dann jenen Nato-Ländern ergehen, die sich konkret gegen Trumps Iran-Krieg aussprechen? Es zeichnet sich ab, dass der Bruch der Nato naht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wenig subtile Drohungen gegen den Vatikan: Wie Donald Trump auf Kritik von Papst Leo XIV. an seiner Aussenpolitik reagiert.

Wenn die katholische Kirche für so wenig schon so viel Druck bekommt, muss sich die Nato auf einiges gefasst machen.

Nicht mal die Ehe ist heilig: So schlecht redet Trump im April über Keir Starmer, Emmanuel Macron und Pedro Sánchez.

«Wir könnten den Handel mit Spanien abbrechen»: Trump will Nato-Länder bestrafen, die seinen Krieg nicht unterstützen.

«Denkt an Grönland»: Trump droht, das Bündnis zu sprengen. Mehr anzeigen

«Krieg ist wieder in Mode und die Kriegsbegeisterung breitet sich aus», sagt Papst Leo XIV. am 9. Januar seinem diplomatischen Korps. Sechs Tage zuvor haben die USA in Caracas Nicolas Maduro geschnappt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche klagt in seiner Rede, dass die Diplomatie heute mehr auf Macht denn auf Dialog und Konsens beruhe.

«Der nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellte Grundsatz, der es den Nationen verbot, mit Gewalt die Grenzen anderer zu verletzen, ist völlig untergraben worden», sagt der Pontifex. Das kommt in Washington nicht gut an. Nur Tage später lädt der Under Secretary of Defense for Policy den Vertreter des Vatikans ins Pentagon ein.

Dieser Job im US-Verteidigungsministerium ist der von Elbridge Colby. Laut «The Free Press» eröffnet er Kardinal Christophe Pierre Folgendes: «Die Vereinigten Staaten haben die militärische Macht, in der Welt zu tun, was sie wollen. Die katholische Kirche sollte sich besser auf ihre Seite stellen.»

Wenig subtile Drohung gegen den Vatikan

In dem Gespräch soll ein US-Beamter ausserdem an das Avignonesische Papsttum erinnert haben: Im 14. Jahrhundert gab es einen Machtkampf zwischen dem Vatikan und Frankreich, der zeitweise dazu führte, dass der Papst in Avignon residierte. Eine wenig subtile Drohung, dass Papst Leo Präsident Trump und dessen Politik nicht kritisieren sollte.

JD VANCE: With no disrespect to the cardinal, I don't know who Cardinal Christophe Pierre is REPORTER: He's the ambassador to the Holy Sea and US VANCE: Okay, I've met him before. Sorry. I just didn't remember the name. I've never seen this reporting. I'd like to talk to him.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 8. April 2026 um 21:49

Die Kirche ist schockiert, bleibt jedoch standhaft, weiss Christopher Hale. Der katholische Demokrat aus Tennessee berichtet auf seinem Substack Letters from Leo, der Papst habe in der Folge einen Besuch der USA abgesagt, der später in diesem Jahr eingeplant gewesen sei.

VANCE: "With no disrespect to the cardinal, I don't know who Cardinal Christophe Pierre is" CARDINAL PIERRE, frantically gesticulating from across the street while mowing the lawn: "Frérot, t'es sérieux là? You still haven't returned my hedge trimmer!"



[image or embed] — Andy Carvin (@acarv.in) 8. April 2026 um 22:21

Auch eine Einladung zur Feier des 250. Geburtstags der USA am 4. Juli 2026 soll der Vatikan ausgeschlagen haben: Stattdessen besucht Papst Leo an jenem Tag lieber die Mittelmeer-Insel Lampedusa, die wegen des Leidens von Geflüchteten immer wieder Schlagzeilen macht. Es wirkt wie ein leiser, aber symbolträchtiger Widerstand.

