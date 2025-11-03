  1. Privatkunden
Auch Schweiz darf hoffen Supreme Court prüft Trumps Zölle – Präsident warnt vor «Hölle»

SDA

3.11.2025 - 10:41

Trump: Ohne Zölle fährt unsere Wirtschaft zur Hölle

Trump: Ohne Zölle fährt unsere Wirtschaft zur Hölle

Wenige Tage vor einem entscheidenden Gerichtstermin zur Rechtmässigkeit seiner Zölle hat US-Präsident Donald Trump vor schwersten Folgen für die US-Wirtschaft gewarnt, sollten die Abgaben vom obersten US-Gericht gekippt werden.

03.11.2025

Am Mittwoch befasst sich der Oberste Gerichtshof der USA mit der Rechtmässigkeit von Donald Trumps Zöllen. Der Präsident spricht von einer historischen Entscheidung – und warnt vor katastrophalen Folgen, sollte das Gericht gegen ihn urteilen. Die Schweiz steht derweil weiter ohne Handelsabkommen da.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

03.11.2025, 10:41

03.11.2025, 11:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Supreme Court prüft diese Woche, ob Trumps Zölle rechtmässig sind.
  • Trump warnt, ein negativer Entscheid würde die US-Wirtschaft «zur Hölle fahren» lassen.
  • Die Schweiz wartet weiter auf ein Zollabkommen – trotz direkter Gespräche zwischen Keller-Sutter und Trump.
Mehr anzeigen

Showdown für Donald Trump – und die Schweiz: Am Mittwoch will der Supreme Court darüber beraten, ob die hohen Zölle rechtmässig sind. Wenige Tage vor dem entscheidenden Gerichtstermin zur Rechtmässigkeit seiner Zölle hat Trump jetzt vor schwersten Folgen für die US-Wirtschaft gewarnt, sollten die Abgaben vom obersten US-Gericht gekippt werden.

Auf die Frage, was dann passiere, sagte Trump in einem Interview mit dem US-Sender CBS: «Ich denke, unsere Wirtschaft wird unermesslichen Schaden nehmen. Sie wird zur Hölle fahren.» Die Zölle seien «das wichtigste Thema, das der Oberste Gerichtshof in 100 Jahren behandelt» habe, sagte Trump in dem Gespräch, das am Sonntag (Ortszeit) ausgestrahlt wurde.

An diesem Mittwoch wird der Supreme Court sich erstmals mit der Rechtmässigkeit der Zölle befassen. Trump wollte eigenen Worten zufolge ursprünglich anwesend sein. Doch an Bord der Regierungsmaschine Air Force One sagte er laut einer BBC-Reporterin zu Journalisten: «Ich wollte so gerne hingehen.... Ich möchte nur nichts tun, das die Bedeutung dieser Entscheidung schmälern könnte. Es geht nicht um mich, es geht um unser Land.»

Das oberste Gericht in den USA könnte bald über die Rechtmässigkeit der Zölle von US-Präsident Donald Trump entscheiden , (Archivbild)
Das oberste Gericht in den USA könnte bald über die Rechtmässigkeit der Zölle von US-Präsident Donald Trump entscheiden , (Archivbild)
Keystone

Gegen Trumps Zölle hatten unter anderem ein Dutzend US-Bundesstaaten vor einem Bundesgericht in New York sowie andere Gegner seiner wirtschaftlichen Vorhaben geklagt. Die Handelspolitik dürfe nicht von Trumps Launen abhängen, hiess es damals in einem der Anträge.

Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden

Zu dem Termin vor dem Supreme Court kommt es nun, weil das US-Justizministerium gegen das Urteil aus der Vorinstanz Berufung einlegte. Das für internationalen Handel zuständige New Yorker Gericht hatte im Mai Trumps Regierung nämlich die Befugnis abgesprochen, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Trump hatte dafür ein Gesetz aus dem Jahr 1977 – dem International Emergency Economic Powers Act – genutzt, das noch nie zuvor für Zölle angewandt worden war.

Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden – aber in der Praxis kann der Präsident unter bestimmten Voraussetzungen eigenständig Zölle verhängen. Trump hatte im Frühjahr gegen nahezu alle Länder Zölle verhängt. In einigen Fällen wurden sie nach Verhandlungen reduziert oder abgeändert. So hatte sich Trump vor fast 100 Tagen mit der EU auf ein Abkommen geeinigt.

Keller-Sutter und Parmelin steigen aus dem Bundesratsjet

Keller-Sutter und Parmelin steigen aus dem Bundesratsjet

Nach den gescheiterten Zoll-Verhandlungen sind die Bundesräte Keller-Sutter und Parmelin wieder in der Schweiz gelandet. Ein blue News Video zeigt die Bundesräte beim Verlassen des Jets.

07.08.2025

Die Schweiz hingegen wartet nach wie vor auf ein Abkommen. Anfang August flogen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirttschaftsminister Guy Parmelin noch nach Washington, um über bessere Konditionen zu verhandeln. Doch daraus ist nichts geworden.

In einem Telefoninterview mit dem Sender CNBC sprach Trump damals über sein Verhältnis zur Schweiz und insbesondere über ein Telefonat mit Bundespräsidentin Keller-Sutter.

Trump beschrieb das Gespräch in gewohnt schnörkelloser Manier: «Ich sprach mit der Premierministerin. Die Frau war nett, aber sie wollte nicht zuhören.» Er habe sie schlicht «Madam» genannt, weil er sie nicht gekannt habe – obwohl es sich bereits um das zweite Telefonat zwischen den beiden handelt.

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

Manche US-Bundesstaaten sind von heftigen Schneefällen betroffen. In Pennsylvania schneite es am 30. November bis zu 70 Zentimeter. Das hat mit einem Wetterphänomen zu tun, dem «Lake snow effect».

02.12.2024

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

Ferien auf einem Kreuzfahrtschiff? Schon gemacht oder träumst du noch davon? Im 2025 werden 20 neue Kreuzfahrtschiffe in See stechen. Im Video kannst du erste Eindrücke von den acht wichtigsten erhalten.

29.11.2024

Día de los Muertos // Darum feiern Mexiko und andere Länder den Tag der Toten

Día de los Muertos // Darum feiern Mexiko und andere Länder den Tag der Toten

Bunte, gruselige Skelette oder geschminkte Gesichter als Totenkopf: Das sind die Motive des Festes Día de los Muertos in Lateinamerika. Doch was steckt hinter dieser Tradition? blue News erklärt es dir im Video.

29.10.2024

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

Día de los Muertos // Darum feiern Mexiko und andere Länder den Tag der Toten

Día de los Muertos // Darum feiern Mexiko und andere Länder den Tag der Toten

