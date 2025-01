Trump bei der Inauguration vor vier Jahren – heute kehrt er ins Weisse Haus zurück. imago/ZUMA Press

Am Montag wird Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Wie die Zeremonie verläuft und wer daran teilnimmt.

Am Montag, den 20. Januar 2025, findet in Washington, D.C., die feierliche Amtseinführung von Donald Trump statt. Nach einem hat geführten Wahlkampf kehrt Trump zurück ins Weisse Haus, um eine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten anzutreten.

Der Inauguration Day verspricht ein spektakuläres Programm, das von festlichen Veranstaltungen, musikalischen Darbietungen und traditionellen Zeremonien geprägt ist.

Zeitplan des Inauguration Day

9.30 Uhr EST (15.30 Uhr MEZ): Der Tag beginnt mit Eröffnungsreden und musikalischen Darbietungen auf den Weststufen des US-Kapitols.

Renommierte Künstler wie Carrie Underwood, die «America the Beautiful» singen wird, sowie die Village People, Lee Greenwood und Christopher Macchio treten auf.

Vormittag: Präsident Trump und Vizepräsident JD Vance besuchen einen Gottesdienst in der St. John's Church, auch bekannt als «Church of the Presidents». Anschliessend werden Trump und seine Frau Melania zu einem Tee im Weissen Haus mit dem scheidenden Präsidenten Joe Biden und First Lady Jill Biden erwartet.

12.00 Uhr EST (18.00 Uhr MEZ): Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die offizielle Vereidigung. JD Vance wird als Vizepräsident vereidigt, gefolgt von der Vereidigung Donald Trumps durch Chief Justice John Roberts.

Die letzten Vorbereitungen für die Vereidigung heute Montag laufen. Keystone/Jon Elswick via AP

Die Zeremonie findet auf den Weststufen des Kapitols statt und endet mit Trumps Antrittsrede, in der er seine Vision für die kommenden vier Jahre darlegen wird.

Nachmittag: Nach der Vereidigung folgt ein Inaugurationsessen im National Statuary Hall des Kapitols, bei dem führende Mitglieder des Kongresses und prominente Gäste anwesend sein werden.

Anschliessend wird Trump bei der traditionellen Pass-in-Review-Zeremonie die militärischen Ehrenformationen inspizieren. Danach führt eine Prozession den Präsidenten und seine Begleitung entlang der Pennsylvania Avenue zurück zum Weissen Haus.

15.00 Uhr EST (21.00 Uhr MEZ): Die Feierlichkeiten setzen sich mit einer Parade entlang der Pennsylvania Avenue fort. Militärische und zivile Marschformationen sowie Performance-Einheiten aus allen Bundesstaaten ziehen an den Ehrengästen vor dem Weissen Haus vorbei.

Abend: Der Tag endet mit mehreren Inaugurationsbällen, bei denen Präsident Trump und First Lady Melania gemeinsam mit Gästen aus aller Welt feiern werden. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen prestigeträchtigen Orten in Washington, D.C., statt.

Gästeliste und Sicherheitsmassnahmen

Zu den geladenen Gästen zählen hochrangige Persönlichkeiten wie die ehemaligen Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton sowie internationale Führungspersönlichkeiten wie der argentinische Präsident Javier Milei und der ungarische Premierminister Viktor Orbán. Michelle Obama wird nicht teilnehmen.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind am Inaugurationstag aussergewöhnlich streng. Etwa 8000 Nationalgardisten und zahlreiche Sicherheitskräfte werden eingesetzt, um die Veranstaltung abzusichern.

Laut Reuters hat das Inaugurationskomitee über 170 Millionen US-Dollar für die Veranstaltungen gesammelt. Zu den Hauptspendern zählen prominente Persönlichkeiten wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook und Dara Khosrowshahi.