«Die spanische Regierung wird nicht denen applaudieren»

Papst Leo erwähnt Trump erst am 2. April zum ersten Mal öffentlich, weiss «The New Yorker»: «Ich habe gehört, dass Präsident Trump kürzlich erklärt hat, dass er den Krieg gerne beenden würde. [...] Hoffentlich sucht er nach einem Weg, die Gewalt und die Bomben zu verringern, was ein wichtiger Beitrag zur Beseitigung des Hasses wäre, der dort geschürt wird. Und der nimmt im Nahen Osten und anderswo ständig zu.»

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Der Vatikan ist wie die Schweiz neutral – und passt insofern natürlich herzlich wenig zur Nato. Nur: Wenn auf den Papst schon so viel Druck ausgeübt wird, der bloss die Friedensbotschaft an den Mann bringt, die der Kirche eigentlich inhärent ist, was hat dann das Verteidigungsbündnis zu erwarten, das sich nicht an Trumps Krieg gegen den Iran beteiligen wollte?

Was hat Pedro Sánchez, das Oberhaupt der spanischen Regierung, zu erwarten? Der schreibt auf X: «Waffenstillstände sind immer eine gute Nachricht. Aber diese momentane Erleichterung kann uns nicht das Chaos, die Zerstörung und die verlorenen Leben vergessen lassen.» Und:

«Die spanische Regierung wird nicht denen applaudieren, die die Welt in Brand setzen, nur weil sie mit einem Eimer auftauchen.» Pedro Sánchez am 8. April auf X.

Trump vergleicht Starmer mit Neville Chamberlain

Premier Sánchez hat sich von Anfang an gegen den Iran-Krieg ausgesprochen – und verboten, dass spanische US-Basen benutzt werden, um Teheran zu bombardieren. Zunächst hat auch Grossbritannien nachgezogen, nur um die Benutzung heimischer Basen dann wieder zu gestatten. Auch Rom hat Trump die Nutzung italienischer Basen untersagt.

Das ist der spanische Anti-Trump, der sich allein gegen den US-Präsidenten stellt Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez stellt sich so klar wie kein anderer europäischer Regierungschef gegen US-Präsident Donald Trump. Sánchez nutzt den Konflikt auch, um innenpolitisch Stärke zu zeigen. 05.03.2026

Während der US-Präsident zu Italiens Premier Georgia Meloni ein gutes Verhältnis hat, ist er auf London und Madrid gar nicht gut zu sprechen. Auch mit Deutschland und Frankreich, das US-Jets den Luftraum verweigert, ist der 79-Jährige unzufrieden. Das hat Trump schon vor seinem jüngsten Treffen mit Nato-Generalsekretär Mike Rutte mehr als deutlich gemacht.

Der New Yorker fährt schweres Geschütz auf: Premier Keir Starmer nennt er am 6. April «einen anderen Neville Chamberlain» – das war jener britische Aussenminister, der für ein vages Friedensversprechen dem Anschluss des Sudetenlandes an Hitler-Deutschland im Jahr 1938 zugestimmt hat.

Lachen über Macrons Beziehung

Vier Tage zuvor macht sich Trump bei einer Osterfeier im Weissen Haus über Starmer lächerlich, weil der sich erst mit seinem Team berate, statt Entscheidungen zu treffen. Über Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagt er unter dem Gelächter des Publikums, dass «seine Frau ihn sehr schlecht behandelt».

Watch as U.S. President Donald Trump mocks Sir Keir Starmer and French President Emmanuel Macron at The White House Easter lunch gathering.



Live updates: https://t.co/SEUtHYfwsF pic.twitter.com/uH2gBwwgOg — Sky News (@SkyNews) April 2, 2026

Als die USA Paris um Hilfe bei der Strasse gebeten hätten, habe Macron gesagt: «Wir können das erst tun, wenn der Krieg gewonnen ist.» Dabei brauche man die Nato gar nicht: Das Bündnis wäre bloss «im Weg gestanden», als die USA den Iran «gesprengt» hätten. Die Anfragen seien bloss Tests gewesen.

Trump suggests kicking Spain out of NATO as a “laggard” — Finnish president left speechless



During a meeting with Finnish President Alexander Stubb, Donald Trump said that Spain should be “kicked out of NATO” because it’s “falling behind on defense payments.”



“Maybe you should… pic.twitter.com/Uj3eEc1EEX — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2025

Spanien hat Trump noch länger auf der Rechnung, nachdem Madrid sich im vergangenen Herbst geweigert hat, das neue Nato-Ziel für höhere Verteidigungsausgaben zu erfüllen. Am 10. Oktober sagte Trump dazu im Weissen Haus, diese «Bummler» müsse man aus dem Bündnis werfen.

«Wir könnten den Handel mit Spanien abbrechen»

Kurz nach dem Waffengang gegen den Iran bringt Trump am 3. März im Weissen Haus auch ökonomische Strafen ins Spiel: «Ich könnte morgen, oder besser noch heute, alles stoppen, was mit Spanien zu tun hat», erklärt er im Weissen Haus. «Alle Geschäfte. Ich habe das Recht, sie zu stoppen. Embargos und alles, was damit zu tun hat. Und wir machen das vielleicht.»

Trump asks his advisers, live on camera, whether he should cut off "all business having to do with Spain" pic.twitter.com/3hTonUonEM — Aaron Rupar (@atrupar) March 3, 2026

Trump meint es ernst, wie er am 8. April vor laufendem Helikopter-Rotor vor dem Weissen Haus betont – siehe Video ganz oben. «Sie kooperieren überhaupt nicht. Ich finde, sie waren sehr schlecht, überhaupt nicht gut. Wir könnten den Handel mit Spanien abbrechen», sagt er.

TAPPER: When Trump threatened to kill the entire Iranian civilization, did that bother you as a diplomat?



MARK RUTTE: I'm not commenting. What I want you to know is I support the president pic.twitter.com/Kx35OUiY3Y — Aaron Rupar (@atrupar) April 8, 2026

«Es gibt ganz deutlich eine Enttäuschung», fasst Mark Rutte am selben Tag sein Treffen mit Trump zusammen. Der Nato-Generalsekretär aus den Niederlanden hat dem Republikaner erneut Honig um den Mund geschmiert, um ihn bei Laune zu halten. Doch es wirkt immer mehr so, als liesse sich der Bruch des Bündnisses nicht mehr verhindern.

«Denkt an Grönland»

Nicht zuletzt dank Trump, der in seinem jüngsten Social-Media-Post nicht nur erneut über die Partner wütet, sondern schon wieder Grönland ins Spiel bringt. «Denkt an Grönland», warnt er nebulös, «dieses grosse, schlecht geführte Stück Eis.»

Trumps Post vom 9. April. TruthSocial/@RealDonaldTrump

Laut «Wall Street Journal» prüft Trump nun eine «Bestrafung von Nato-Ländern, die den Krieg nicht unterstützt haben». Die wiederum bestehen wie etwa Deutschland darauf, dass sie vor dem Iran-Angriff nicht konsultiert worden sind. Und dann werden sie auch noch aus dem Weissen Haus verbal attackiert – etwa als «Feiglinge».

Der Bruch zeichnet sich schon allein dadurch ab, dass die öffentliche Diskussion darum, wer wen wann verteidigt – oder auch nicht –, die Glaubwürdigkeit des Bündnisses jetzt schon untergräbt. Die Nato passt ohnehin wenig in Trumps Weltbild, in dem die westliche Hemisphäre der neue Spielplatz der USA ist.

Das für Trump oftmals viel zu liberale Europa gehört da wohl einfach nicht rein. Dazu passt eine Umfrage von «Politico»: In Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Belgien sehen 36 Prozent die USA als eine Bedrohung an. Bei China sind es dagegen nur 29 Prozent. Der Bruch ist da.